Fico je späť v Bruseli. Ukrajine nechce dať zbrane a pre Orbána je ako vianočný darček

Pri príchode na summit Európskej únie to dnes Fico na verejnosti neprezradil. Stretol sa so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou i s jej podpredsedom Marošom Šefčovičom. Fico sa však vyhol novinárom, hoci o jeho „doorstep“ bol veľký záujem aj medzi zahraničnými žurnalistami. Všetci chceli vedieť, čo si myslí o ruskej vojne proti Ukrajine, o Rusku, o migrácii a či vytvorí tandem s maďarským predsedom vlády Viktorom Orbánom.

Vytvoria Fico a Orbán na summite EÚ tandem? Video Zdroj: Európska rada

Samozrejme, Fico na schôdzku, ktorá pokračuje zajtra, išiel s istými zahraničnopoli­tickými prioritami. Tie opísal na Výbore NR SR pre európske záležitosti. Zopakoval svoj postoj z predvolebnej kampane, že odmieta pomoc Kyjevu vo forme dodávok zbraní.

„Postoj mojej vlády je, že okamžité zastavenie vojenských operácií je to najlepšie riešenie, ktoré pre Ukrajinu máme. Európska únia by sa mala premeniť z dodávateľa zbraní na mierotvorcu,“ povedal Fico. Otázkou je, ako si to slovenský premiér predstavuje. Bez vojenskej pomoci spojencov by mala Ukrajina problém brániť sa pred ruskou inváziou. A nič nenasvedčuje tomu, že by režim Vladimira Putina čakal na nejaké mierové ponuky. Šéf Kremľa nedávno povedal, že Ukrajina by vydržala týždeň, keby ju Západ nepodporoval. Z týchto vyjadrení sa zdá, že presne na takýto vývoj Rusko čaká.

Ukrajine je premiér ochotný poskytovať, ako povedal na výbore, všestrannú pomoc. Opozícia síce presadzovala, že v tom má byť zahrnutá i vojenská podpora, ale nepochodila.

Otázky o Slovensku

Na európske summity sa Fico vrátil po viac ako piatich rokoch, keď kreslo premiéra stratil v marci 2018 po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Predstavitelia EÚ mu zablahoželali k tomu, že sa stal po štvrtý raz predsedom slovenskej vlády. Zároveň však pred príchodom Fica do Bruselu vládlo napäté očakávanie.

"Diskutovalo sa tu o návrate staronového slovenského premiéra. A bolo to najmä z jedného dôvodu. V Bruseli ho vnímajú ako proputinovského politika, ktorý sa spolu s Orbánom pokúsi oslabiť konsenzus jednoty EÚ v takej zásadnej otázke, akou je ruská vojna proti Ukrajine, a to, ako na ňu únia reaguje,“ povedal pre Pravdu Eric Maurice, šéf bruselskej pobočky Nadácie Roberta Schumana.

Analytik tvrdí, že v Bruseli vládnu z tandemu Fico-Orbán isté obavy. "Ľudia sa pýtajú, čo bude teraz Fico robiť a či jeho predvolebné vyjadrenia boli len taktika, ako počas kampane získať proputinovské hlasy od krajnej pravice či ľavice. A či sa, keď je už teraz pri moci, bude usilovať zabrániť prijatiu ďalších balíkov sankcií proti Rusku alebo aspoň sťažiť prijatie nového programu pomoci pre Ukrajinu a podobne. Lebo toto je jedna z mála vecí, ktorú Fico môže skutočne ovplyvniť,“ vysvetlil Maurice.

Čítajte viac Demeš: Partneri sa budú pýtať, či sa Slovensko prikloní k politike Maďarska

Budapešť a Bratislava

"Návrat Fica je pre Orbána ako predčasný vianočný darček, keďže maďarský premiér už nadobro stratil Poľsko ako spojenca v euroskeptickom populistickom boji. Je to preňho dôležité i v rámci kontextu visegrádskej spolupráce. Tá sa mení s výsledkom poľských volieb. Varšava a Praha možno vytvoria konštruktívnejší tandem v rámci Európskej rady, kde Orbán postupne stále viac Maďarsko izoloval,“ povedala pre Pravdu odborníčka na medzinárodné vzťahy Edit Zgut-Przybylska, ktorá pôsobí na Poľskej akadémii vied a Stredoeurópskej univerzite.

Podľa expertky sa v prípade maďarského predsedu vlády stačí pozrieť na nedávnu cestu do Číny, kde bol jediným lídrom EÚ a kde sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Myslím si však, že Orbán a Fico predsa len budú mať iné strategické spojenectvo. Slovensko patrí do eurozóny, dá sa teda povedať, že má iné preferencie ako Maďarsko, ak sa pozrieme na ekonomické pravidlá EÚ. To by mohlo posunúť Bratislavu a Budapešť na odlišné dráhy, čo sa týka odporu alebo, naopak, spolupráce s kľúčovými členskými štátmi EÚ,“ vysvetlila Zgut-Przybylska.

Fico odmieta ďalšie sankcie proti Rusku, podporuje nulovú vojenskú pomoc Ukrajine Video

Orbán včera v Bruseli vyhlásil, že Maďari sú jediní, ktorí hovoria o mieri. V tomto sa teda šéf vlády v Budapešti a Fico spoločne nájdu. Slovenský premiér zopakoval aj to, čo v podstate tvrdí od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krym a rozpútalo konflikt na východe Ukrajiny. Fico vždy kritizoval sankcie, ktoré EÚ prijala proti Moskve, a naďalej v tom pokračuje.

Predseda vlády zdôraznil, že ďalšie opatrenia nepodporí, kým nebude jasná analýza ich dosahu. No už pred veľkou ruskou inváziou, ktorá sa začala 24. februára 2022, bol objem vývozu zo Slovenska do Ruska len na úrovni 1,5 percenta a pri dovoze to bolo šesť percent.

Fico tiež uviedol, že Ukrajina nie je pripravená na vstup do EÚ. Zdá sa však, že Slovensko nebude blokovať začatie prístupových rozhovorov o vstupe Kyjeva do únie, o čom by sa malo rozhodovať v decembri. Fico však zopakoval svoj odmietavý postoj k členstvu Ukrajiny v NATO.

V Bruseli sa debatuje i o tom, ako sa Slovensko postaví k uvoľneniu peňazí z Európskeho mierového nástroja. Z neho EÚ členským krajinám hradí vojenské dodávky pre Ukrajinu. Momentálne však ôsmu tranžu blokuje Maďarsko. Pre Slovensko to však nie je výhodná situácia, lebo z úniového nástroja v minulosti tiež získalo financie.

Čítajte viac Minister zahraničia: Ak by sa Fico stretol s Putinom, bola by to veľká chyba

EÚ čaká aj ďalšia diskusia o peniazoch pre Kyjev, pri ktorej partneri budú sledovať postoje Slovenska. Ide o viacročný plán finančnej podpory vo výške 50 miliárd eur a ďalších 20 miliárd na vojenskú pomoc. Ako však napísala agentúra Reuters, táto debata sa týka plánovaného rozpočtu EÚ, ktorá sa asi vyrieši na summite v decembri.

Okrem Ukrajiny, keď sa lídrom prihovoril aj prezident Volodymyr Zelenskyj, sa dvadsaťsedmička na summite venuje situácii na Blízkom východe po teroristickom útoku Hamasu proti Izraelu či migrácii, ale aj hospodárstvu a konkurencieschop­nosti.