Kým sa svet sústredí na Blízky východ, Ukrajinu čaká krutá zima. Zotrvajú západní darcovia v podpore?

Malé drony podľa ukrajinskej verejnoprávnej televízie nesú reflektory, aby zabezpečili, že ich Ukrajinci odhalia. Niekedy vyhotovujú snímky na identifikáciu biotopov protilietadlových radarov a raketových systémov. Každý z týchto dronov, zostavených z lacných súčiastok bežne dostupných na internete, stojí odhadom okolo 1500 dolárov (35.000 korún), čo je menej ako jedna z mnohokrát niekoľkých rakiet vypálených na ich zostrelenie.

Komentátori ruských staníc reagovali na neočakávaný útok radikálneho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra so sotva skrývanou radosťou. Predpovedali, že konflikt na Blízkom východe dramaticky zníži západnú podporu Kyjeva. Podobne to vidí množstvo ukrajinských analytikov, ktorí sa obávajú najmä toho, že rozhorčenie z rastúceho počtu obetí v Pásme Gazy a v Izraeli zničí už tak krehkú podporu Ukrajiny zo strany chudobnejších krajín „globálneho juhu“.

Rusko v októbri oznámilo, že jeho výdavky na obranu v roku 2024 dosiahnu takmer 100 miliárd dolárov, teda zhruba trikrát viac, ako koľko robili pred jeho inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Ide o približne 30 percent štátneho rozpočtu.

Ukrajina na obranu plánuje na budúci rok vydať okolo 40 miliárd dolárov, zhruba polovicu štátneho rozpočtu a 20 percent všetkého hospodárskeho výkonu krajiny. Počíta však aj s desiatkami miliárd zahraničnej vojenskej pomoci – aspoň v prípade, že budú západní darcovia naďalej ochotní ju poskytovať.

Čo sa týka rakiet protivzdušnej obrany a delostreleckej munície, Kyjev teraz priamo súperí s Izraelom o západné dodávky, najmä zo Spojených štátov. Ruské a ukrajinské jednotky v posledných týždňoch viedli útočné operácie v očakávaní obmedzených postupov počas nadchádzajúcej zimy. Obe strany dosiahli obmedzený pokrok.

Ukrajinské úrady očakávajú, že Rusko sa túto zimu opäť zameria na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v snahe zmraziť odpor ukrajinského obyvateľstva. Zároveň tým Kyjevu znemožňujú dostávať peniaze za vývoz, a to aj s pomocou útokov na prístavnú infraštruktúru pozdĺž Dunaja a v Odese.

Na tieto útoky Rusko často používa iránske bezpilotné lietadlá. Nie je však jasné, či konflikt na Blízkom východe prinúti Teherán, veľkého podporovateľa Hamasu, aby tieto dodávky obmedzil.

Ukrajina bude na prekonanie zimy potrebovať všetky dostupné prostriedky protivzdušnej obrany – preto Rusko nemá problém obetovať svoje najjednoduchšie drony. Rastúci nedostatok delostreleckej munície je tiež závažný, pretože správy z frontu naznačujú, že Ukrajine chýba munícia na použitie zhruba 350 darovaných západných delostreleckých systémov.

Spojené štáty a Európska únia sa zaviazali Kyjevu poslať zhruba dva milióny nábojov kalibru 155 mm, pričom americká polovica pochádza zo strategických zásob, ktoré Pentagón skladuje v Izraeli. Vysoký predstaviteľ amerického ministerstva obrany tento týždeň potvrdil, že časť z nich bola prerozdelená izraelským silám. Či Pentagón nájde náhradné zásoby pre Ukrajinu, nie je jasné.

Ukrajinskí predstavitelia uvádzajú, že konflikt na ich území aj na Blízkom východe ukazuje, že Západ musí výrazne zvýšiť výrobnú kapacitu zbraní a munície.

Predpokladá sa, že Rusko lobuje za vlastné zahraničné dodávky zbraní, vrátane tých z Číny a Severnej Kórey. Po septembrovom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina a severokórejského vodcu Kim Čong-una sa Moskve zrejme otvorili zbrojné zásoby Pchjongjangu. Medzi severokórejskými prístavmi a mestom Dunaj na ruskom Ďalekom východe od augusta opakovane pendlujú dve nákladné lode, ktoré vyložili najmenej 1000 kontajnerov. Podľa estónskych úradov tieto dodávky obsahovali okolo 350.000 nábojov, čo je zhruba množstvo, ktoré Rusko vypotrebuje každý mesiac.

V kombinácii so zvyšnými ruskými zásobami, ktoré Estónsko odhaduje na štyri milióny, by to umožnilo Rusku udržať súčasné tempo paľby po celý rok 2024 a potenciálne tak čo sa týka munície predstihnúť Ukrajinu.