ONLINE: Izraelskí vojaci a tanky sú v Gaze, zrejme sa začína pozemná operácia

5:00 Rozšírenie vojenských operácií v Pásme Gazy, ku ktorému Izrael pristúpil v piatok večer, je zrejme postupným začiatkom rozsiahlej pozemnej invázie, oznámili televízii CBS News dvaja americkí činitelia. Izrael to zatiaľ nepotvrdil, serveru denníka The New York Times (NYT) ale povedal, že izraelskí vojaci a tanky sú v Gaze.

Jeruzalem tiež varoval novinárov v úzkom pobrežnom páse, kde na území menším ako Praha žije 2,3 milióna Palestínčanov, že nie je schopný zaručiť ich bezpečnosť.

„Naši vojaci a naše tanky sú vo vnútri Pásma Gazy. Strieľajú a zasahujú,“ povedal NYT hovorca izraelskej armády Nir Dinar. CBS News bližšie podrobnosti o vyjadrení amerických činiteľov nepriniesla. Z oblasti bolo celú noc počuť a vidieť množstvo výbuchov.

Server denníka The Jerusalem Post napísal, že izraelská armáda útočí predovšetkým na sever Gazy a s odvolaním sa na palestínske médiá informoval o stretoch vojakov s bojovníkmi radikálneho palestínskeho hnutia Hamas v oblasti medzi mestom Bajt Hanún na severe pásma a utečeneckým táborom Búrajdž v jeho strednej časti.

O varovaní izraelskej armády novinárom informovala agentúra Reuters. Na otázku Reuters a agentúry AFP prišla odpoveď, že izraelská armáda útočí v Gaze na Hamas, ktorý podľa nej svoje vojenské stanovištia naschvál dáva do blízkosti novinárov a civilistov. Navyše nie je vylúčené, že na oblasť nedopadne niektorá z rakiet Hamasu. „Za týchto podmienok nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich zamestnancov,“ poznamenala izraelská armáda.

Výbor na ochranu novinárov (CPJ) uviedol, že za posledné tri týždne v regióne prišlo o život už 29 žurnalistov, a toto obdobie je tak pre nich najsmrteľnejším za posledné desiatky rokov. Veľká väčšina – 24 – zabitých novinárov boli Palestínčania.

Izrael na Gazu útočí v odvete za útok Hamasu na juh Izraela zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal približne 1 400 obetí. V Gaze už je podľa tunajších úradov mŕtvych vyše 7 300, navyše je územie odrezané Izraelom od dodávok potravín i vody a od piatku tu z veľkej časti nefunguje ani internet a telekomunikačné spojenie.

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus na sieti X napísal, že jeho organizácia stratila kontakt so svojimi pracovníkmi v Gaze. „Toto obliehanie vo mne vyvoláva vážne obavy o ich bezpečnosť a bezprostredné ohrozenie zdravia zraniteľných pacientov,“ uviedol a vyzval na ich okamžitú ochranu.

Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) informoval o tom, že v Gaze prišlo o život už 53 jeho zamestnancov, len za posledných 24 hodín 14. Deborah Brownová z neziskovej organizácie na ochranu ľudských práv Human Rights Watch podľa serveru BBC News varovala pred tým, že takmer kompletný výpadok telekomunikácií v Gaze by mohol slúžiť ako zásterka pre „masové zverstvá“.