610. deň: O zločinoch veteránov z Ukrajiny sa písať nebude, nariadil Kremeľ médiám. Séria vrážd v Rusku rastie

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 610 dní

USA oznámili nový balík vojenskej pomoci za 150 miliónov dolárov pre Ukrajinu

V Bruseli začal samit EÚ o Ukrajine

Rusko vyrába kinžaly a iskandery vďaka súčiastkam zo Západu, tvrdí investigatívny ser­ver

V USA sa začal výcvik Ukrajincov na stíhačky F-16

Rusko je pre Česko najväčšou hrozbou, uvádza BIS. Snahu vynakladajú aj čínski špióni

Rusi stratili pri pokuse dobyť Avdijivku viac ako sto bojových vozidiel za desať dní

Moskva zakázala médiám informovať o zločinoch Rusov, ktorí sa vrátili z Ukrajiny

Moskva stratila ďalších 810 vojakov, tvrdí Ukrajina. Podľa nich im zlikvidovali za deň aj o dvadsaťdeväť tan­kov

Ukrajina plánuje evakuovať stovky detí z obcí okolo mesta Kupiansk

Fico pred samitom EÚ odmieta ďalšie sankcie proti Rusku. Bude podporovať nulovú vojenskú pomoc Ukrajine NATO nacvičuje jadrové odstrašenie Video Vojna spustila masívnu výrobu dronov na Ukrajine Ukrajinská armáda minie v roku 2023 takmer 550 miliónov dolárov na drony

22:50 Rusko kritizovalo mierové rokovania podporované Ukrajinou, ktoré sa budú konať cez víkend na Malte. Vyhlásilo tiež, že bez jeho účasti budú takéto rozhovory kontraproduktívne, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Podobné neformálne rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine sa uskutočnili už v júni v dánskej Kodani a v auguste v saudskoarabskej Džidde. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril presvedčenie, že stretnutie na Malte (28. – 29. októbra) prinesie podporu jeho mierovému plánu.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová rokovania označila za kontraproduktívne, pretože podľa nej nemajú nič spoločné s hľadaním mierového riešenia konfliktu. Zároveň Maltu kritizovala za organizáciu tohto podľa jej slov očividne protiruského podujatia.

Vedúci kancelárie prezidenta Ukrajiny Andrij Jermak vyhlásil, že má z udalosti dobrý pocit. Účasť údajne prisľúbilo približne 60 krajín. „Toto stretnutie vysiela pevný signál jednoty celej Ukrajiny,“ vyhlásil prezident Zelenskyj vo vysielaní ukrajinskej televízie.

Ukrajinský prezident sa snaží propagovať svoj desaťbodový mierový plán, ktorý žiada stiahnutie všetkých ruských jednotiek z územia ohraničeného medzinárodne uznávanými hranicami Ukrajiny vrátane Ruskom okupovaných oblastí. Moskva, ktorá v septembri 2022 protiprávne anektovala Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť, odmietla akékoľvek mierové plány, pri ktorých by sa musela vzdať územia.

21:42 Spojené štáty oznámili nový balík vojenskej pomoci za 150 miliónov eur pre Ukrajinu, ktorého súčasťou je okrem iného aj delostrelecká munícia, munícia do ručných zbraní či protitankové zbrane. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Administratíva prezidenta USA Joea Bidena vyzýva americký Kongres, aby splnil svoj záväzok voči ukrajinským občanom a schválil dodatočné finančné prostriedky, ktoré zabezpečia, že Ukrajina bude mať aj naďalej k dispozícii to, čo potrebuje na svoju obranu proti brutálnej vojne, ktorú si Rusko vybralo,“ uviedlo vo vyhlásení americké ministerstvo obrany (Pentagon).

Najnovší balík pomoci obsahuje aj rakety pre systémy protivzdušnej obrany, prístroje nočného videnia, demolačnú muníciu, ako aj výstroj do chladného počasia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na sociálnej sieti X poďakoval Spojeným štátom za vojenskú pomoc. „S blížiacou sa zimou je posilnenie protivzdušnej obrany rozhodujúce pre ochranu ukrajinských miest a infraštruktúry,“ uviedol Zelenskyj na platforme X (predtým Twitter).

Washington je najväčším dodávateľom vojenskej pomoci pre Kyjev, pripomína AFP. Od začiatku ruskej invázie z 24. februára 2022 USA vyčlenili pre Ukrajinu celkovo už takmer 44 miliárd dolárov.

19:45 Slovenský premiér Robert Fico informoval predsedníčku Európskej komisie (EK) Ursulu von der Leyenovú o tom, že nová vláda SR nebude vojensky podporovať Ukrajinu a zameria sa len na humanitárnu pomoc. Premiér to uviedol na sociálnej sieti.

Fico sa s von der Leyenovou stretol pred zasadnutím Európskej rady, známym ako samit EÚ, v Bruseli. „Veľmi jasne som na začiatku môjho štvrtého mandátu predsedu vlády SR vyslovil kritiku na adresu EK za to, ako odignorovala hrubé porušovanie ľudských práv a zneužívanie trestného práva proti opozícii na Slovensku,“ uviedol premiér.

Predsedníčke EK povedal, že nová vláda pripravuje v reakcii zmeny Trestného zákona a Trestného poriadku. Tiež by podľa svojich vyjadrení privítal konzultácie v spojitosti s týmito zmenami, s čím von der Leyenová súhlasila.

„Rovnako som informoval predsedníčku EK, že nová slovenská vláda nebude vojensky podporovať Ukrajinu a že sa sústredíme len na humanitárnu pomoc,“ uviedol premiér. Šéfka EK podľa jeho vyjadrení rešpektuje suverénne právo členských krajín vojensky podporovať alebo nepodporovať Ukrajinu a ocenila postoj SR k humanitárnej pomoci.

Premiér SR dodal, že s predsedníčkou EK si vymenil názory aj na ďalšiu európsku agendu, ako je migrácia a revízia čerpania európskych fondov.

18:36 Ukrajina vo štvrtok oznámila, že plánuje evakuovať stovky detí z obcí blízko severovýchodného mesta Kupiansk, pretože Rusko v tejto oblasti stupňuje útoky. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP. Ukrajinské ozbrojené sily dobyli naspäť Kupiansk a okolité územie Charkovskej oblasti od Rusov v septembri 2022, ale Moskva tam znova útočí a snaží sa pred zimou posunúť frontovú líniu ďalej na západ.

„Charkovská oblastná vojenská správa plánuje oznámiť nútenú evakuáciu detí z desiatich obcí v Charkovskej oblasti,“ uviedlo ministerstvo pre reintegráciu v Kyjeve. Evakuovať budú podľa ministerstva 275 detí z desiatich lokalít v Kupiansku a okolo neho – mesto sa totiž nachádza necelých osem kilometrov od frontovej línie.

Ukrajinské úrady oznámili evakuácie z niektorých obcí blízko Kupianska už v auguste, ale boje tam odvtedy zosilneli.

Rusko vystupňovalo útoky aj neďaleko mesta Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kde podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vedú vojaci „ťažké, tvrdé boje“. „Včera sa nám podarilo evakuovať iba jednu osobu,“ povedal vo štvrtok šéf samosprávy v Avdijivke Vytalyj Barabaš. „Ľudia neodchádzajú, bol by som rád, keby odchádzali aktívnejšie,“ do­dal.

16:50 Zatiaľ čo sa pozornosť sveta obrátila k dianiu na Blízkom východe, Ukrajina varuje, že čelí novej hrozbe – primitívnym ruským dronom, ktoré Moskva vypúšťa zrejme s jediným účelom: vyčerpať zásoby ukrajinských rakiet.

16:35 Úroveň dôvery voči vládnym orgánom, najmä voči prezidentovi, na Ukrajine počas vojny výrazne vzrástla. Vyplýva to z nedávneho prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS). Prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému dôveruje zhruba 73 percent respondentov, vláde 54 percent, regionálnym úradom 49 percent a miestnym úradom 51 percent opýtaných.

Avšak takmer polovica Ukrajincov nedôveruje domácim médiám a 31 percent neverí mimovládnym organizáciám.

Prieskum KIIS uskutočnil na žiadosť Poradnej misie Európskej únie Ukrajina (EUAM Ukrajina). Inštitút v rámci neho od 4. do 20. septembra oslovil 2 005 dospelých ľudí zo všetkých ukrajinských regiónov okrem území okupovaných Ruskom a frontových území.

16:20 V Bruseli sa dnes začal samit Európskej únie, na ktorom sa budú premiéri a prezidenti členských krajín zaoberať najmä situáciou v Izraeli a Pásme Gazy a tiež ďalšou vojenskou a finančnou podporou Ukrajiny. Najbúrlivejšia debata sa podľa všetkého povedie práve okolo diania na Blízkom východe, ku ktorému zastávajú členské štáty EÚ rozdielne postoje.

Hlavy štátov a vlád EÚ sa budú zaoberať aj situáciou na Ukrajine. Cez videohovor by sa s nimi mal spojiť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Očakáva sa, že štátnici znovu odsúdia ruskú agresiu a vyjadria Kyjevu podporu na „tak dlho, ako to bude potrebné“.

15:55 Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok pred dvojdňovým samitom Európskej únie v Bruseli vyhlásil, že je hrdý na svoj vzťah s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. S odvolaním sa na agentúru Reuters to uviedli viaceré maďarské médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarský premiér sa minulý týždeň v Pekingu stretol s prezidentom Ruska aj napriek tomu, že EÚ sa vzhľadom na vojnu na Ukrajine snaží čo najviac izolovať od Moskvy, píše Reuters.

„Chceme urobiť všetko pre mier. Preto nechávame otvorené komunikačné kanály s Rusmi, inak by sme nemali ani len šancu na mier. Je to stratégia, na ktorú sme hrdí,“ podotkol maďarský ministerský predseda.

Foto: SITA/AP, Grigory Sysoyev Čína, Orbán, Putin, Peking, Maďarsko, Rusko Ruský prezident Vladimir Putin a maďarský premiér Viktor Orban sa odfotili pred rokovaním na okraji fóra 'Jeden pás, jedna cesta' v Pekingu 17. októbra 2023.

15:40 Ukrajina kvôli hrozbe ruských lietadiel pozastavila plavbu v novom čiernomorskom obilnom koridore. Podľa médií o tom informovala ukrajinská konzultačná firma Farba Invest s odvolaním sa na Správu ukrajinských morských prístavov. Vydaný zákaz plavby koridorom sa vzťahuje na dnešok, ale nie je vylúčené, že bude predĺžený. Rusko už 18 mesiacov vedie vojnu proti Ukrajine.

Plavba koridorom bola kvôli zvýšenej aktivite ruského letectva v oblasti fakticky pozastavená už predchádzajúce dva dni, uviedla tiež konzultačná firma. Ukrajinskí predstavitelia informáciu o pozastavení plavby v koridore komentovať nechcú, poznamenala agentúra Reuters.

Súčasný koridor v Čiernom mori zriadila Ukrajina po tom, ako Rusko v lete odmietlo predĺžiť takzvané obilné dohody, ktoré upravovali vývoz ukrajinského obilia a ďalších ukrajinských poľnohospodárskych plodín v čase vojny cez Čierne more. Ich uzavretie o rok skôr sprostredkovali OSN a Turecko. Nový koridor funguje od polovice augusta.

15:25 Kremeľ chce, aby Jerevan vysvetlil výroky arménskeho premiéra Nikolu Pašinjana, ktorý v rozhovore poskytnutom americkému denníku The Wall Street Journal vyhlásil, že nevidí žiadny úžitok v zachovaní ruských vojenských základní v Arménsku. Moskva sa v kontakte s Jerevanom tiež snaží získať vysvetlenie, čo mal premiér Pašinjan na mysli, keď v interview hovoril o nevyhnutnosti diverzifikovať vzťahy v bezpečnostnej oblasti, uviedol dnes podľa tlačových agentúr hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

„V danom prípade nie sme ochotní vnímať The Wall Street Journal ako primárny zdroj, a preto ešte musíme presne pochopiť, o čom vlastne hovoril Pašinjan. Samozrejme sa spoliehame na to, že v rokovaniach s našimi arménskymi priateľmi získame jasné oznámenie,“ povedal Peskov podľa agentúry TASS. Hovorca Kremľa dodal, že by samozrejme nebolo dobré, aby si Rusko a Arménsko posielali odkazy cez noviny, a najmä nie cez The Wall Street Journal, a preto pokračuje dialóg „s našimi arménskymi priateľmi“ a na programe je veľká šírka tém.

Moskva podľa Peskova tiež pokračuje v snahe pomôcť Baku a Jerevanu uzavrieť mierovú zmluvu nevyhnutnú na stabilizáciu situácie v regióne a zlepšenie životných podmienok.

Pašinjan v interview uviedol, že nevidí žiadne výhody v pokračujúcej prítomnosti ruských základní na území Arménska. V rozhovore reagoval na septembrovú vojenskú ofenzívu Azerbajdžanu, pri ktorej Baku ovládlo Náhorný Karabach, tamojšie separatistické úrady kapitulovali a väčšina z asi 120.000 etnických Arménov z regiónu utiekla v strachu z azerbajdžanských represií.

„Tieto udalosti nás v podstate priviedli k rozhodnutiu, že musíme diverzifikovať naše vzťahy v bezpečnostnej oblasti, a o to sa teraz snažíme,“ povedal Pašinjan. Arménsko, ktoré s Ruskom viaže vojenská aliancia a hospodárska únia, hľadá nových partnerov, pretože Moskva podľa arménskeho predsedu vlády nedokázala dostáť svojim spojeneckým záväzkom.

15:15 Ruská tajná služba FSB tvrdí, že v Tvere pri zatýkaní zabila ruského občana, ktorého označila za ukrajinského agenta, pripravujúceho teroristický útok proti sídlu vojenskej správy v tomto oblastnom meste, ležiacom asi 170 kilometrov od Moskvy. O tvrdení FSB informovali ruské médiá.

„FSB odvrátila ‚teroristický útok‘, naplánovaný ukrajinskými tajnými službami s účasťou zverbovaného ruského občana,“ citovala agentúra Interfax z komuniké ruskej tajnej služby. Nemenovaný agent „za materiálnu odmenu“ zhromažďoval a odovzdával informácie o vojenských objektoch a energetickej infraštruktúre v regióne. Keď z predtým vybodovaného úkrytu vyňal improvizovanú nálož, ktorú chcel vyhodiť do povetria budovu vojenskej správy v Tveri, FSB sa ho pokúsila zatknúť, ale „kládol ozbrojený odpor a bol zneškodnený“. Strážcovia zákona a civilisti vyviazli bez zranení, dodala FSB.

Tá zverejnila okrem komuniké aj video so snímkami, na ktorých je vidieť telo zabitého muža so strelným zranením na hrudi a s predmetmi označenými za nálož a ručný granát. FSB označila zabitého za člena zakázaného ukrajinského zoskupenia, ktorého názov nespresnila, ani nepredložila žiadne ďalšie dôkazy okrem spomínaných fotografií, poznamenala stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe. Dodala, že nemôže potvrdiť hodnovernosť týchto tvrdení.

14:45 V Zakarpatskej oblasti na západe Ukrajiny odhalili v rámci vyšetrovania nelegálnu podzemnú rafinériu ropy bez príslušnej licencie. Na nepovolenú výrobu pohonných hmôt natrafili v meste Mukačevo, necelých 50 kilometrov od slovenských hraníc.

Ako zistili policajti, do nezákonnej činnosti bola zapojená skupina ľudí vrátane manažérov, obchodných zástupcov, technických špecialistov a obsluhy zariadení na spracovanie ropy. Suroviny nakupovali na aukciách a následne s využitím kapacity ropného skladu vyrábali rôzne značky benzínu a nafty. Nákup surovín aj predaj produktov boli realizované v hotovosti bez toho, aby sa to premietlo do účtovníctva a daňovej evidencie.

Majitelia nelegálnej rafinérie boli napojení na švagra proruského oligarchu Viktora Medvedčuka Ivana Čubirka, ktorý bol obvinený z vlastizrady.

Pri raziách skonfiškovali zariadenia na nelegálnu výrobu pohonných hmôt, ako aj nádrže na ich skladovanie a predaj, takmer 600 ton benzínu a motorovej nafty v hodnote viac ako 32 miliónov hrivien, nákladné autá na prepravu pohonných hmôt, kolky, finančnú a ekonomickú dokumentáciu či peniaze v rôznych menách v celkovej sume viac ako 3,3 milióna hrivien.

14:30 Maďarský premiér Viktor Orbán po príchode do Bruselu na adresu Ukrajiny a Ruska uviedol, že Maďari ako jediní hovoria o mieri. To by pritom podľa neho malo byť záujmom všetkých v Európskej únii. Maďarsko je jedinou krajinou, ktorá blokuje uvoľnenie ôsmej tranže z vojenskej pomoci Ukrajine z takzvaného Európskeho mierového nástroja.

Maďarský premiér sa minulý týždeň stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a od zástupcov niektorých členských štátov si za to vyslúžil kritiku. Na otázku novinárov, ako na summite túto schôdzku vysvetlí, odpovedal: „Máme spoločného suseda a chceme nechať otvorené všetky komunikačné kanály.“

Ako následne dodal, Budapešť urobí všetko pre to, aby bol na Ukrajine mier. „Máme mierovú, nie vojnovú stratégiu. Sme jediní, ktorí hovoria o mieri, čo by malo byť záujmom všetkých v Európe,“ vyhlásil zástupca Maďarska na dnešnej Európskej rade.

14:05 Stanovisko parlamentného výboru pre európske záležitosti je záväzné aj pre predsedu vlády, keď sa na samite zúčastňuje. Ako ďalej uviedol podpredseda parlamentu Michal Šimečka (PS) po rokovaní výboru, novovymenovaný predseda vlády Robert Fico si na samite Európskej únie teda nemôže hovoriť, čo chce.

14:00 Predseda Európskej rady Charles Michel aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zablahoželali vo štvrtok Robertovi Ficovi k vymenovaniu za predsedu slovenskej vlády.

Michel o 15.00 h otvorí dvojdňové zasadnutie Európskej rady. Ficovi zablahoželal na sociálnej sieti X (predtým Twitter).

„Teším sa na spoluprácu s vami na Európskej rade na vzájomný prospech slovenských občanov a Európskej únie,“ uviedol Michel.

Predseda Európskej rady v stredu v liste šéfom vlád a štátov EÚ napísal, že zodpovednosťou členských krajín eurobloku je „zostať jednotní a súdržní“, a to aj čo sa týka ďalšej podpory Ukrajine vrátane vojenskej pomoci.

Ficovi rovnako prostredníctvom siete X zablahoželala aj von der Leyenová, s ktorou si nový slovenský premiér dohodol stretnutie ešte pred konaním samitu.

„Robert Fico, blahoželám k vymenovaniu za predsedu slovenskej vlády. Potrebujeme silné Slovensko, najmä na podporu Ukrajiny, vybudovanie konkurencieschopnej ekonomiky EÚ so silnou priemyselnou základňou a posilnenie európskej bezpečnosti,“ napísala šéfka exekutívy EÚ vo svojom odkaze.

13:55 Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó priletel vo štvrtok do Bieloruska, kde na euroázijskej bezpečnostnej konferencii v Minsku vystúpi s prejavom. Bude v ňom hovoriť o dôležitosti mieru, uviedol s odvolaním sa na ministrove statusy na Facebooku server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Server ďalej cituje bieloruskú štátnu agentúru BelTA, podľa ktorej na dvojdňovú medzinárodnú konferenciu pricestujú zástupcovia 30 krajín. Medzi nimi bude aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého Szijjártó označuje za svojho priateľa, píše telex.hu.

Szijjártó a Lavrov sa naposledy stretli minulý týždeň v Číne, kde rokovali aj maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin.

13:50 Český premiér Petr Fiala predpokladá, že sa popri rokovaní v rámci dvojdňového samitu EÚ stretne s novým slovenským premiérom Robertom Ficom. Vo štvrtok pred odletom do Bruselu uviedol, že sa bude snažiť nájsť s ním „spoločnú reč“.

„Dnes sa s pánom premiérom (Robertom) Ficom stretnem prvýkrát. Predpokladám, že sa pri rokovaní Európskej rady stretneme. Uvidíme, aké bude Slovensko jeho ústami zastávať v Európskej rade postoje,“ povedal Fiala.

Komunikácia nielen medzi premiérmi, ale aj medzi oboma vládami je podľa neho dôležitá. „Budem sa snažiť nájsť spoločnú reč. Snažil by som sa nájsť spoločnú reč s akýmkoľvek slovenským premiérom, lebo naše krajiny sú hlboko previazané vzťahmi, a to nielen na politickej a ekonomickej úrovni, ale aj medziľudskej,“ vysvetlil svoj postoj predseda českej vlády. Dodal, že je povinnosťou premiérov, ale aj vlád ČR a SR snažiť sa spolu komunikovať.

Fiala tiež priblížil, že najdôležitejšími témami pre Česko na nadchádzajúcom summite EÚ budú otázka podpory Izraela a migrácia. Zopakoval, že chce dosiahnuť, aby sa jednoznačná podpora Izraela objavila aj v jeho záveroch.

13:30 Britské obranné spravodajstvo predpokladá, že Rusko a Severná Kórea stále rokujú o balíku, ktorý Pchjongjang dostane výmenou za muníciu dodávanú Moskve pre jej vojnu proti Ukrajine. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje aktualizáciu správy britského obranného spravodajstva o vývoji vojny na Ukrajine.

„Napriek tomu, že to Rusko nedávno oficiálne poprelo, je takmer isté, že severokórejská munícia už dorazila do muničných skladov v západnom Rusku. Tieto sklady podporujú ruské vojenské operácie na Ukrajine,“ konštatuje britský rezort obrany v správe, ktorú zverejnil vo štvrtok na mikroblogovacej sieti X. „V súčasnosti nie je jasné, čo Rusko chce poskytnúť Severnej Kórei na oplátku,“ uviedlo britské obranné spravodajstvo.

Domnieva sa však, že pôjde o finančnú kompenzáciu, inú ekonomickú podporu, poskytovanie vojenských technológií a o spoluprácu v iných high-tech oblastiach, napríklad vo vesmírnych technológiách.

13:15 Predseda slovenskej vlády Robert Fico sa má vo štvrtok podľa zdrojov TASR ešte pred oficiálnym otvorením dvojdňového samitom lídrov EÚ stretnúť s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a s podpredsedom EK Marošom Šefčovičom.

Podľa zdrojov zo Šefčovičovej kancelárie k stretnutiu novozvoleného slovenského premiéra so šéfkou eurokomisie má dôjsť na žiadosť slovenskej strany. Stretnutie so Šefčovičom je naplánované v Berlaymonte, sídle Európskej komisie, a s von der Leyenovou v budove Európskej rady, kde sa budú konať aj rokovania lídrov EÚ.

Fico mieri do Bruselu Video Nový slovenský premiér Robert Fico mieri na rokovanie lídrov EÚ do Bruselu. Pred odletom odmietol zavedenie ďalších sankcií proti Rusku, ak by poškodili Slovensko. Ako premiér zároveň nehodlá podporovať poskytovanie vojenskej pomoci Ukrajine. Krajinu označil za najviac skorumpovanú na svete. / Zdroj: TV Pravda

13:10 Chystané odstúpenie Ruska od ratifikácie Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT) je symbolickým krokom Moskvy, ktorým dáva svetu najavo, že nešírenie jadrových zbraní pre ňu už nie je významné. V rozhovore pre TASR to uviedla výskumníčka Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe Petra Ditrichová, ktorá sa špecializuje na medzinárodné právo.

Zmluva o úplnom zákaze jadrových skúšok bola prijatá v roku 1996 Valným zhromaždením OSN. Dosiaľ však nevstúpila do platnosti, keďže ju neratifikovalo všetkých 44 presne určených krajín. Považuje sa však za jeden zo základných pilierov globálneho jadrového odzbrojenia, vyplýva zo stanoviska Úradu jadrového dozoru SR.

Rusko predmetnú zmluvu podpísalo v roku 1996 a ratifikovalo ju v roku 2000. Prezident Vladimir Putin však začiatkom októbra avizoval, že Rusko by mohlo stiahnuť svoju ratifikáciu tejto prelomovej zmluvy. Dodal, že hoci niektorí experti diskutujú o potrebe obnovenia jadrových skúšok, on ešte k tomuto záveru nedospel.

Obe komory ruského parlamentu, Štátna duma aj Rada federácie, v uplynulých dňoch schválili odstúpenie Ruska od ratifikácie CTBT. Zákon tak pôjde na podpis ruskému prezidentovi.

Moskva tvrdí, že týmto krokom chce dosiahnuť rovnaký status, aký majú Spojené štáty. Tie síce zmluvu podpísali, ale neratifikovali ju.

Ditrichová vysvetlila, že CTBT je zásadnou súčasťou medzinárodného rámca pre kontrolu jadrových zbraní a odzbrojenia. Pripomenula, že k 24. októbru túto zmluvu podpísalo 187 štátov, 178 ju aj ratifikovalo. K štátom, ktoré zmluvu podpísali, ale ju neratifikovali, patria aj USA, Čína, Egypt, Irán a Izrael. Ich ratifikácia je pritom zásadná, aby zmluva vstúpila do platnosti.

„Pokiaľ teda Ruská federácia oznámila ‚dočasné‘ odstúpenie od ratifikácie zmluvy, z hľadiska medzinárodného práva síce ide o nevítaný krok, nie však o krok zásadným spôsobom ohrozujúci funkčnosť systému predvídaného týmto medzinárodným dohovorom,“ povedala Ditrichová. Túto zmluvu totiž stále nielenže neratifikovali, ale ani nepodpísali ďalšie krajiny, ktorých ratifikáciu predvída článok XIV. danej zmluvy, a to India, Severná Kórea a Pakistan.

Podľa výskumníčky Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe je dôležité, že Rusko zatiaľ neodvolalo svoj podpis tejto zmluvy. „Rusko bude ako signatár CTBT stále využívať výhody plynúce z celosvetového kontrolného režimu. Stále by malo mať prístup k údajom, ktoré dočasne režim CTBT zhromažďuje (dáta poskytované signatármi CTBT), z analýz údajov, ktoré vytvára a distribuuje, a z technológii, ktoré používa,“ vysvetlila.

Rusko však týmto krokom dáva najavo, že „vystupuje zo skupiny podobne zmýšľajúcich krajín, ktoré sa snažia o posilnenie medzinárodného režimu nešírenia jadrových zbraní a odzbrojenia, čím prispievajú k medzinárodnému mieru a bezpečnosti,“ uzavrela Ditrichová.

12:40 Európska únia chystá sankcie na obchod s ruskými diamantmi či s hliníkom a ďalšie reštrikcie pri dodávkach tovarov dvojakého použitia do Ruska. Zaoberať sa tým v priebehu štvrtka a piatka bude samit EÚ v Bruseli. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenie vysokopostaveného predstaviteľa EÚ pre nemeckú verejnoprávnu rozhlasovú a televíznu spoločnosť Deutsche Welle.

Predstaviteľ EÚ poznamenal, že EÚ úzko spolupracuje s Ukrajinou na identifikácii komponentov nájdených v ruských zbraniach a munícii. „Je to neuveriteľné, ale našli dokonca čipy z chladničiek,“ povedal.

Podstatnou súčasťou nového balíka sankcií bude aj mechanizmus, ktorý zabráni ich obchádzaniu, tvrdia predstavitelia Bruselu.

12:30 V okupovanom ukrajinskom meste Berďansk na pobreží Azovského mora vybuchlo auto so štyrmi predstaviteľmi ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).

Podľa nej to bola „odvetná akcia“ ukrajinského hnutia odporu. Incident sa udial v pondelok neďaleko jedného z miestnych hotelov, z ktorého si predstavitelia FSB spravili úkryt.

Ukrajinci neuviedli, či pri výbuchu zahynuli všetci pasažieri, ale poznamenali, že medzi zabitými je „ruský vojnový zločinec, ktorý sa podieľal na mučení miestnych ukrajinských civilistov“. Predstavitelia FSB sa po explózii okamžite presťahovali do iného úkrytu, no ukrajinská rozviedka uviedla, že vie, kde sa nachádza.

12:09 Zámer Slovenska zastaviť vojenskú pomoc Ukrajine konflikt len sotva zmení, uviedol dnes podľa agentúry AFP hovorca Kremľa. O nulovej vojenskej pomoci Ukrajine hovoril novovymenovaný predseda slovenskej vlády Robert Fico. Slovensko ale podľa Kremľa zohráva len minimálnu úlohu v dodávkach západných zbraní Kyjevu.

Fico zotrváva na svojich názoroch z obdobia pred septembrovými parlamentnými voľbami, ktoré jeho strana Smer-sociálna demokracia vyhrala.

Čítajte viac Kremeľ nad Slovenskom mávol rukou. Stopne Fico zbrane Kyjevu? Konflikt to len ťažko zmení, odkazuje Moskva

11:45 Ruská zbrojovka KBM z Kolomny, ktorá vyrába rakety Iskander a Kinžal používané vo vojne proti Ukrajine, naďalej získava súčiastky z Európy, Spojených štátov a ďalších krajín za pomoci sprostredkovateľov, tvrdí ruský investigatívny server The Insider. Na tieto poznatky dnes poukázal tiež ruskojazyčný web stanice BBC či denník Ukrajinska pravda.

Americké integrované obvody firiem Texas Instruments, Analog Devices a Altera, ktoré sa používajú v raketách, sa do Ruska podľa portálu dostávajú cez čínsku firmu ETC Electronics Limited. Z Poľska sa cez moskovskú spoločnosť Ostek-Test obstarávajú skúšobné klimatické komory, z Nemecka sa cez sprostredkovateľov dovážajú obrábacie stroje, prístroje, káble, cievky a pásky na ochranné balenie elektronických súčiastok.

Ďalšia ruská firma Sonatek, podieľajúca sa tiež na plnení štátnych zákaziek pri výrobe rakiet, ponúka špičkové meracie a obrábacie zariadenie, ktoré nakupuje v Litve, Lotyšsku, Belgicku a Británii, tvrdí The Insider.

11:30 Najväčšou bezpečnostnou hrozbou pre Česko je podľa českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) Ruská federácia. Za riziko označila aj Čínu, ktorá podľa nej pokračovala v uplatňovaní svojho vplyvu v ČR. Kontrarozviedka to uviedla vo svojej výročnej správe za rok 2022.

Bezpečnostnú situáciu v Európe a pohľad na Rusko podľa šéfa BIS Michala Koudelku zásadne zmenila jeho agresia na Ukrajine. „Riziká, na ktoré upozorňovala už pred niekoľkými rokmi BIS aj veľká časť spravodajských služieb demokratických krajín, sa potvrdili,“ zdôraznil.

Za pozitívny dôsledok označil výraznú redukciu diplomatickej misie Ruska v ČR. Odísť museli desiatky ruských diplomatov a zamestnancov ruských konzulátov v Karlových Varoch a v Brne, medzi ktorými boli podľa slov Koudelku aj osoby napojené na ruské spravodajské služby.

Jedným z cieľov spravodajských operácií Moskvy je podľa správy českej tajnej služby eliminácia aktivít ruskej opozície v zahraničí. V roku 2022 získala BIS informácie o aktivitách osoby, ktorá je podozrivá z väzieb na ruskú vojenskú rozviedku GRU a ktorá sa v minulosti opakovane zdržiavala v ČR. Aby sa mohla zúčastňovať na medzinárodných akciách, kde boli aj prominentné osoby ruskej opozície, využívala na to podľa BIS novinárske krytie.

Ruská invázia na Ukrajinu výrazne ovplyvnila aj aktivity proruskej scény. „V súvislosti s vojnou na Ukrajine tiež monitorujeme určitú postupnú radikalizáciu časti verejnosti, ktorá je silne ovplyvňovaná pôsobením ruskej nepriateľskej propagandy,“ uviedol Koudelka. Podľa kontrarozviedky to vyvrcholilo protivládnymi protestmi, ktoré upútali pozornosť Moskvy, a tá na nich potom chcela presadzovať jej vyhovujúce témy.

11:10 Ruské sily pri meste Avdijivka v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny od 10. do 20. októbra stratili viac ako 109 vozidiel. Potvrdili to satelitné snímky, ktoré zverejnil ukrajinský dôstojník v zálohe. Informuje o tom najnovšia správa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) o vývoji vojny na Ukrajine.

Väčšinu ruských strát tvorili predovšetkým bojové obrnené vozidlá BMP-1, BMP-2 a MT-LB, tanky T-72, T-64, T-80, obrnené transportéry a iné vozidlá. Počty zničených vozidiel však môžu byť vyššie, keďže asi desiatka nie je zahrnutá v zozname strát pre neúplné zábery.

Presný zásah. Rus vzal z vyhoreného tanku nohy na plecia Video Ukrajinská 66. mechanizovaná brigáda ničí ruské tanky. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

10:55 Moskva nariadila štátnym a prokremeľským médiám, aby prestali informovať o zločinoch spáchaných Rusmi, ktorí sa vrátili z Ukrajiny. Týka sa to nielen profesionálnych a zmluvných vojakov, ale aj žoldnierov a niekdajších trestancov, ktorí výmenou za odchod do vojny dostali amnestiu.

Referuje o tom portál iDnes.cz, ktorý sa odvoláva na server Meduza, ktorý sa rozprával s dvoma nemenovanými zdrojmi blízkymi Kremľu. „Mnoho provládnych médií o zločinoch bojovníkov nadšene informovalo. Zločin prináša dobrú čítanosť a zmienka o vojne tiež pritiahne publikum,“ popísal jeden z nich.

Za mnohými z nich stoja bývalí väzni, často páchatelia najťažších zločinov, ktorí sa výmenou za polročné nasadenie dostali na slobodu. Trestanci do svojich radov najskôr verbovala žoldnierska Vagnerova skupina a neskôr túto „výsadu“ prevzalo ruské ministerstvo obrany.

„Bývalý vagnerovec sa vrátil zo špeciálnej operácie a ubodal invalidnú babičku kvôli peniazom,“ napísal v polovici októbra do titulku web Lenta. Ďalší zabil piatich mužov a jednu ženu, ktorých telá sa našli v spálených domoch v dedine Derevjannoje v Karélii na severozápade Ruska. Zločin vyvolal celoštátny rozruch

Nezávislý portál Agentstvo začiatkom októbra uviedol, že navrátilci z bojov na Ukrajine len od marca tohto roka zabili po svojom návrate do Ruska 27 ľudí. Devätnásť z nich mali na svedomí vagnerovci, niektorí z nich prepustení väzni. Prípadov je mnoho. Odborníci v Rusku varujú, že okrem iného môže dôjsť k nárastu domáceho násilia, alkoholizmu a stále viac zločinov.

10:15 Nový predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Mike Johnson súhlasí so zvýšením pomoci Ukrajine „za istých podmienok“. „Budeme mať podmienky, takže na tom pracujeme. Chceme od Bieleho domu sledovateľnosť a ciele, ktorú sú jasné. Avšak budeme o tom diskutovať. Bude to veľmi produktívne,“ odpovedal Johnson na otázku o zvýšení pomoci Kyjevu.

Snemovňa reprezentantov Kongresu USA v stredu zvolila Mikea Johnsona za nového predsedu. Johnson je predstaviteľom republikánskej väčšiny a podporovateľom bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu nemôže bez svojho predsedu prijať novú legislatívu, vrátane tej, ktorá sa týka pomoci Ukrajine.

9:55 Ďalších 810 ruských vojakov padlo podľa Kyjeva na Ukrajine počas uplynulého dňa. Počet obetí v radoch ruských ozbrojených síl sa tak od začiatku vojny zvýšil na 297 120, uviedol vo štvrtok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o dvadsaťdeväť tankov, osemnásť obrnených bojových vozidiel pechoty, tridsať delostreleckých systémov a jeden raketomet.

Od začiatku otvorenej vojny proti Ukrajine Rusko podľa Kyjiva celkovo stratilo už 5 141 tankov, 9 715 obrnených bojových vozidiel pechoty, 7 155 delostre­leckých systémov a 834 raketometov.

9:04 Lietadlo E-7A Wedgetail Austrálskeho kráľovského letectva bude v nemeckom vzdušnom priestore chrániť prepravu medzinárodnej pomoci Ukrajine. Na základe žiadosti zo strany USA začne pôsobiť tento týždeň. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyhlásenie Bieleho domu.

Nasadenie austrálskeho lietadla posilní viacúrovňovú ochranu prepravy medzinárodnej pomoci na Ukrajinu a bude poskytovať včasné varovanie pred hrozbou, konštatuje vyhlásenie Bieleho domu.

Spojené štáty zároveň privítali nedávne oznámenie Austrálie, že Ukrajine poskytne dodatočnú vojenskú pomoc v sume 13 miliónov dolárov. Jej súčasťou bude technika na boj proti dronom a na odstraňovanie mín.

8:13 Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Mariano Grossi vyjadril obavy v súvislosti s bezpečnosťou jadrových zariadení na Ukrajine po ruskom útoku na Chmeľnyckú oblasť na západe krajiny z 25. októbra, ktorý poškodil budovy susediace s jadrovou elektrárňou. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Vo vyhlásení, ktoré vydala MAAE, Grossi poukázal na krehký stav jadrovej bezpečnosti a varoval, že útok „ukazuje mimoriadne neistú situáciu v oblasti jadrovej bezpečnosti na Ukrajine“. MAAE však potvrdila, že útok nemal žiadny priamy vplyv na prevádzku jadrovej elektrárne a výbuchy neovplyvnili jej pripojenie k národnej elektrickej sieti.

Ako vystrašiť Rusov? Stíhačkou F-35 a atómovou bombou B61-12 Video

Ukrajinskí predstavitelia vyjadrili obavy, že Rusko môže počas nadchádzajúcich jesenných a zimných mesiacov eskalovať svoje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

7:09 Americké letectvo potvrdilo, že sa začal výcvik ukrajinských pilotov na stíhačkách F-16 na leteckej základni v Arizone. Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenie hovorcu Vzdušných síl Spojených štátov pre špecializovaný časopis Air&Space Forces Magazine.

Zástupca amerického letectva poznamenal, že začiatkom tohto týždňa sa začal pre „malý počet" ukrajinských pilotov výcvik „základov prevádzky F-16" na základni 162. perute Arizonskej Národnej leteckej gardy. Očakáva sa, že výcvik bude trvať niekoľko mesiacov, dodal hovorca amerického letectva.

Zelenskyj: Stíhačky F-16 nám dodajú novú energiu Video

6:30 Hlavy štátov a vlád súčasnej európskej dvadsaťsedmičky sa budú v Bruseli zaoberať situáciou na Ukrajine. Cez videohovor by sa s nimi mal spojiť aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Očakáva sa, že štátnici znovu odsúdia ruskú agresiu a vyjadria Kyjevu podporu na „tak dlho, ako to bude potrebné“. Ďalšími témami dvojdňového rokovania budú Blízky východ, hospodárstvo a konkurencieschop­nosť EÚ aj téma migrácie.

Predseda Európskej rady Charles Michel by chcel, aby sa premiéri a prezidenti členských krajín zaoberali najmä spôsobmi, ako urýchliť vojenskú podporu Ukrajine. Snahou EÚ je uvoľniť ôsmu tranžu z vojenskej pomoci Ukrajine z Európskeho mierového nástroja, ktorú od mája blokuje Maďarsko.

Na samite sa prvýkrát v staronovej funkcii zúčastní aj slovenský premiér Robert Fico, ktorého vláda bola vymenovaná až v stredu. Fico počas predvolebnej kampane varoval, že ako nový ministerský predseda už nepošle Ukrajine „ani jeden náboj“ na pomoc proti ruskej agresii. Očakáva sa teda, aké bude prezentovať postoje po svojom uvedení do funkcie.

Robert Fico sa ráno vo štvrtok ešte zúčastní na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti. Členom výboru predloží informáciu o samite Európskej rady, na ktorom sa 26. a 27. októbra 2023 v Bruseli zúčastní.