Putin vzhliada k nebu a po vzore Muska žiada komerčné vesmírne projekty

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že poveril vládu, aby do 1. júla 2024 vypracovala projekt rozvoja domáceho vesmírneho programu, ktorý by bol komernče úspešnejší. TASR správu prevzala od agentúry DPA odvolávajúcej sa na ruské médiá.

Putin počas návštevy vesmírneho strediska v meste Koroľov pri Moskve požadoval niekoľkonásobné zvýšenie počtu ruských satelitov a zníženie nákladov na ich štarty. Rusko musí podľa neho tiež pokročiť v oblasti opätovne použiteľných nosných rakiet.

Putin ďalej uviedol, že prvý segment novej ruskej vesmírnej stanice by sa mal byť vynesený na obežnú dráhu v roku 2027. Nová stanica má nahradiť starnúcu Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).

Šéf Kremľa tiež avizoval, že Rusko bude pokračovať vo svojom lunárnom programe napriek strate sondy Luna-25, ktorá sa v auguste neúspešne pokúsila pristáť na povrchu Mesiaca. „Chyby sú chyby,“ konštatoval Putin citovaný agentúrou Interfax.

Luna-25 bola súčasťou ruského lunárneho programu, ktorý predpokladá vybudovanie vlastnej stanice na Mesiaci do roku 2040. Vesmírna agentúra Roskosmos už oznámila ďalšie bezpilotné misie Luna-26 do roku 2027, Luna-27 do roku 2028 a Luna-28 do roku 2030.

Na Mesiaci sa zatiaľ podarilo pristáť iba trom krajinám – Sovietskemu zväzu, Spojeným štátom a Číne. Moskva sa touto misiou snaží nadviazať na svoj niekdajší vesmírny program, ktorý bol v čase existencie Sovietskeho zväzu priekopníckym.