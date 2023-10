ONLINE: NYT: Ukrajina a Izrael potrebujú od USA rovnaké zbrane. Bude ich dostatok?

Niektoré zbrane zo Spojených štátov, ktoré by mohli na bojisku využiť Ukrajina aj Izrael, sa po mesiacoch bojov môžu stať nedostatkovými, píše The New York Times.

8:02 Ukrajinská armáda musí každý deň postúpiť „o najmenej 500 metrov", uviedol v nedeľňajšom večernom príhovore prezident krajiny Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

„Ukrajina potrebuje výsledky každý deň, musíme odolávať ruským útokom, zabíjať okupantov a postupovať vpred. Musíme pokročiť aspoň o kilometer, aspoň o 500 metrov každý deň, ale musíme napredovať usporiadane, aby sme zlepšovali ukrajinské pozície a tlačili na okupantov," povedal Zelenskyj. „Dáva to štátu silu. Motivuje to celý svet, aby nám pomáhal. A dokazuje to, že ruský teror nefunguje," dodal ukrajinský prezident.

6:50 Aj keď Ukrajina a Izrael vedú rôzne druhy vojen a majú rôzne možnosti a potreby, ak budú boje trvať mesiace, niektoré zbrane by sa mohli stať nedostatkovými, napísal americký denník The New York Times (NYT).

Prezident USA Joe Biden nedávno sľúbil v hlavnom vysielacom čase, že pošle viac zbraní Ukrajine aj Izraelu. Snažil sa tým jasne povedať, že USA neuprednostňujú žiadnu z týchto vojen. Niekoľko hodín pred týmto prejavom však predstaviteľ ministerstva obrany uviedol, že desaťtisíce 155-milimetrových delostreleckých granátov sľúbených Ukrajine budú presmerované do Izraela, píše americký denník.

Granáty sú príkladom amerických zbraní, o ktorých úradníci a experti tvrdia, že sú potrebné v oboch vojnách, čo by mohlo zvýšiť tlak na schopnosť USA držať krok s dopytom. To bude platiť najmä vtedy, ak očakávaná pozemná ofenzíva Izraela v Gaze v reakcii na útoky Hamasu bude trvať mesiace.

„Pravdepodobne uvidíte, že prílev zbraní do Izraela bude pokračovať,“ povedala Sabrina Singhová, zástupkyňa hovorcu Pentagonu.

Ukrajinská protiofenzíva sa v posledných mesiacoch potýkala s ruskými mínami, zákopmi a inými obrannými zariadeniami a delostrelecká kampaň ju zmenila na opotrebovávaciu vojnu. Izrael sa pripravuje na rozpútanie odlišného druhu pozemnej vojny – mestského boja v husto obývanom pásme Gazy.

„To, čo dáme Izraelu a to, čo dáme Ukrajine, sa bude len veľmi málo prekrývať,“ uviedol minulý týždeň Michael Morell, bývalý zástupca riaditeľa CIA. Sú však tri kľúčové druhy zbraní, ktoré podľa NYT budú potrebovať obe krajiny.

Možno viac ako akékoľvek iné zbrane budú veľmi žiadané náboje štandardu NATO 155 mm, keďže ich Izrael aj Ukrajina používajú proti cieľom v okruhu niekoľkých desiatok kilometrov.

Spojené štáty poslali Ukrajine viac ako 2 milióny nábojov kalibru 155 mm a Európa dodala státisíce ďalších kusov od ruskej invázie vo februári 2022. Západné vojenské zásoby sa však teraz blížia ku „dnu suda“, hovorí najvyšší veliteľ NATO, admirál Rob Bauer z Holandska. V januári Pentagon uviedol, že využije americké zásoby v Izraeli a pošle státisíce 155 mm nábojov na Ukrajinu. Tieto zásoby sa nachádzajú v Izraeli, ktorý je najbližším spojencom USA na Blízkom východe, aby v prípade potreby mohol rýchlo dodť zbrane do celého regiónu. Približne polovica nábojov zo zásob v Izraeli bola vyexpedovaná minulú zimu. Pentagon teraz plánuje presmerovať aspoň časť zvyšku do izraelskej armády, uviedol predstaviteľ ministerstva obrany.

Ďalší predstaviteľ ministerstva obrany uviedol, že Izrael a Ukrajina môžu dostať rôzne varianty munície, aby sa predišlo k ich prekrývaniu. Spojené štáty by mohli dať Izraelu presne navádzané granáty, aby zasiahli ciele v preplnenej mestskej oblasti, povedal predstaviteľ, zatiaľ čo náboje kazetovej munície, ktoré sa posielajú na Ukrajinu, môžu byť účinnejšie proti pozíciám rozmiestneným na bojisku.

Výrobcovia v Spojených štátoch a Európe pumpujú svoju výrobu munície do vysokých obrátok, ale pravdepodobne potrvá roky, kým budú môcť doplniť zásoby NATO a splniť požiadavky Ukrajiny – nehovoriac o izraelských, uvádzajú redaktori NYT.

Ďalšou dôležitou zbraňou sú malé inteligentné bomby, navádzané GPS, ale tam sa nepredpokladá, že by boli problémy so zásobovaním jednej či druhej krajiny, keďže Izrael potrebuje bomby zhadzované z lietadiel a Ukrajine vyhovujú pozemné verzie, pričom USA by ich mali mať v skladoch dostatok.

Rakety Stinger by zase mohli využiť obidve krajiny, ale ich zásoby sú „extrémne obmedzené“, uviedol NYT.