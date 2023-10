Fiala: Pomoc pre Ukrajinu? Podporili ju aj Fico a Orbán

Ako to bude so Slovenskom a vojenskou pomocou Ukrajine?

V záveroch summitu Európskej únie, ktorý sa konal minulý týždeň, sa v súvislosti s podporou pre Kyjev objavila i formulácia o vojenskej pomoci. Dokument prijali všetci lídri, teda vrátane slovenského predsedu vlády Roberta Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána. Obaja politici verejne odmietajú dodávky zbraní pre Kyjev.

Český premiér: Počúvam, čo hovoria Fico a Orbán, a potom je tu nejaká realita Video Zdroj: TV Pravda/EÚ

„Európska únia bude Ukrajine a jej obyvateľom naďalej poskytovať významnú finančnú, hospodársku, humanitárnu, vojenskú a diplomatickú podporu, a to tak dlho, ako to bude potrebné. EÚ a jej členské štáty budú Ukrajine v prvom rade naďalej poskytovať udržateľnú vojenskú podporu, najmä prostredníctvom Európskeho mierového nástroja a vojenskej pomocnej misie EÚ, ako aj dvojstrannej pomoci členských štátov,“ píše sa v záveroch.

„Pred rokovaním Európskej rady počúvame rôzne výroky zo strany politikov. V médiách čítam, čo všetko sa bude blokovať, a čo kde povedali maďarský alebo slovenský premiér. Ale potom je tu nejaká realita na Európskej rade,“ povedal v Bruseli český predseda vlády Petr Fiala. „Keď sa pozriete na závery, ktoré sme schválili jednomyseľne, tak tam to napríklad vidíte. Je to jasné vyjadrenie podpory Ukrajine vrátane potvrdenia všetkých záväzkov, ktoré EÚ urobila,“ vysvetlil premiér.

Írsky premiér nesúhlasí s Ficom. Vraví, že Ukrajinu bude podporovať, kým nezvíťazí Video Zdroj: TV Pravda/EÚ

„Závery, ktoré boli schválené, veľmi jednoznačne hovoria, že vojenská pomoc je vec bilaterálna. A tým sa všetko končí. My bilaterálne hovoríme, že nie,“ uviedol Fico na summite EÚ.

Zároveň má predseda vlády podmienky, čo sa týka ďalšej finančnej pomoci pre Kyjev. „Ukrajina patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny na svete a jej brutálnu finančnú podporu podmieňujeme garanciami, že európske peniaze (vrátane slovenských) nebudú spreneverené a že časť z týchto zdrojov bude použitá na obnovu slovenskej infraštruktúry v prihraničných oblastiach a na podporu slovenských firiem pri obnove Ukrajiny,“ napísal na sociálnej sieti Facebook Fico v súvislosti s tým, že by do roku 2027 išlo z európskych peňazí 50 miliárd eur na pomoc Ukrajine.

Podľa Indexu vnímania korupcie organizácie Transparency International je Ukrajina na 116. mieste. Rusko je až 137. Slovensko obsadilo 49. priečku a Maďarsko je 77.

Stretne sa Fico s Putinom? Slovenský premiér to vysvetlil Video Zdroj: TV Pravda

Zdá sa, že nová slovenská vláda sa (zatiaľ) nechystá celkovo blokovať vojenskú podporu pre Ukrajinu zo strany únie. Ak o tom i niekto z ľavicovo-nacionalistickej koalície Smer, Hlas a SNS uvažuje, v praktickej rovine by to nebolo jednoduché.

Keby sa o to Slovensko naozaj chcelo pokúsiť, jednou z možností by bolo, že by sa pustilo do blokovania väčšiny či všetkých návrhov, o ktorých EÚ rozhoduje jednomyseľne, a tak by vytváralo na Brusel a členské štáty tlak. Nesúhlas s takým postupom by však európski partneri Bratislave určite dali výrazne pocítiť a Ficova vláda by sa mohla dostať do izolácie.

Úplne nerealistická je predstava, že by Slovensko dokonca mohlo nejako zastaviť vojenskú pomoc pre Ukrajinu na bilaterálnej úrovni od jednotlivých štátov. To by si vyžadovalo zákaz na úrovni EÚ, ktorý by v situácii pokračujúcej ruskej agresie nikto nedokázal vyrokovať.

Fico v Bruseli nie úplne jednoznačne odpovedal na otázku, či by sa Slovensko mohlo pridať k Orbánovi a jeho blokácii vyplácania peňazí z Európskeho mierového nástroja. Je to mechanizmus, prostredníctvom ktorého únia členským krajinám uhrádza ich vojenské dodávky Ukrajine.

„Maďarsko má, samozrejme, svoje vlastné súboje na pôde Európskej únie. Viete, že má pozastavené isté platby, takže predpokladám, že si posilňuje nejakú negociačnú polohu. Nebolo to predmetom rokovania. Ak sa bude o tom debatovať, vyjadrím sa k tomu,“ dodal Fico.