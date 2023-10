Fiala: Musíme byť vďační za to, že žijeme v slobodnej krajine

V deň štátneho sviatku, keď si ČR pripomína 105. výročie vzniku Československa, je podľa českého premiéra Petra Fialu dôležité byť vďačný za život v slobodnej krajine a cítiť zodpovednosť za to, aby to tak aj zostalo. Povedal to v sobotu po skončení pietneho aktu na Národnom pamätníku na Vítkove, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Myslím si, že sú dôležité dve veci, na ktoré by sme dnes mali myslieť. Je to vďačnosť za to, že môžeme žiť v krajine, ktorá je slobodná a demokratická, kde záleží na každom z nás, aká bude kvalita nášho života a naša budúcnosť. A okrem vďačnosti by sme mali cítiť aj zodpovednosť za to, čo máme, aby sme to udržali a aby sme prosperujúcu demokratickú krajinu odovzdali aj ďalším generáciám,“ vyhlásil predseda českej vlády.

Zdôraznil, že hoci prvá československá republika netrvala dlho, jej idey pretrvali v mysliach českého národa aj v ťažkých dobách a po páde komunistického režimu sa na ne nadviazalo. „Celá moderná ČR, ako ju poznáme dnes, je postavená na tradíciách prvej ČSR,“ dodal Fiala.

Na pietnom akte sa okrem Fialu zúčastnil aj prezident Petr Pavel, predsedovia oboch komôr parlamentu, ako aj ministerka obrany Jana Černochová, náčelník generálneho štábu Karel Řehka či vojnoví veteráni.

Pri príležitosti štátneho sviatku — Dňa vzniku samostatného československého štátu — udelí večer Pavel prvýkrát vo funkcii prezidenta štátne vyznamenania. Pražský hrad už avizoval, že z asi 400 navrhnutých mien prezident vyznamená viac ako 60 osobností.

V minulosti túto udalosť sprevádzali kontroverzie, keď bývalý prezident Miloš Zeman nepozval napríklad šéfov oboch komôr parlamentu či ministra zahraničných vecí alebo niektorých rektorov. Šéfka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová v sobotu uviedla, že sa na slávnosti v sobotu večer zúčastní po prvýkrát, hoci je už desať rokov poslankyňou. „Bude to iné v tom, že tam bude iný prezident a verím, že aj v tom, kto bude oceňovaný. Verím, že oslava tohto štátneho sviatku sa na Pražskom hrade uskutoční dôstojne,“ povedal šéf Senátu Miloš Vystrčil.