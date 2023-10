USA berú armádny puč v Nigeri ako hotovú vec. Vojakov si však v krajine chcú ponechať

Spojené štáty uznávajú armádny puč v Nigeri ako hotovú vec. Denníku Financial Times to povedal Judd Devermont, ktorý má v tíme amerického prezidenta Joea Bidena na starosť Afriku. Na rozdiel od Francúzska, ktoré začalo s odchodom svojich vojakov, USA chcú v Nigeri svojich vojakov ponechať. Veľkú časť pomoci však Washington musel po júlovom puči prerušiť.

Podľa Devermonta Spojené štáty, ktoré majú v Nigeri tisíc vojakov a na dvoch základniach aj bezpilotné lietadlá, len tak odísť z Nigeru nemôžu. Podľa neho tento región zažíva „skutočný vzostup extrémizmu“.

„Keby sme odišli z Nigeru, tak by sa to nedotklo len nigérijskej bezpečnosti. Malo by to vplyv na Ghanu, Togo či Benin,“ zmienil predstaviteľ Bieleho domu okolitej krajiny, kam by sa mohli rozšíriť islamistické skupiny.

Podľa Devermonta USA konajú v regióne tak, aby zaručili jeho bezpečnosť. Musíme však konať v súlade so svojimi zákonmi. „(V Nigeri) sa stal puč, a máme zákon, ktorý nám nariaďuje pozastaviť veľkú časť pomoci a aktivít,“ poukázal Devermont. Spojené štáty tak museli napríklad prerušiť výcvikovú misiu miestnej armády.

Francúzi volili odchod

Prístup Spojených štátov sa tak líši od postoja Francúzska. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v septembri oznámil, že africkú krajinu opustí francúzsky veľvyslanec aj francúzske vojenské jednotky. Tie so svojim odchodom už začali. Paríž tvrdí, že za jediného oficiálneho partnera v krajine uznáva zosadeného prezidenta Mohameda Bazouma.

Niektorí analytici a bývalí funkcionári kritizovali Spojené štáty za to, že odmietli spolupracovať s Mali po vojenskom prevrate v roku 2021. Podľa nich to otvorilo cestu k rastu vplyvu Ruska v tejto krajine ak pôsobeniu žoldnierskej Vagnerovej skupiny.

Devermont varoval Niger pred spoluprácou s ruskými žoldniermi. „Teraz sa nezdá, že by to vytvorilo väčšiu stabilitu,“ uviedol Devermont, podľa ktorého po začiatku pôsobenia vagnerovcov v Mali výrazne vzrástli civilné obete bojov.

Nigerskí vojaci na konci júla zvrhli demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma a sami sa chopili moci. Niger bol do prevratu dôležitým partnerom Západu v boji proti džihádistom v oblasti Sahelu.

Francúzsko, USA či Nemecko sa z tohto dôvodu tiež podieľali na výcviku nigerských vládnych jednotiek. Vojenské junty sa v predchádzajúcich rokoch pučom zmocnili vlády aj v Mali a Burkina Fase. Po Nigeri sa vojaci chopili tento rok moci aj v Gabone.