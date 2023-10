Rusi popravujú svojich vojakov, lebo neplnia rozkazy. Kirby: Barbarstvo. Vyhrážajú sa smrťou celým jednotkám

Ruskí a ukrajinskí vojaci vedú o mesto tvrdú bitku od polovice októbra. Predpokladá sa, že Rusko utrpelo značné straty. Ukrajinské odhady uvádzajú 5-tisíc ruských obetí v Avdijivke, zatiaľ čo USA hovoria, že Rusko prišlo prinajmenšom o 125 obrnených vozidiel a techniky pre viac ako jeden prápor. Hovorca ukrajinskej armády uviedol, že ruské jednotky odmietajú útočiť na ukrajinské pozície pri Avdiivke pre veľké straty a že v niektorých jednotkách nastali aj vzbury.

„Mobilizované ruské sily zostávajú nedostatočne vycvičené, nedostatočne vyzbrojené a nepripravené na boj, ako to bolo počas ich minuloročnej neúspešnej zimnej ofenzívy," povedal vo štvrtok na brífingu hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Ruská armáda zjavne používa taktiku „ľudskej vlny“, keď „len hádže masy týchto zle vycvičených vojakov priamo do boja“. „Žiadne náležité vybavenie, žiadne vedenie, žiadne zdroje, žiadna podpora. Nie je prekvapujúce, že ruské sily trpia zlou morálkou,“ dodal Kirby.

Ten ďalej novinárom povedal, že ruskí velitelia vyhrážajú popravami celým jednotkám, ak sa budú snažiť ustupovať pred ukrajinskou delostreleckou paľbou.

Je to vývoj, o ktorom sa americkí predstavitelia pre národnú bezpečnosť domnievajú, že odráža problémy Ruska s morálkou po dvadsiatich mesiacoch jeho invázie do susednej krajiny, oznámil ďalej Kirby, ktorý popravy vojakov za neuposlúchnutie rozkazov a vyhrážanie sa smrťou jednotkám označil za barbarské. „Myslím, že je to príznak toho, že ruskí velitelia vedia, ako zle si počínajú a ako zle to z vojenského hľadiska zvládli,“ vyhlásil Kirby.

Obsadenie Avdijivky by umožnilo ruským jednotkám zatlačiť frontovú líniu späť, čo by ukrajinským silám sťažilo ďalší postup do Doneckej oblasti.

Vo štvrtok tiež Spojené štáty oznámili novú vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Balík v hodnote 150 miliónov dolárov zahŕňa muníciu pre delostrelectvo a malé zbrane, aj protitankové zbrane.