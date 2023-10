Rastie atómové napätie? NATO spustilo jadrové manévre, Rusko možno pripravuje test

Do cvičenia Steadfast Noon sa zapojilo 13 spojeneckých krajín NATO. V pohotovosti je 60 lietadiel rôznych typov.

Obrana spojencov

„Cvičenie pomôže zaistiť dôveryhodnosť, účinnosť a bezpečnosť našich jadrových odstrašujúcich prostriedkov. Vysiela jasný odkaz, že NATO bude chrániť a brániť všetkých spojencov,“ povedal o manévroch generálny tajomník aliancie Jens Stoltenberg.

Podľa NATO sa do cvičenia zapojili bojové lietadlá schopné niesť jadrové hlavice, ale nemajú vo výbave žiadne skutočné bomby. Aliancia zdôraznila, že manévre nesúvisia s aktuálnym svetovým dianím, teda ani s ruskou vojnou proti Ukrajine.

Od začiatku invázie vo februári 2022 však Moskva hrá s jadrovou kartou. Mnohí odborníci tvrdia, že Kremeľ sa v prvom rade usiluje atómovou rétorikou zastrašiť Západ, aby prestal podporovať Ukrajinu. Ruská Štátna duma tento týždeň odvolala ratifikáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Nedá sa vylúčiť, že Moskva sa pripravuje na obnovenie testov jadrových zbraní.

USA už reagovali. Na jadrovom polygóne v Nevade uskutočnili takzvaný podkritický test, na aký sa nevzťahuje Zmluva o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Napriek tomu Rusko protestovalo, Washington však svoje kroky zdôvodňuje snahou vylepšiť schopnosti zaznamenať nízkovýkonné jadrové výbuchy na celom svete.

Ruská raketa

Začiatkom októbra šéf Kremľa Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko otestovalo raketu Burevestnik (RS-SSC-X-09 Skyfall). Tá ma jadrový pohon a podľa Moskvy je v podstate schopná zasiahnuť cieľ kdekoľvek vo svete.

"Hoci Putin povedal, že to bol pre Burevestnik posledný úspešný test, čo naznačuje, že raketa sa blíži ku koncu vývojového cyklu, je to nepravdepodobné pre viaceré predošlé neúspešne testy systému a mimoriadne experimentálny charakter jeho pohonnej jednotky,“ uviedol na adresu ruskej zbrane Timothy Wright z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie.

NATO je jadrová organizácia

Čo sa týka manévrov Steadfast Noon, z veľkej miery sa sa konajú najmenej 1 000 kilometrov od ruských hraníc. Aliancia pripomenula, že jej strategická koncepcia jasne uvádza, že základným účelom jadrových spôsobilostí NATO je zachovať mier, predchádzať nátlaku a odrádzať od agresie, a pokiaľ budú existovať jadrové zbrane, NATO zostane jadrovou organizáciou.

Do cvičenia sa zapojilo 13 spojeneckých krajín. Cvičné lety sa konajú nad Talianskom, Chorvátskom a Stredozemným morom. V pohotovosti je 60 lietadiel rôznych typov vrátane moderných stíhačiek a amerických bombardérov B-52, ale i prieskumné a tankovacie stroje spojeneckých vzdušných síl.

"Vždy, keď letíme, je to tímový boj, do ktorého sa zapájajú lietadlá, ktoré sa zúčastňujú na rôznych úlohách, nie však na útokoch. Keď sa dáme dokopy ako aliancia a spolu bojujeme v manévroch Steadfast Poon, jednou z vecí, pred ktorými poskytujeme ochranu, sú účinky použitia chemických, biologických, rádiologických a jadrových prostriedkov. A keď to robíme, učíme sa jeden od druhého,“ povedal Daniel Bunch, šéf jadrových operácií z Najvyššieho veliteľstva spojeneckých síl NATO v Európe (SHAPE).