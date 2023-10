Fico v Bruseli: Konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie, v EÚ budeme presadzovať slovenskú politiku

Predseda vlády pripomenul, že na úvod dvojdňového summitu sa stretol s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. „My si veľmi vážime to, že sme členským štátom únie, EÚ Slovensku neuveriteľne pomohla, pokiaľ ide o životnú úroveň, ale súčasne nebudem nikdy rešpektovať presadzovanie jediného silného názoru, a kto bude mať iný názor, bude ostrakizovaný,“ povedal novinárom Fico.

Počas stretnutia s von der Leyenovou aj následným rokovaním celej dvadsaťsedmičky premiér zopakoval, že Slovensko nebude súhlasiť s vojenskou pomocou Ukrajine a v prípade zavádzania ďalších sankcií voči Rusku bude žiadať o dôkladné analýzy toho, či dané opatrenie nepoškodí Slovensko.

Pokiaľ ide o revíziu rozpočtu Európskej únie, Slovensko podľa Fica nemá problém s navýšením svojho príspevku, ale potrebuje na to dobré dôvody. Tými sú podľa neho zvýšenie konkurencieschop­nosti EÚ aj boj s nelegálnou migráciou. „Už nie taký dobrý argument je Ukrajina,“ konštatoval. Slovensko je podľa neho pripravené prípadne aj navýšiť civilnú či humanitárnu pomoc Kyjevu, musia však byť splnené dve podmienky. Po prvé, Ukrajina, ktorú označil za pravdepodobne najskorumpovanejšiu krajinu na svete, musí ukázať pripravenosť čerpať tieto peniaze spôsobom, ktorý je transparentný. Po druhé je dôležité, aby sa tieto peniaze dali čerpať aj na cezhraničné projekty, na takzvané sekundárne dopady vojny na Slovensku.

Premiér potvrdil, že debaty o Ukrajine patrili k najživším. Upozornil, že Slovensko vždy Ukrajine pomáhalo, že bez reverzného toku plynu by bola Ukrajina „zamrzla“ a že Slováci utečencom z Ukrajiny ponúkli svoje príbytky.

„Táto pomoc bude pokračovať. Ak budú potrebovať zariadenia počas zimy, vykurovacie systémy napríklad, tak budeme hľadať možnosti. Ale veľmi jasne som povedal, že pokiaľ ide o zbrane zo zásob armády Slovenskej republiky, tak nová vláda v tejto politike pokračovať nebude. Ja mám iný názor na vojnu na Ukrajine, svoje pozície som jasne vyhranil. Myslím si, že tento konflikt vojenské riešenie nemá,“ vysvetlil Fico.

Upozornil, že taktika EÚ je poskytnúť Ukrajine 50 miliárd eur ako kombináciu grantov a pôžičiek, pričom už teraz ide na Ukrajinu z EÚ 1,5 miliardy eur mesačne a Kyjev dostáva peniaze aj zo Spojených štátov a iných zdrojov. Podľa jeho slov však tieto financie nič nezmenili na vojnovej situácii a o rok bude stav zrejme rovnaký s ďalšími tisíckami mŕtvych na oboch stranách.

„Ja hovorím len o poskytovaní humanitárnej a civilnej pomoci, nehovorím vôbec o vojenskej pomoci,“ zdôraznil pozíciu Slovenska v rámci deklarovaných snáh EÚ všestranne pomáhať Ukrajine. Spresnil, že vyzbrojovanie Ukrajiny je „červenou čiarou“ pre jeho vládu.

Na otázku, ako sa Slovensko postaví k prípadnej celoeurópskej vojenskej pomoci pre Kyjev, premiér uviedol, že závery summitu hovoria len o bilaterálnej vojenskej pomoci, kde je pozícia Slovenska jasná. A na novinársku otázku, či má v úmysle stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, odpovedal, že to neplánuje.

Podľa neho sa treba pýtať, prečo EÚ ako mierový projekt nemá nejaký mierový plán, ale iba plán posielať viac zbraní.

„Ja to odmietam. Prečo nenastane prímerie? Radšej nech desať rokov rokujú o mieri, ako sa majú desať rokov ďalej zabíjať. Povedal som, rešpektujte môj názor. To nie je naša vojna,“ opísal rokovania v Bruseli.

Inštitúcie EÚ oficiálne podporujú desaťbodový mierový plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Tohtoročná makrofinančná pomoc, 1,5 miliardy eur mesačne pre Ukrajinu, je určená na udržiavanie chodu štátu, penzie a mzdy a opravu infraštruktúry, nie na vojenské účely, rovnako aj navrhnutých 50 miliárd na roky 2024 – 2027.