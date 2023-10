ONLINE: Pásmo Gazy zažíva masívne ostreľovanie, internet je vypnutý

Najdôležitejšie udalosti Izrael tretíkrát za 24 hodín vnikli do Pásma Gazy a zaútočili na Hamas

Gaza potrebuje zmysluplný a neprerušovaný prísun humanitárnej pomoci, tvrdí OSN

OSN je znepokojená vojnovými zločinmi v Pásme Gazy, a to z oboch strán

Výbuch v egyptskej Tabe. Spôsobil ho zrejme dron, hlási Egypt. Neznámy objekt dopadol aj v Nuvajbe

Z Taby evakuujú 500 Čechov

Izraelská armáda zabila na Západnom brehu štyroch Palestínčanov, 36 zatkla

Čítajte viac Najväčší pozemný zásah. Izraelské tanky v noci vtrhli do Gazy, padlo mnoho teroristov

19:05 Palestínske Pásmo Gazy čelí najväčšiemu izraelskému ostreľovaniu od 7. októbra, informuje agentúra AFP s odvolaním sa na svoje satelitné snímky a tiež na vyjadrenie radikálneho hnutia Hamas. V Pásme Gazy bolo zároveň prerušené internetové aj telefonické spojenie, uviedla agentúra Reuters. Silné ostreľovanie smeruje aj z Gazy na Izrael, kde znejú na mnohých miestach sirény, napísal server The Times of Israel.

Hovorca izraelskej armády oznámil, že v noci armáda rozšíri pozemné výpady do Pásma Gazy, kam prenikla na niekoľko hodín aj v noci na piatok. Už mnoho dní sa špekuluje o začatí rozsiahlej izraelskej pozemnej ofenzívy do Pásma Gazy.

Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari večer povedal, že armáda v noci rozšíri svoje pozemné akcie v Pásme Gazy. Opätovne vyzval obyvateľov mesta Gaza, ktoré leží na severe, aby sa premiestnili na juh oblasti. Tam už sa predchádzajúcich dní presunuli státisíce Palestínčanov, aj juh pásma ale izraelská armáda ostreľova. Izrael začal bombardovanie Pásma Gazy 7. októbra po brutálnom a rozsiahlom útoku hnutia Hamas na Izrael, ktoré v pásme vládne.

Hamas podľa agentúry AFP uviedol, že vypálil na Izrael „salvu rakiet“ v reakcii na intenzívne izraelské bombardovanie na severe Pásma Gazy. Toto ostreľovanie Hamas označil za „bezprecedentné“ od začiatku vojny. Armádny hovorca Hagari následne potvrdil, že izraelské sily „významným spôsobom“ zosilnili ostreľovanie mesta Gazy a jeho okolia, uviedla AFP.

Palestínska telekomunikačná spoločnosť podľa agentúry Reuters a AP uviedla, že v Pásme Gazy je prerušený internet aj mobilné telefonické spojenie kvôli ťažkému ostreľovaniu.

„Sme úplne odstrihnutí od spojenia… medzi oblasťami v Pásme Gazy aj so svetom. Spojenie nefunguje v takmer celom Pásme Gazy,“ uviedla reportérka televízie Al-Džazíra. „Aj miestny rozhlas je prerušovaný izraelskou armádou… ktorá miestnym ľuďom stále posiela varovanie,“ dodala reportérka, ktorá je v centrálnej časti Pásma Gazy.

Z Pásma Gazy boli podľa izraelských médií rakety odpálené smerom na Tel Aviv, stredný Izrael a sever okupovaného Západného brehu Jordánu. Reportér agentúry AFP počul hlasné explózie v oblasti Ramalláhu.

17:03 Rada Európskej únie súhlasila s návrhom Španielska zorganizovať do približne šiestich mesiacov mierovú konferenciu, ktorej zámerom bude dosiahnuť mierovú dohodu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V piatok o tom informoval španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorého krajina tento polrok predsedá Rade EÚ.

Sánchez na tlačovej konferencii v Bruseli povedal, že Španielsko na stretnutí s ostatnými členskými štátmi EÚ naliehalo na to, aby Únia požadovala dosiahnutie okamžitého prímeria medzi Izraelom a Hamasom.

S takýmto výstupom podľa neho nesúhlasili niektoré krajiny, lídri EÚ sa však zhodli na výzve zriadiť „humanitárne prestávky“ a otvoriť humanitárne koridory pre civilistov v Gaze.

Španielsky premiér uviedol, že výmenou za dosiahnutý kompromis členské štáty prijali návrh Madridu pripraviť mierový summit, ktorý podľa Reuters zahŕňa aj opätovné presadzovanie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu.

16:45 Kremeľ v piatok odmietol kritiku pre návštevu delegácie palestínskeho militantného hnutia Hamas. Podľa neho je nevyhnutné udržiavať kontakty so všetkými stranami izraelsko-palestínskeho konfliktu. „Určite budeme pokračovať v našom dialógu s Izraelom,“ vyjadril sa hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. O tom, či návšteva Hamasu v Moskve môže poškodiť rusko-izraelským vzťahom, nič nepovedal.

Do Moskvy vo štvrtok pricestoval predstaviteľ politického krídla Hamasu Músa abú Marzúk. Ruské ministerstvo zahraničia povedalo, že s Hamasom diskutovali o prepustení rukojemníkov v Pásme Gazy a evakuácii ruských občanov a ďalších cudzincov.

Vo štvrtok bol v Moskve aj námestník iránskeho ministra zahraničia pre politické záležitosti Alí Bákerí Kání, ktorý sa stretol s Marzúkom. Povedal mu, že prioritou Teheránu, ktorý podporuje Hamas, v rokovaniach je „okamžité prímerie, poskytovanie pomoci ľuďom a zrušenie represívnej blokády Gazy“.

Iránsky predstaviteľ, rovnako ako delegácia Hamasu, sa stretli s námestníkom ruského ministra zahraničia Michailom Bogdanovom, ktorý je splnomocnencom Kremľa pre Blízky východ.

16:11 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR neeviduje zranených Slovákov v súvislosti s raketovým útokom v Egypte. Deklaruje, že v prípade krízovej situácie je pripravené na asistenciu.

„Diplomatickú službu do tejto chvíle nik z občanov SR nekontaktoval. Situáciu naďalej veľmi pozorne sledujeme a sme v kontakte s miestnymi úradmi a príslušnými orgánmi,“ uviedol.

Rezort zároveň Slovákom, nachádzajúcim sa v Egypte, odporúča zvýšiť opatrnosť pri pohybe v krajine, rešpektovať pokyny miestnych zložiek a sledovať miestne médiá. Zároveň pripomenul, že v prípade núdze môžu kontaktovať Veľvyslanectvo SR v Káhire na čísle +20 1000060968.

16:05 Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v piatok vyhlásil, že palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené prepustiť zadržiavaných rukojemníkov pod podmienkou, že Izrael oslobodí 6000 väznených Palestínčanov.

Vo vystúpení na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku šéf iránskej diplomacie zdôraznil, že Teherán je spolu s Tureckom i Katarom pripravený zohrať svoju úlohu v tomto “veľmi dôležitom humanitárnom úsilí”.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že celý svet by mal podporovať prepustenie palestínskych väzňov.

Podľa údajov izraelskej vlády, ktoré agentúra AFP nemohla nezávisle overiť, je najmenej polovica rukojemníkov držiteľom zahraničných pasov.

Čítajte aj Rukojemníčka opísala peklo v Gaze. Tunely pod mestom pripomínajú sieť pavučín

15:45 Európska rada podľa českého premiéra Petra Fialu jednoznačne poukázala, kto je v konflikte na Blízkom východe agresorom, potvrdila právo Izraela na sebaobranu a odsúdila útoky palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Ako premiér po skončení samitu v Bruseli dodal, pozície jednotlivých členských štátov k blízkovýchodnému konfliktu sú rozdielne, aj preto štvrtková debata trvala viac ako päť hodín. Napokon ale závery z rokovania obsahujú podľa Fialu všetky požiadavky, o ktoré Česku išlo.

„Európska rada uznala právo Izraela na sebaobranu, odsúdila útoky Hamasu, vyzvala na okamžité prepustenie všetkých rukojemníkov a rovnako je tu kladený dôraz aj na to, že humanitárna pomoc nesmie byť zneužívaná teroristami,“ povedal premiér Fiala novinárom. Ako dodal, Česku sa rovnako podarilo do textu presadiť zmienku o nevyhnutnosti nešírenia dezinformácií v súvislosti s blízkovýchodným konfliktom. Spoločným záujmom všetkých lídrov dvadsaťsedmičky je podľa Fialu, aby sa podarilo zabrániť regionálnej eskalácii konfliktu.

15:40 Po šokujúcom útoku radikálneho palestínskeho hnutia Hamas so Šimrit Ben Arošová, matka z izraelskej osady na okupovanom Západnom brehu, vydala na strelnici v meste Kfar Saba, aby absolvovala výcvik potrebný na získanie zbrojného pasu, píše agentúra Reuters.

„Mám šesť detí a po udalostiach zo 7. októbra som pochopila, že sa musím chrániť sama. Noci sú hrôzostrašné, a tak chcem získať zbrojný pas, aby som bola v bezpečí a mohla chrániť svoje deti,“ hovorí. Izraelčania, ktorých vystrašilo vraždenie komanda Hamasu v dedinách a mestách na juhu krajiny a znepokojila pomalá reakcia armády, sa s požehnaním vlády vyzbrojujú vo veľkom.

Obchody so zbraňami a strelnice predĺžili prevádzkový čas, aby zvládali náhly dopyt a medzi ich novými zákazníkmi sa objavujú aj niektorí bývalí zástancovia prísnych zákonov o držaní zbraní.

Podľa televízie Channel 13 po 7. októbri prišlo 150.000 žiadostí o zbrojný pas, zatiaľ čo vlani to za rovnaké obdobie bolo iba 42 žiadostí. Predaj zbraní je v Izraeli prísne obmedzený a získať civilný zbrojný pas nie je jednoduché.

Foto: SITA/AP, Francisco Seco Izrael, zbraň, izraelská vojačka, Tel Aviv Yehudit, izraelská vojačka mimo služby, tlačí vozík so svojou neterou, pri prechádzaní centrom Tel Avivu v Izraeli, 27. októbra 2023.

Niektorí z tých, ktorí masaker Hamasu prežili, si pochvaľujú, že mali po ruke zbrane, ktoré mohli použiť na ochranu svojich životov a domovov dovtedy, kým im na pomoc s často niekoľkohodinovým oneskorením prišla armáda.

Ultrapravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir možnosť držať zbrane tiež považuje za prevenciu proti tomu, aby sa znovu rozhoreli nepokoje medzi izraelskými Arabmi a židovskou väčšinou, ktoré sprevádzali poslednú vojnu v Gaze v roku 2021.

Na strelnici v Kfar Sabe sa pred 7. októbrom konal len jeden tréning denne, teraz organizuje tri až štyri za deň. Strelecký inštruktor Gil Šemeš hovorí, že prílev nových záujemcov je obrovský a že sú medzi nimi „ako ľudia žijúci v nebezpečných oblastiach, tak bežní ľudia, ktorí sa len chcú chrániť, pretože videli, čo sa stalo“. Spoločnosť, ktorej strelnica patrí, najímá ďalších inštruktorov, aby nápor zvládla.

Zástancovia opatrného prístupu k držaniu zbraní upozorňujú, že ich sprístupnenie väčšiemu počtu ľudí so sebou nesie zvýšené riziko prípadov vrážd a samovrážd a situácií, keď niekto vystrelí omylom. Ľudia, ktorí nemajú výcvik ako reagovať v momente, keď sa cítia v nebezpečenstve, môžu spôsobiť smrť nevinných osôb, uviedla organizácia, ktorá sa nazýva Pištoľ na kuchynskom stole.

Zástancovia opatrného prístupu k držaniu zbraní upozorňujú, že ich sprístupnenie väčšiemu počtu ľudí so sebou nesie zvýšené riziko prípadov vrážd a samovrážd a situácií, keď niekto vystrelí omylom. Ľudia, ktorí nemajú výcvik ako reagovať v momente, keď sa cítia v nebezpečenstve, môžu spôsobiť smrť nevinných osôb, uviedla organizácia, ktorá sa nazýva Pištoľ na kuchynskom stole.

14:45 Lekársky tím a desať nákladných vozidiel s vodou, potravinami a liekmi dnes vošlo do Pásma Gazy cez hraničný priechod Rafáh z Egypta. S odvolaním sa na palestínskeho pohraničníka to uviedla agentúra Reuters. Gaza od 7. októbra čelí masívnemu izraelskému bombardovaniu a totálnej izraelskej blokáde v odvete za útok radikálneho hnutia Hamas na Izrael. Nálety si vyžiadali vyše 7300 obetí, vrátane viac ako 3000 detí, a takmer 19.000 zranených, uviedlo dnes palestínske ministerstvo zdravotníctva riadené Hamásom.

Do Pásma Gazy dnes ráno prišlo cez Rafáh desať zahraničných lekárov a konvoj čítajúci desať nákladných áut, povedal Reuters nemenovaný palestínsky úradník. Celkový počet kamiónov, ktoré od začiatku vojny prišli z Egypta do obliehaného palestínskeho územia, sa tak podľa neho zvýšil na 84.

S Izraelom pokračujú rokovania v snahe zabezpečiť viac humanitárnych dodávok do Gazy, povedala dnes novinárom v Ženeve Lynn Hastingsová, humanitárna koordinátorka OSN pre okupované palestínske územia. „Okrem technických a bezpečnostných otázok sú tu aj otázky politické,“ povedala Hastingsová. „A na izraelskú vládu je vyvíjaný určitý tlak z hľadiska jej domácej politiky,“ dodala.

14:35 České ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti so zásahom rakety v egyptskom letovisku Taba varuje turistov pred cestou do bezprostrednej hraničnej oblasti medzi Egyptom a Izraelom. Rezort to v piatok oznámil na svojom webe.

„Vzhľadom na zhoršenú situáciu v Izraeli a Gaze a pokračujúce prebiehajúce boje varujeme pred cestami do bezprostrednej hraničnej oblasti medzi Egyptom a Izraelom. Dlhodobo neodporúčame cestovať do severnej časti Sinajského polostrova,“ uviedlo ministerstvo s tým, že aktuálne dôrazne varuje najmä pred cestou z egyptského územia do oblasti hraničného priechodu Rafah. Ten momentálne slúži len na humanitárne účely a prijíma výhradne zranené osoby a utečencov.

Český rezort diplomacie turistom v Egypte odporúča, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, sledovali miestne médiá a rešpektovali pokyny bezpečnostných zložiek. Varovanie vydal v reakcii na raketový zásah zdravotníckeho zariadenia v letovisku Taba pri Červenom mori.

14:25 Traja ľudia boli zranení, keď obytnú budovu v Tel Avive zasiahla raketa, píše spravodajský list Haarec. K útoku sa prihlásilo islamistické hnutie Hamas.

Pri zásahu domu v Tel Avive boli dvaja ľudia zranení ľahko a jeden človek stredne ťažko, uviedla izraelská záchranná služba. Spravodajský web The Times of Israel píše o 20-ročnom Izraelčanovi so stredne ťažkým zranením a dvoch ľahko zranených ľuďoch.

Väčšinu rakiet odpálených na Izrael z Pásma Gazy zostrelila izraelská protivzdušná obrana. K útoku sa prihlásilo ozbrojené krídlo Hamasu. V tejto súvislosti uviedlo, že obnovilo raketovú paľbu na Tel Aviv „v reakcii na sionistické masakry civilistov“.

14:15 Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v piatok vyzvala Izrael, aby neostreľoval školy v palestínskom Pásme Gazy. Školy totiž slúžia aj ako útočisko pre obyvateľov a ostreľovanie budov je v rozpore s medzinárodným právom.

V pásme Gazy bolo od 7. októbra v dôsledku izraelských útokov poškodených viac ako 200 škôl, čo je viac ako 40 percent všetkých škôl v enkláve, uviedla organizácia UNESCO. V Gaze evidujú 625.000 žiakov a viac ako 22.500 učiteľov.

14:00 Generálny komisár Agentúry OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov (UNRWA) Philippe Lazzarini v piatok povedal, že Pásmo Gazy potrebuje „neprerušovanú“ humanitárnu pomoc. Doterajšie dodávky, ktoré prúdia do palestínskej enklávy, označil za „omrvinky“. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Potrebujeme zmysluplný a neprerušovaný prísun pomoci. Tiež potrebujeme humanitárne prímerie, aby sme zabezpečili, že sa táto pomoc dostane k tým, ktorí ju potrebujú,“ povedal Lazzarini na tlačovej konferencii v Jeruzaleme.

Ďalej uviedol, že ľudia v Gaze neumierajú len v dôsledku bombardovania, ale mnohí ďalší čoskoro zomrú na následky obliehania tohto územia zo strany Izraela. Upozornil na nedostatok liekov, potravín a vody s tým, že odpadová voda vyteká na ulice.

Komisár taktiež potvrdil, že počas doterajších bojov zahynulo najmenej 57 zamestnancov agentúry.

Lazzarini sa tiež vyjadril k pochybnostiam o počte civilných obetí bojov v Pásme Gazy, ako ich uvádza tamojšie ministerstvo zdravotníctva kontrolované militantným hnutím Hamas.

„V minulosti, počas piatich, šiestich fáz konfliktu v Pásme Gazy, boli tieto údaje považované za dôveryhodné a nikto tieto počty skutočne nespochybnil,“ povedal prítomným novinárom.

13:45 Organizácia Spojených národov (OSN) vyjadrila v piatok obavy nad páchaním vojnových zločinov v konflikte Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas. Páchajú ich podľa nej obe strany.

„Kolektívne trestanie je vojnovým zločinom. Izrael musí okamžite ukončiť trestanie všetkých obyvateľov Pásma Gazy,“ vyhlásila v piatok hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ravina Shamdasaniová a dodala, že „2,2 milióna obyvateľov v pásme Gazy začína čeliť humanitárnej katastrofe“.

Úrad OSN však dodal, že aj Hamas sa dopustil vojnových zločinov vrátane únosu viac než 220 rukojemníkov do Pásma Gazy.

12:30 Zdravotnícke zariadenie v egyptskom letovisku Taba pri Červenom mori zrejme zasiahol dron, uviedol s odvolaním sa na hovorcu egyptskej armády egyptský denník Al-Ahram. Pri zásahu neďaleko hraníc s Izraelom utrpelo zranenia šesť ľudí. Neidentifikovaný objekt zasiahol tiež elektráreň pri rekreačnom stredisku Nuvajba, vzdialenom zhruba 70 kilometrov. S odvolaním sa na egyptské bezpečnostné zdroje to dnes uviedla agentúra Reuters, podľa ktorej výbuchy zrejme súviseli s vojnou medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Taba sa nachádza vyše 200 kilometrov od Pásma Gazy. Pôvodne sa predpokladalo, že pri Taby dopadla raketa.

Hovorca egyptských ozbrojených síl vo vyhlásení uviedol, že dnes ráno spadol neidentifikovaný dron blízko budovy priliehajúcej k nemocnici v Tabe. Incident mal za následok ľahké zranenia šiestich osôb, ktoré boli ošetrené a prepustené z nemocnice. Príslušné orgány vedú vyšetrovanie incidentu, dodal hovorca.

Izraelská armáda uviedla, že si je vedomá bezpečnostného incidentu v regióne. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari oznámil, že úder na Tabu pochádzal z „oblasti Červeného mora“, čím podľa izraelských médií narážal na Jemen. "V posledných hodinách bola v oblasti Červeného mora zistená letecká hrozba. Do oblasti ohrozenia boli vyslané stíhačky, záležitosť sa vyšetruje, "povedal Hagari.

Svedok z Taby opísal, že počul výbuch a videl stúpať hustý dym a prach. Agentúra Reuters však poznamenala, že nebola schopná bezprostredne určiť príčinu explózie.

Reuters s odvolaním sa na egyptské bezpečnostné zdroje tiež uviedol, že neidentifikovaný objekt dnes zasiahol tiež oblasť blízko elektrárne v egyptskom letovisku Nuvajba. Zábery odvysielané spravodajskou stanicou ukazovali trosky a dym, ako stúpa zo svahu hory neďaleko mesta. Neboli k dispozícii žiadne ďalšie informácie.

12:26 Izraelské sily na okupovanom Západnom brehu Jordánu zabili štyroch Palestínčanov, uviedla palestínska agentúra WAFA. Dvoch z mŕtvych označili za svojich členov palestínske radikálne skupiny, píše agentúra Reuters. Izraelská armáda medzitým uviedla, že v noci na dnes pri raziách na Západnom brehu Jordánu zatkla 36 Palestínčanov, vrátane 17 príslušníkov Hamasu, píše web The Times of Israel.

Od 7. októbra, keď Hamas z Pásma Gazy podnikol rozsiahly útok na Izrael, izraelská armáda na Západnom brehu Jordánu podľa svojich tvrdení zatkla už 1030 hľadaných Palestínčanov, z toho 670 napojených na Hamas. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva armáda alebo izraelskí osadníci za rovnaký čas zabili 110 Palestínčanov.

Izraelská armáda uviedla, že sa jej vojaci stali terčom útoku pri zatýkacej razii v meste Džanín a že opätovali paľbu. Palestínsky islamský džihád uviedol, že jedným zo zabitých v noci na dnes bol jeho člen, k ďalšiemu mŕtvemu ozbrojencovi sa prihlásil Hamas. Ďalších dvoch Palestínčanov podľa agentúry WAFA zabili v Džaníne a Kalkiliji. Podľa izraelskej armády sa vojaci v Kalkiliji stali terčom útoku, keď zatvárali obchod, ktorého majiteľ bol obvinený z podnecovania k násiliu. Pri opätovaní paľby najmenej jedného človeka zasiahli.

10:30 Cestovná kancelária Čedok počas piatku evakuuje zhruba 500 českých turistov z egyptského letoviska Taba pri Červenom mori, kde v noci na piatok raketa zasiahla zdravotnícke zariadenie. Uviedol to hovorca ministerstva zahraničia Daniel Drake a následne informáciu potvrdila hovorkyňa Čedoku Kateřina Pavlíková. Česi medzi zranenými podľa rezortu nie sú.

Správu prináša český portál iDnes.cz.

„Bezpečnosť našich klientov je prioritou, preto sme sa rozhodli predčasne ukončiť zájazdy v hoteloch okolo egyptskej Taby a počas dnešného dňa vyslať lety, aby sa späť do Českej republiky vrátilo všetkých 500 českých turistov, ktorých v oblasti máme,“ uviedla Pavlíková.

Všetci sú podľa nej v poriadku a dostávajú informácie o transferoch na letisko. „Aktuálne teda organizujeme odlety a koordináciu zaisťujú ako delegáti, tak naši partneri na mieste,“ dodala.

Medzi zranenými nie sú podľa hovorcu ministerstva cudzí štátni príslušníci, teda ani Česi. „Podľa egyptských médií, a potvrdené aj našimi zdrojmi, malo byť zranených šesť osôb,“ povedal Drake. Pre celý Egypt eviduje úrad 2580 Čechov registrovaných v cestovateľskom systéme Drozd. V najbližšom čase vydá upozornenie.

10:05 Takmer polovica Izraelčanov by chcela s inváziou do Pásma Gazy počkať, vyplýva z dnes zverejneného prieskumu izraelského denníka Maariv. Agentúra Reuters pokles podpory pre pozemnú ofenzívu spája s tým, že palestínske islamistické hnutie Hamas, ktoré v Pásme Gazy vládne a ktoré 7. októbra podniklo krvavý útok na južný Izrael, stále zadržiava zhruba 200 rukojemníkov.

Útok Hamasu pripravil o život asi 1400 ľudí. Izraelská vláda v reakcii na útok oznámila, že Hamas zlikviduje, a okrem intenzívnych vzdušných úderov v Pásme Gazy v posledných dňoch tiež na sever tohto územia vyslala tanky, ktoré sa po dokončení nočných misií vrátili späť do Izraela.

Na otázku, či by armáda mala okamžite prikročiť k rozsiahlej pozemnej ofenzíve, 29 percent respondentov odpovedalo kladne, zatiaľ čo 49 percent uviedlo, že by bolo lepšie počkať. Zvyšných 22 percent Izraelčanov sa nerozhodlo. Do prieskumu bolo zapojených 522 dospelých Izraelčanov a štatistická odchýlka prieskumu predstavuje 4,3 percenta.

Foto: SITA/AP, Ohad Zwigenberg Izrael / Tank / IZL Vojak / IZL Armáda / Izraelská armáda neďaleko hranice s Pásmom Gazy 20. októbra 2023

Portál Maariv porovnal tento výsledok s prieskumom z 19. októbra, keď rozsiahlu pozemnú ofenzívu podporilo 65 percent respondentov. Z odpovedí podľa neho vyplýva, že respondenti v tejto otázke nie sú rozdelení podľa politického postoja ani demograficky, ale že posun verejnej mienky „ovplyvnil vývoj v otázke rukojemníkov, ktorá je teraz na prvom mieste“.

9:22 Odvetné útoky izraelskej armády v Pásme Gazy si vyžiadali životy 50 rukojemníkov, ktoré na začiatku októbra z Izraela unieslo palestínske radikálne hnutie Hamas. Pri štvrtkovej návšteve v Moskve to podľa denníka Kommersant uviedli zástupcovia Hamasu. Denník The Times of Israel upozornil, že podobné tvrdenia sú neoveriteľné a že Izrael ich v minulosti nekomentoval.

Neohlásenú cestu do Ruska vo štvrtok podnikla delegácia vedená jedným z popredných predstaviteľov Hamasu Músou abú Marzúkom. Ruské ministerstvo zahraničia podľa agentúry Interfax uviedlo, že s predstaviteľmi hnutia hovorilo o prepustení rukojemníkov držaných radikálmi v Pásme Gazy aj o evakuácii Rusov a ďalších cudzincov z tejto oblasti. Návštevu ľudí z Hamasu v Moskve dôrazne odsúdil Izrael.

„Ruská federácia je pre Palestínčanov priateľskou krajinou a udržuje vzťahy so všetkými palestínskymi zástupcami. Sme (s Ruskom) vždy pripravení rokovať ohľadom mnohých tém,“ uviedol jeden zo zástupcov delegácie Hamásu.

Delegácia radikálneho hnutia podľa Kommersantu zopakovala, že rukojemníkov neprepustí, kým nevyjedná pokoj zbraní s Izraelom. Ruskej strane tiež predstavila „svoje dôvody na útok“ na juh Izraela zo 7. októbra, pri ktorom zahynulo 1400 ľudí, predovšetkým civilistov. Ďalších viac ako 220 ľudí palestínski ozbrojenci odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Pri odvetných náletoch v Gaze zahynulo podľa miestnych zdravotníckych úradov viac ako 7000 ľudí.

Hamas predtým uviedol, že rukojemníkov chce vymeniť za 6000 Palestínčanov držaných v izraelských väzniciach. Minulý týždeň ozbrojenci z Hamasu prepustili dve Američanky – matku s dcérou, tento týždeň sa dostali na slobodu dve izraelské seniorky.

8:39 Izraelské sily v noci tretíkrát za uplynulých 24 hodín vnikli do Pásma Gazy a zaútočili na pozície palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. S odkazom na komuniké Izraelských obranných síl (IDF) to dnes uviedol denník Haarec.

Cieľom „razie v centrálnom sektore Pásma Gazy“ za podpory dronov boli podľa IDF členovia Hamasu a jeho veliteľstvo či odpaľovacie rampy protitankových striel. Podľa denníka The Times of Israel na ciele na východe mesta Gaza útočila pechota aj tanky.

Vojaci sa po niekoľkých hodinách stiahli späť do Izraela. Nikto z nich neutrpel zranenia, uviedla izraelská armáda.

Ide o tretí výpad a druhú noc v rade, čo jednotky IDF krátko prenikli do Pásma Gazy pred očakávanou plnou pozemnou ofenzívou.

7:06 Americká vláda má pochybnosti o počte obetí bojov v palestínskom Pásme Gazy, ako ich uvádza tamojšie vládnuce hnutie Hamas. V noci na piatok (SELČ) to vo Washingtone vyhlásil hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Informovala o tom agentúra DPA, ktorá pripomenula, že v podobnom duchu sa o bilancii obetí uvádzaných Hamasom vyjadril aj americký prezident Joe Biden.

Kirby v odpovedi na otázku novinára nespochybnil, že počet obetí bojov v Pásme Gazy – vrátane civilných – každý deň stúpa, upozornil však, že na bilancie zverejňované Hamasom alebo jeho „ministerstvom zdravotníctva“ sa nedá spoliehať.

Tento rezort sídliaci v Gaze vo štvrtok informoval, že od začiatku operácií izraelskej armády, ktoré sú odvetou za vpád palestínskych kománd a raketové ostreľovanie územia Izraela, prišlo o život 7028 Palestínčanov. Ako upozornila DPA, túto bilanciu nie je možné overiť z nezávislých zdrojov.

Agentúra AFP doplnila, že Hamas vo štvrtok zverejnil zoznam približne 7000 mien ľudí z Pásma Gazy, o ktorých tvrdí, že boli zabití pri izraelských útokoch.

Zoznam bol zverejnený deň po tom, čo prezident USA povedal, že „nedôveruje“ údajom o počte obetí bojov, ako ich uvádza Hamas.

6:10 Raketa zasiahla zdravotnícke zariadenie v egyptskom letovisku Taba pri Červenom mori neďaleko hraníc s Izraelom a zranila šesť ľudí, informovala v noci na piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na egyptské médiá. Podľa nich výbuch v meste súvisel s bojmi medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ale zatiaľ táto súvislosť nie je jasná

Izraelská armáda uviedla, že si je vedomá bezpečnostného incidentu v regióne, bližšie informácie neposkytla s tým, že incident sa odohral za hranicami krajiny.

Svedok z Taby, ktorá leží asi 220 kilometrov od Pásma Gazy, podľa Reuters opísal, že počul výbuch a videl stúpať hustý dym a prach. Egyptské médiá uviedli, že raketa zasiahla zdravotnícke zariadenie a budovu správy nemocnice v Tabe. Agentúra Reuters poznamenala, že nemohla tieto informácie potvrdiť.

Egypt zohráva v tomto konflikte kľúčovú úlohu – okrem iného aj pre to, že jeho hraničný priechod Rafah s Pásmom Gazy je jediným vstupným bodom na toto palestínske územie, ktorý Izrael nekontroluje a cez ktorý je možné prepravovať humanitárnu pomoc.

Taba je turistami vyhľadávané letovisko pri Červenom mori. Nachádza sa priamo oproti izraelskému prístavnému mestu Ejlat, ktoré je od mesta Gaza vzdialené viac ako 350 kilometrov.

5:55 Na satelitných snímkach je viditeľná deštrukcia niektorých častí severu palestínskeho Pásma Gazy, ktoré bombarduje izraelská armáda po krvavom útoku radikálneho islamistického hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra vedenom práve z Gazy. Informovala o tom agentúra AP, ktorá zverejnila porovnávacie fotografie vyhotovené spoločnosťou Maxar Technologies pred a po niektorých vzdušných úderoch Izraela na oblasť obývanú viac ako dvoma miliónmi obyvateľov.

Na snímkach sú vidieť rôzne zdevastované bytové domy, niektoré štvrte ležia v troskách, terén sa miestami premenil na mesačnú krajinu, opísala AP. Napríklad ulice mesta Bejt Hanún vyzerajú ako zrovnané so zemou.

Izrael podľa AP podnikol od útoku radikálov zo začiatku októbra tisíce leteckých úderov na Pásmo Gazy a vzhľadom na to, že nálety pokračujú, úplný rozsah škôd na palestínskom území nie je známy.

Útok Hamasu zo 7. októbra si v Izraeli vyžiadal podľa tamojších úradov približne 1 400 obetí, predovšetkým civilistov, ďalších viac ako 220 ľudí palestínski ozbrojenci odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Pri odvetných náletoch v Pásme Gazy, ktoré Hamas ovláda od roku 2007, zahynulo podľa palestínskych úradov v tejto oblasti vyše 7 000 ľudí.