Vojenské nákladné auto s písmenom Z prechádza okolo ruského vojaka stojaceho na ceste pri vjazde do Mariupolu so symbolickým pomníkom hutníka v sovietskom štýle na území, ktoré je pod vládou Doneckej ľudovej republiky, nedeľa 12. júna 2022. Táto fotografia bola urobená počas cesty organizovanej ruským ministerstvom obrany.

Tuvanci sú turkická etnická skupina pôvodom zo sibírskej časti Ruska. Podľa ukrajinských zdrojov sa tuvanskí vojaci v radoch ruskej armády čoraz viac dostávajú do konfliktu s etnickými Rusmi.

„Často sa takéto spory končia použitím chladných alebo strelných zbraní s fatálnymi následkami. Dôvody nepriateľstva sú celkom bežné… Je to nepriateľstvo na základe tradičnej arogancie etnických Rusov k národom, ktoré zotročili, a boja o distribúciu vojenského materiálu,“ uvádza Centrum národného odporu.

Medzietnické konflikty majú podľa centra tendenciu eskalovať obzvlášť rýchlo „po nadmernej konzumácii alkoholu“.

Etnické napätie zas medzi Osetmi a ruskou armádou spôsobili roztržky v ruskom 42. gardovom motostreleckom pluku v Záporožskej oblasti. Policajti podľa svedkov zbili troch vojakov zo Severného Osetska Alanie. Arsen Temirajev utrpel viacero zranení. Vedenie Severného Osetska incident potvrdilo.

Arsen Temirajev bol odhodlaný bojovať za Rusko. Pochádza zo Severného Osetska, čo je rozľahlé územie Ruskej federácie. Stretol sa však tyraniou ultranacionalis­tických ľudí, v radoch ruskej armády. Zbitý bol 24. septembra pre svoj etnický pôvod v ukrajinskom meste Tokmak.

Etnických konfliktov v ruskej armáde pribúda. V okupovanej dedine Mychajlivka v Záporožskej oblasti nastal konflikt medzi jednotkami čečenského vodcu Ramzana Kadyrova a Dagestanci. Počas hádky jeden z okupantov začal strieľať najskôr do vzduchu. Pri potýčke utrpel jeden z nich početné bodné rany nezlučiteľné so životom. To viedlo k otvorenej konfrontácii medzi jednotkami, počas ktorej boli použité granátomety, ručné granáty a automatické zbrane. Podľa Národného centra odporu boli úspešnejší Dagestanci.

Na oboch stranách prišlo o život dohromady 20 vojakov a viac ako 40 utrpelo zranenia. Veliteľa jednotky kadyrovovcov za trest poslali do prvej línie.

Vojenskí analytici Inštitútu pre štúdium vojny predpokladajú, že etnické napätie v ruských jednotkách na frontovej línii a v ich zázemí môže ohroziť integritu ruskej obrany a súdržnosť jednotiek v dôsledku nedávnych ukrajinských ziskov v tejto oblasti.

Proti Putinovej vojne sa vzoprel aj Vladislav Ammosov, ktorý slúžil 15 rokov v ruskej armáde. Založil jednotku Sibírsky prápor, čo je skupina plná disidentov z rôznych etník, ktorí tvrdia, že s etnickými menšinami sa v Rusku zaobchádza ako s občanmi druhej kategórie. Predchádzajúce správy tiež naznačovali, že sú nadmerne zastúpení v bojových stratách Ruska.

„Som pripravený ísť na územie Ruska a zničiť tam nepriateľov. Nepriatelia mojej vlasti sú tí, ktorí podporujú tamojšiu vládu. Moji krajania sa stali služobníkmi temných síl,“ povedal veliteľ Ammosov.

Nepodložené tvrdenia Moskvy, že fašisti ovládli Ukrajinu, sú pre veliteľa pohoršujúce. „Niet viac fašistického štátu ako Rusko,“ povedal pre portál Slobodná Európa.