Estónska premiérka sa pýta Fica a Orbána: Čo chcete, ak sa vám nepáči pomoc pre Ukrajinu?

"Ak nepomôžeme Ukrajine, tak aká je vlastne alternatíva? Že Rusko vyhrá. Čo bude potom? Prečo si myslíte, že ste potom v bezpečí, keď zabudneme na Ukrajinu a nebudeme ju práve teraz podporovať? To je otázka, na ktorú v podstate neodpovedajú. Takže si myslím, že sa musíme ďalej rozprávať,“ povedala na vrcholnej schôdzke dvadsaťsedmičky estónska premiérka Kaja Kallasová.

Stretne sa Fico s Putinom? Slovenský premiér to vysvetlil Video Zdroj: TV Pravda

Reagovala aj na vyjadrenia Fica o tom, že Slovensko už nebude Ukrajinu podporovať vojensky, a že predseda vlády má aj podmienky, čo sa týka ďalšej finančnej pomoci pre Kyjev.

"Ukrajina patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny na svete a jej brutálnu finančnú podporu podmieňujeme garanciami, že európske peniaze (vrátane slovenských) nebudú spreneverené, a že časť z týchto zdrojov bude použitá na obnovu slovenskej infraštruktúry v prihraničných oblastiach a na podporu slovenských firiem pri obnove Ukrajiny,“ napísal na sociálnej sieti Facebook Fico v súvislosti s tým, že by do roku 2027 išlo z EÚ peňazí 50 miliárd eur na pomoc Ukrajine.

Írsky premiér nesúhlasí s Ficom. Vraví, že Ukrajinu bude podporovať, kým nezvíťazí Video Zdroj: TV Pravda

Podľa Indexu vnímania korupcie organizácie Trasparency International je Ukrajina na mieste 116. Rusko je až 137. Slovensko obsadilo 49. priečku a Maďarsko je 77.

"Už sme o tom debatovali včera (26. októbra) a myslím si, že budeme pokračovať. Ešte som nemal šancu sa stretnúť s Robertom, ale pamätám si ho zo svojho pôsobenia v roku 2017. Očakávam, že sa na tomto nezhodneme. Jednoznačne si myslíme, že Ukrajina má právo brániť svoju suverenitu, nezávislosť a demokraciu,“ odpovedal v Bruseli na otázku Pravdy, ako vníma Ficove výroky, írsky predseda vláda Leo Varadkar.

Vytvoria Fico a Orbán na summite EÚ tandem? Video Zdroj: Európska rada

"V žiadnom prípade Ukrajina nie je dokonalý štát. Sú tu napríklad rôzne veci a problémy týkajúce sa korupcie. Ale je to agresívna vojna. Rusko začalo inváziu. Je to nevyprovokovaná invázia a Rusko chce ovládnuť celú krajinu. Ak Putina nezastavíme na Ukrajine, on sa nezastaví tam. Takže to je hrozba pre nás všetkých a Írsko bude pokračovať v podpore pre Ukrajinu, až kým nezvíťazí,“ zdôraznil Varadkar.