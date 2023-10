Čo skrývajú ruské lode pred svetom? Ukrajina ich už v Čiernom mori hľadá

Rusi potrebujú do vojny proti Ukrajine nasadiť všetko, čo majú k dispozícii. Na to im slúži aj tajná flotila. Zo Sýrie ruské lode prevážajú vojenský materiál, ale plavidlá maskujú ako civilné, aby mohli bez problémov preplávať cez Bospor a Dardanely do a z Čierneho mora. Pohyb vojenských lodí tu upravuje a obmedzuje dohoda z Montreux, ktorá vznikla ešte v roku 1936.

Tajomná SPARTA IV

Výklad a uplatňovanie zmluvy má na starosti Turecko. Keď Rusko vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajinu, Ankara zdôraznila, že bude vyžadovať dodržiavanie námornej konvencie. Moskva sa však podľa expertov usiluje obchádzať možné reštrikcie pre svoje plavidlá.

Ako to robí? "V roku 2023 loď SPARTA IV uskutočnila najmenej šesť plavieb medzi ruskými vojenskými prístavmi v sýrskom Tartuse a Novorossijskom v Čiernom mori,“ uvádza správa britského think-tanku RUSI, ktorý sa venuje bezpečnostným a vojenským témam.

Plavidlo SPARTA IV je zaujímavé tým, že ho vlastní spoločnosť Oboronlogistics so sídlom v Moskve, čo je firma, za ktorou stojí ruské ministerstvo obrany. Je to moderná, 122 metrov dlhá loď na prepravu ťažkých a nebezpečných nákladov. Dva žeriavy na plavidle dokážu prenášať veci až s hmotnosťou 55 ton, teda naložia i ruské tanky T-90.

Jeden z autorov štúdie RUSI Giangiuseppe Pili pre Pravdu povedal, že Americký námorný inštitút a NATO Defence College vo svojich správach hovoria dokonca o flotile lodí, ktoré Rusko používa na prepravu vojenského materiálu v Čiernom mori.

"Čo sa týka plavidla SPARTA IV, tak ho síce vlastní ruské ministerstvo obrany, ale vyzerá tak, že prepravuje bežný náklad. A práve o to ide, aby to na prvý pohľad bola cargo loď. Oboronlogistics dokonca na svojej webovej stránke priznáva, že loď sa pohybuje medzi Tartusom a Novorossijskom, ale že vozí obyčajný tovar, dokonca humanitárnu pomoc. Čo je veľmi ironické, lebo naša analýza ukazuje, že je veľmi pravdepodobné, že plavidlo má na starosti prepravu výzbroje. Už skoršia správa Centra pre strategické a medzinárodné štúdie ukázala, že loď prepravovala húfnice. Cieľom Rusov je, aby plavidlo mohlo využívať voľný pohyb na mori a nebolo viazané dohodami, ktoré sa týkajú vojenského loďstva.

Ďalšia loď z flotily SPARTA II prevážala systém protivzdušnej obrany S-300,“ objasnil Pili. Experti na mapovanie pohybu lode využili najrôznejšie techniky a metódy slúžiace na presnú analýzu údajov z otvorených spravodajských zdrojov (OSINT) vrátane satelitných snímok. Prvú plavbu z Tartusu do Novorossijska začala SPARTA IV 14. januára 2023. Lodi trvala 11 dní, potom ďalších 22 zostala v ruskom prístave a následne sa opäť vydala do Sýrie.

Pili pripomína, že teoreticky by Bosporský prieliv mal byť pre plavidlá otvorený, ale z bezpečnostných dôvodov to tak nie je. "Môžu tam plávať lode, ktoré patria k ruskej Čiernomorskej flotile. No plavidlá ako SPARTA IV nie sú jej súčasťou, keďže, ako som povedal, Rusi tvrdia, že slúžia na civilné účely. Je to taká šedá zóna a Moskva je veľmi dobrá v tom, ako to využiť,“ povedal expert na spravodajské analýzy, ktorý pôsobí na Univerzite Jamesa Madisona vo Virgínii.

Odborník vraví, že Rusi môžu prevážať vojenský materiál zo Sýrie i po súši, ale museli by ho dostať až do Iránu, potom cez Kaspické more a ďalej na Ukrajinu. Vyžaduje si to veľa povolení, ale faktom je, že Moskva využíva aj túto cestu.

Ako zastaviť lode?

Ako už bolo spomenuté, plavbu cez Bospor a Dardanely reguluje Turecko. Otázkou však je, či a ako by Ankara mohla lode ako SPARTA IV zastaviť. Podľa Piliho je cieľom námorných dohôd udržať čo najvoľnejšie podmienky plavby na mori.

"Ak plavidlo nemá jednoznačne vojenský charakter, nie je veľa dôvodov na to, prečo by ho mali napríklad turecké úrady prehľadávať. Zastaviť tieto ruské lode je veľmi ťažké. V skutočnosti by si to v prvom rade vyžadovalo politickú vôľu a istú úroveň diplomacie,“ zdôraznil Pili. "Som analytik, opisujem, čo sa deje, a nie som tu na to, aby som niekoho súdil. Môžem však povedať, že predsa by len mohli existovať na Rusko nejaké páky, veď asi vieme, čo sa deje. Možno je to však tak, že zatiaľ nikto z rôznych dôvodov v tomto prípade na Moskvu netlačí. Očividne sa však dá o tom vážne uvažovať,“ uviedol expert.

Mohli by ruské lode s vojenským materiálom zastaviť či dokonca zničiť Ukrajinci, hoci sa plavidlá „tvária“, že sú civilné? Kyjev už viac ráz dokázal, že vie zasiahnuť nepriateľské ciele v Čiernom mori, a ani sa príliš nerozpakuje to urobiť. Ukrajina pritom ani nemá bojové námorníctvo v klasickom zmysle slova, kým Rusko je považované za námornú veľmoc.

"Ukrajinci sa lode ako SPARTA IV pokúsili zastaviť. Môžeme si tým byť istí. Odsledovali sme, že SPARTA IV sa už počas plavby dlhší čas pohybuje takpovediac v temnote. Teda, že neoznamuje svoju pozíciu. A to nie je iba tak a nie je to v súlade s medzinárodným právom. Mať zapnutý vysielač pri plavbe znamená, že vás vedia nájsť v prípade nehody a že sa lepšie dá zabrániť prípadnej kolízii. Lode oznamujú svoju polohu cez automatický identifikačný systém z bezpečnostných dôvodov, nie je to pre zábavu, aby ich niekto mohol sledovať na internete. Vieme, a dá sa to pozrieť i v našej správe, že ruské lode sa v Čiernom mori odchyľujú od bežnej trasy a vypínajú identifikačný systém. Samozrejme, jedna vec je tvrdiť, že tieto plavidlá asistujú vojnovému námorníctvu, a druhá je predložiť o tom ďalšie dôkazy. Ale Ukrajinci už na ne mieria, lebo činnosť týchto lodí vnímajú tak, že sa podieľajú na ruských vojenských snahách,“ dodal Pili.