Kremeľ nad Slovenskom mávol rukou. Stopne Fico zbrane Kyjevu? Konflikt to len ťažko zmení, odkazuje Moskva

„Podiel Slovenska na dodávkach zbraní (Kyjevu) nebol v skutočnosti až taký veľký, a preto (rozhodnutie zastaviť vojenskú pomoc Bratislavy) celý proces sotva ovplyvní,“ uviedol hovorca ruského prezidenta podľa portálu denníka Izvestia, pričom znovu obvinil Spojené štáty, že svojou pomocou Ukrajine prilievajú olej do ohňa.

Fico mieri do Bruselu, Ukrajinu označil za najviac skorumpovanú.

„Hlavným hýbateľom tohto procesu vôbec nie je Kyjev, ale Spojené štáty. Preto čím dlhšie budú USA prilievať olej do ohňa svojimi krokmi, svojou priamou angažovanosťou v konflikte, tým dlhšie bude pokračovať. Ale aj tak to nebude schopné zmeniť chod udalostí. Rusko dosiahne svoje ciele,“ zdôraznil hovorca Kremľa podľa štátnej agentúry TASS.

Fico vystupoval proti vojenskej pomoci Ukrajine už pred septembrovými parlamentnými voľbami, ktoré jeho strana Smer vyhrala. Dnes prisľúbil, že nebude hlasovať za žiadne sankcie proti Rusku, ak by poškodili aj Slovensko.

Slovensko do nástupu Ficovej vlády patrilo k silným podporovateľom Ukrajiny, ktoré pomáhalo aj vojenskými dodávkami, a tiež sa radilo k zástancom protiruských sankcií.

Ficov postoj znamená, že po Maďarsku je Slovensko druhou krajinou Visegrádskej skupiny (V4 – Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko), ktorá odmieta dodávky zbraní na Ukrajinu.

Komentátori poukazujú na to, že Ficov negatívny postoj k vojenskej pomoci Ukrajine by paradoxne mohol poškodiť slovenské zbrojovky, ktoré po zlých rokoch zažívajú lepšie časy práve kvôli oživeniu dopytu po ich produkcii v dôsledku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Týka sa to aj vlajkovej lode slovenského zbrojného priemyslu, samohybných húfnic Zuzana 2. Tie sa teraz pre Ukrajinu vyrábajú v rámci komerčného kontraktu.

Rýchlo a zbesilo. Slovenská húfnica Zuzana 2 na fronte na Ukrajine.

Slovenská štátna firma Konštrukta-Defence na začiatku augusta odovzdala Ukrajine ďalšie dva kusy samohybných húfnic Zuzana 2. Sú to prvé delostrelecké súpravy z celkom 16, ktorých výrobu financujú Dánsko, Nórsko a Nemecko. Podľa vtedajšieho vyjadrenia slovenského ministerstva obrany všetky sľúbené slovenské húfnice Ukrajinci dostanú do konca roku 2024.

