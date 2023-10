Protestovala proti Putinovej vojne. Súd ju zbavil rodičovských práv

Ovsiannikovová sa preslávila v marci 2022, len tri týždne po začiatku ruskej invázie na Ukrajine, keď sa vo vysielaní hlavnej spravodajskej relácie Vremia objavila s plagátom „Žiadna vojna. Neverte propagande. Klamú vám tu,“ a niekoľko sekúnd s ním stála za chrbtom moderátorky.

O štyri mesiace neskôr sa odhodlala na ďalší protivojnový protest. Na nábrežie rieky Moskvy, priamo oproti Kremľu, sa postavila s transparentom, na ktorom stálo: „Putin je vrah. Jeho vojaci sú fašisti. Zomrelo 352 detí. Koľko detí ešte musí zomrieť, aby ste prestali?"

Foto: t.me/womanwithposter Ovsiannikovova Protest Marina Ovsiannikovová v júli 2022 protestuje v centre Moskvy proti zabíjanu ukrajinských detí.

Počet detských obetí ruskej agresie na Ukrajine medzičasom presiahol päťsto. A Putinov režim uštedril protestujúcej novinárke jeden úder za druhým.

Najskôr jej za údajnú diskreditáciu ruskej armády opakovane vyrubili vysoké pokuty. Potom ju zbavili užívateľských práv na dom, ktorý vlastnila so svojim bývalým manželom. Začiatkom tohto mesiaca jej moskovský súd "za šírenie vedome nepravdivých informácií o ruskej armáde založených na politickej alebo ideologickej nenávisti“ vymeral 8,5 roka väzenia.

Pravda, tento rozsudok padol v neprítomnosti obžalovanej, keďže sa jej vlani v októbri podarilo újsť z domáceho väzenia a opustiť krajinu.

Najnovšia pomsta súdnej mašinérie Putinovho režimu zastihla Ovsiannikovovú v Paríži. Súd v Moskve ju vo štvrtok zbavil rodičovských práv, informoval telegramový kanál SOTAVision.

Čítajte viac Ruská novinárka Ovsiannikovová opísala svoj nevšedný útek do Francúzska

Ovsiannikovová má dve deti. Osemnásťročný syn Kirill zostal žiť s otcom v Moskve, jedenásťročná Arina vlani odišla s matkou do Francúzska. Práve ju by mala podľa súdneho rozhodnutia zveriť do opatery bývalému manželovi.

Foto: t.me/womanwithposter Ovsiannikovova Marina Ovsiannikovová a jej dcéra Arina.

„Celkovo ide o prvý takýto precedens v histórii ruskej justície, keď ženu zbavujú rodičovských práv z politických dôvodov,“ napísala Ovsiannikovová na komunikačnej platforme Telegram.

„Dúfam, že raz budú moje deti na mňa hrdé. Za to, že som obetovala všetko, aby mohli žiť v slobodnej krajine, ktorá nevedie dobyvačné vojny a neútočí na svojich susedov pod rúškom noci,“ dodala.

V rozhovore pre rádio Echo Ovsiannikovová pripustila, že ju verdikt súdu neprekvapil. Jej bývalý manžel je totiž jedným zo zástupcov prominanetnej kremeľskej propagandistky Margarity Simonianovej vo vedení RT. V tejto štátnej televízii riadi španielskojazyčnú redakciu.

Hašek pre Pravdu: Pracovať pre nepriateľa sa nemá. Ruským športovcom musíme ponúknuť azyl Video Zdroj: TV Pravda

S bývalou manželkou sa Igor Ovsiannikov rozišiel nielen v osobnom živote, ale aj v politických názoroch. Jej protivojnové protesty verejne odsúdil a proti bývalej manželke svedčil nielen on, ale priviedol aj ich syna a jej matku. Tá sa na súde dištancovala od dcérinho husárskeho kúsku, keď pred pol druha rokom vtrhla do televízneho štúdia s protivojnovým plagátom „Hanbím sa za čin svojej dcéry. Často sledujem správy z oficiálnych zdrojov a viem, že ruské ozbrojené sily nezabíjajú civilistov,“ citoval kanál SOTAVision Ovsiannikovej mat­ku.

Čítajte viac Dcéra nakreslila protivojnový obrázok. Otec si má odsedieť dva roky

Bývalého manžela Ovsiannikovová obviňuje, že na dieťati mu v skutočnosti nezáleží, len jej chce spôsobiť ďalšie trápenie. „Počas tohto roka, čo sme vo Francúzsku, nikdy s dieťaťom nekomunikoval, hoci dcéra hľadá kontakt, komunikáciu s otcom. Ale otec neodpovedá na jej správy ani na jej telefonáty,“ povedala Ovsiannikovová pre Echo. "Takže chápete, ako veľmi potrebuje dieťa,“ dodala.

Bývalá televízna žurnalistka predpokladá, že ďalším krokom justičných orgánov bude žiadosť o vydanie jej dcéry. Toho, že by francúzske úrady Moskve vyhoveli, sa však podľa právnikov obávať nemusí, keďže Pariž poskytol politický azyl nielen jej, ale aj jej maloletej dcére.

.