ONLINE: Šojgu varoval pred priamym stretom jadrových mocností, ak bude eskalácia pokračovať

5:15 Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok na vojenskom fóre v Číne varoval Západ pred eskaláciou konfliktu s Ruskom, ktorá by mohla viesť k priamemu vojenskému stretu jadrových mocností. Napísala to agentúra TASS. Agentúra Reuters dala varovanie do súvislosti s podporou Západu Ukrajine, ktorú Rusko vlani vo februári napadlo.

„Línia Západu spočívajúca v neustálom stupňovaní konfliktu s Ruskom so sebou nesie hrozbu priameho vojenského stretu jadrových veľmocí, ktorý by viedol ku katastrofálnym následkom,“ vyhlásil Šojgu.

Spojené štáty a NATO podľa neho očakávajú, že sa im podarí „podkopať bezpečnosť Ruska a zbaviť nás vôle k odporu“. Západ obvinil tiež z toho, že keď „vyprovokoval“ krízu v Európe, tak sa usiluje o potenciálne rozšírenie konfliktu aj do ázijsko-pacifickej oblasti. Naopak, ako „príkladný“ ocenil model rusko-čínskych vzťahov.

Moskva podľa správ médií pôvodne počítala s tým, že sa jej Ukrajinu podarí obsadiť v priebehu niekoľkých dní. Ukrajincom sa ale podarilo v prvých dňoch bojov ubrániť Kyjev a teraz už vojna predovšetkým na východe krajiny pokračuje viac ako 20 mesiacov.

Británia, ktorá rovnako ako ďalšie západné krajiny Ukrajinu podporuje vojensky aj finančne, minulý týždeň zverejnila odhad, podľa ktorého v bojoch na Ukrajine zomrelo alebo utrpelo ťažké zranenie až 190-tisíc ruských vojakov. Vysoké straty má aj Ukrajina.