ONLINE: Gaza je pod ťažkou paľbou. Z Egypta prišlo doteraz najviac kamiónov s pomocou

6:30 Jordánsko požiadalo Spojené štáty, aby na jeho území nasadili batérie systému protivzdušnej obrany Patriot na posilnenie obrany v čase zvýšeného napätia na Blízkom východe. Uviedol to v nedeľu hovorca jordánskej armády, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.

Niekoľko batérii amerického systému protivzdušnej obrany Patriot bolo v Jordánsku rozmiestnených v roku 2013 z dôvodu občianskej vojny v susednej Sýrii pre obavy z eskalácie konfliktu.

Jordánski predstavitelia sú teraz znepokojení, že by boje medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas mohli prerásť do regionálneho konfliktu.

6:00 Najmenej 20 ľudí utrpelo zranenia pri nepokojoch na letisku v Machačkale, hlavnom meste ruskej autonómnej republiky Dagestan, uviedli miestne úrady. V nedeľu tam vnikol dav demonštrantov, ktorý chcel lynčovať Izraelčanov. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

Dvaja ľudia sú po incidente v kritickom stave, informovali miestne zdravotnícke úrady.

Stovky propalestínskych demonštrantov na letisko prenikli po správach o prílete lietadla z izraelského Tel Avivu. Niektorým sa podarilo dostať sa až na pristávaciu plochu, zatiaľ čo iní sa snažili kontrolovať autá odchádzajúce z letiska s cieľom zistiť, či v nich nie sú Izraelčania.

Letisko v Machačkale ruské úrady v reakcii na nepokoje predbežne zatvorili pre prílety do 6. novembra. Výtržníkov sa z letiska podarilo dostať preč.

Agentúra Reuters má k dispozícii video, ktoré zobrazuje, ako prevažne mladí muži mávajúci palestínskymi vlajkami rozbíjajú sklenené dvere, bežia naprieč letiskom a kričia „Alláhu akbar“ (Boh je najväčší). Izrael po správach o nepokojoch na letisku v Machačkale vyzval Rusko, aby chránilo izraelských občanov.

Regionálna vláda v Dagestane vyjadrila podporu civilistom v Gaze, no zároveň svojich občanov vyzvala, aby zachovali pokoj a nezúčastňovali sa na takýchto protestoch.

5:30 V severnej časti Pásma Gazy v noci na pondelok pokračujú ťažké letecké a delostrelecké útoky Izraela, strety s Palestínčanmi sú hlásené z juhu pásma z pohraničnej oblasti východne od mesta Chán Júnis. Napísala to agentúra Reuters s odvolaním sa na palestínske zdroje. Server denníku The Times of Israel informoval o útoku izraelskej armády na ciele v Sýrii.

Niektoré nálety na Gazu, v ktorej žije 2,3 milióna Palestínčanov, zasiahli aj oblasti blízko dvojice nemocníc v meste Gaza, v ktorých areáloch je podľa palestínskych činiteľov spolu okolo 64 000 ľudí. Palestínčania vyjadrujú obavu o ich osud, Izrael tvrdí, že radikálne hnutie Hamas, ktoré z Gazy 7. októbra zaútočilo na Izrael, využíva aj nemocnice ako strediská svojich operácií.

Jeruzalem tiež požaduje evakuáciu nemocnice Al-Kuds v Gaze, podľa tunajších lekárov by to ale viedlo k úmrtiu mnohých pacientov. Server BBC News píše o bombardovaní v okolí tejto nemocnice. „Všetci, všetci, najmä deti, sú vystrašení,“ napísal serveru jeden zo tunajších doktorov. „Bombardujú (obytné) veže za nemocnicou,“ doplnil.

Ani izraelská armáda, ani Hamas sa zatiaľ k správam o aktuálnych bojoch nevyjadrili a Reuters ich nebol schopný za súčasnej situácie overiť.

Izraelské letecké útoky na ciele v južnej Sýrii boli podľa izraelskej armády odpoveďou na ostreľovanie jej pozícií na Golanských výšinách, ktoré Izrael od roku 1967 okupuje. Ostreľovanie zo Sýrie v Izraeli žiadne škody ani zranenia nespôsobilo.

5:25 Do Pásma Gazy sa v nedeľu z Egypta dostalo 33 kamiónov s jedlom, vodou a liekmi, čo je zatiaľ najviac za jediný deň od 7. októbra, keď radikálne palestínske hnutie Hamas zaútočilo na Izrael. Aj tak je to ale podľa OSN a humanitárnych organizácií málo a bolo by potrebné, aby do Gazy, , v ktorej žije 2,3 milióna ľudí, denne prišlo okolo 100 kamiónov s pomocou. Napísali to agentúry AP a DPA. Humanitárna organizácia Save the Children uviedla, že v Gaze od 7. októbra zomrelo viac detí ako vlani v konfliktoch na celom svete.

Izrael od útoku Hamasu, ktorý si vyžiadal 1 400 životov, začal masívne útoky v Gaze a navyše pásmo odrezal od všetkých dodávok, a to vrátane pohonných látok, potravín i vody. Po apeloch medzinárodných organizácií i západných spojencov Izraela sa zatiaľ do Gazy cez hraničný priechod Rafáh s Egyptom podarilo dostať dokopy okolo 125 kamiónov s pomocou.

Aj na tomto priechode však Izrael podľa AP povoľuje, aby do Gazy prúdila len malá časť pripravenej pomoci. Prokurátor Medzinárodného trestného súdu (ICC) Karim Khan preto v nedeľu varoval, že brániť humanitárnu pomoc pre úzke pásmo na pobreží Stredozemného mora by mohlo byť posudzované ako vojnový zločin.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na Jeruzalem napísala, že Izrael v najbližších dňoch povolí výrazne väčší prísun pomoci do oblasti. Pred 7. októbrom vozilo humanitárnu pomoc do Gazy, ktorá už predtým čelila čiastočnej blokáde, aj 500 nákladných áut denne.

Nezisková organizácia Save the Children s odvolaním sa na dostupné čísla uviedla, že v Gaze za posledné tri týždne zomrelo najmenej 3 195 detí, čo je viac ako ich bežne zomiera v ozbrojených konfliktoch po celom svete za celý rok. Vlani ich v 24 rôznych krajinách podľa správy generálneho tajomníka OSN zomrelo 2 985, rok predtým 2 515. V roku 2020 detí zabitých v konfliktoch na celom svete bolo 2 674.

„Tri týždne násilia vytrhli deti z rodín a nepredstaviteľnou rýchlosťou rozvrátili ich životy. Čísla sú otrasné a keďže násilie v Gaze nielen pokračuje, ale práve teraz sa stupňuje, ostáva mnoho ďalších detí vo vážnom ohrození,“ uviedol predstaviteľ organizácie pre palestínske územia Jason Lee. Je podľa neho nutné zastaviť boje.