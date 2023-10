Pomôže aj Frankenstein: Ukrajinská protivzdušná obrana sa posilňuje pred ruskými zimnými útokmi

Nemecko minulý týždeň dodalo na Ukrajinu už piaty systém IRIS-T. Ide o najmodernejší nemecký protivzdušný systém, ktorý dokonca Ukrajina dostala skôr ako nemecké ozbrojené sily. Vlani v októbri poskytol Berlín Kyjevu prvý systém IRIS-T SLM a v apríli tohto roku druhý. Táto verzia má stredný dosah – 40 km do diaľky a 20 km do výšky. V auguste prišli dva systémy IRIS-T SLS krátkeho dosahu – 12 km do diaľky aj do výšky. Najnovší dodaný systém je opäť vo verzii SLM so stredným dosahom.

VIDEO: Pozrite si systém Patriot v akcii

Video Video: US Army

Okrem toho plánuje Nemecko presun ďalšej batérie systému Patriot na Ukrajinu. Tá dostala zatiaľ po jednej batérii z Nemecka a z USA. Holandsko poskytlo niekoľko dodatočných odpaľovacích zariadení. Patrioty sa na jar vynikajúco osvedčili pri obrane Kyjeva, no ostatné mestá boli zraniteľnejšie. V súčasnosti by mal byť jeden systém Patriot nasadený na obranu Odesy a nový dodaný zrejme opäť rozmiestnia v okolí hlavného mesta.

Prvý útok na energetickú infraštruktúru v tejto sezóne podniklo Rusko už v septembri. V poslednom čase sa však intenzita ruských raketových útokov na ukrajinské mestá výrazne znížila. Predpokladá sa, že Kremeľ hromadí arzenál na masovejšie útoky v zimných mesiacoch. Ako píše vojenský analytik Donald Hill, ukrajinská energetická infraštruktúra síce funguje, ale stále je poškodená z predchádzajúcej zimy, kedy utrpela okolo 300 zásahov ruskými strelami. Podarilo sa opraviť 80 percent elektrického vedenia a vyše 60 percent zasiahnutých elektrární. Ukrajina však stále zháňa po celom svete káble elektrického vedenia a transformátory.

„S blížiacou sa zimou budujeme ochranný štít proti obnoveným ruským útokom na energetickú, vodnú a tepelnú infraštruktúru. Robíme to preto, lebo začína byť jasné, že Rusko opäť použije chlad a výpadky dodávok energie ako zbraň proti civilnému obyvateľstvu,“ povedal k tomu nemecký kancelár Olaf Scholz.

Staré, ale stále dobré

Jedným z najnovších prírastkov vo výzbroji ukrajinskej protivzdušnej obrany je paradoxne aj najstarší systém, ktorý bol vlani sľúbený medzi prvými. Ide o systém MIM-23 Hawk, ktorý vstúpil v USA do služby ešte v 60. rokoch. Priebežne ho však modernizovali a dodnes ho používa okolo 20 krajín. Španielsko vlani v novembri dodalo Ukrajine batériu MIM-23 vo verzii Phase III, ktorá sa objavila na prelome 80. a 90. rokov. Ukázalo sa však, že je vo veľmi zlom technickom stave a vyžiadala si komplexnú opravu a modernizáciu.

Ukázalo sa tiež, že Španielsko, Taiwan a ďalšie štáty, ktoré môžu rakety MIM-23 Hawk poskytnúť, používajú úplne odlišné verzie, ktoré nie sú kompatibilné a to predstavuje záťaž pre logistiku. Pozitívom je, že po svete je dostupných veľa rakiet aj odpaľovacích zariadení. V skladoch ich majú aj USA, ktoré ich vyradili v roku 2002. Pre Ukrajinu tak môžu predstavovať početnú posilu.

Video Video: Ukrajinské ministerstvo obrany.

MIM-23 Hawk má dosah 40 km do diaľky a 18 km do výšky. Raketa je navádzaná radarom a cieľ ničí črepinami. Posledná verzia je schopná zasahovať aj proti taktickým raketám krátkeho doletu. Ukrajinskí obrancovia ich prvýkrát použili v noci z 22. na 23. októbra, kedy s nimi zostrelili niekoľko dronov Šáhid a jednu strelu s plochou dráhou letu Ch-59. Práve s týmto by mala pomôcť najviac – likvidovať drony, a ušetriť tak modernejšie systémy ako Patriot, NASAMS či IRIS-T na dôležitejšie ciele. Systém je tiež pomerne mobilný, takže môže často meniť pozíciu a komplikovať tak Rusom plánovanie útokov.

Frankenstein na scéne

Dodávky rakiet MIM-23 Hawk sú súčasťou programu, ktorý sa v USA rozbehol približne pred rokom a je neoficiálne pomenovaný FrankenSAM. Posledné tri písmená sú skratkou pre Surface-to-air missile, čiže raketu zem-vzduch. Spolu s odkazom na Frankensteina to symbolizuje spájanie rôznych prvkov odlišných protivzdušných systémov do nového celku.

Systém Hawk je súčasťou programu FrankenSAM „vo význame oživenia“, povedala pre New York Times Laura K. Cooperová, zástupkyňa námestníka amerického ministerstva obrany pre Rusko, Ukrajinu a euroázijskú politiku. MIM-23 je relikt zo studenej vojny, ktorý opäť priviedli k životu. Ostatné projekty z tohto programu sú komplikovanejšie. „Spoločne prispievajú k zaplneniu kritických medzier v ukrajinskej protivzdušnej obrane, a to je dnes najväčšia výzva, ktorej Ukrajina čelí,“ povedala Laura K. Cooperová.

zväčšiť Foto: Ukrajinské ministerstvo obrany ukrajinsky system IRIS-T Ukrajinci majú už päť nemeckých systémov IRIS-T.

Prvý z týchto projektov iniciovali samotní Ukrajinci. Mali totiž v arzenáli okolo 60 samohybných odpaľovacích zariadení systémov Buk, pre ktoré im však chýbali rakety. Keďže bolo jasné, že zohnať pôvodné strely sovietskej výroby bude ťažšie, požiadali západných partnerov, či by nemohli odpaľovacie zariadenia Buk upraviť na iné rakety.

Tejto úlohy sa zhostili americkí inžinieri, no trvalo im to viac ako sedem mesiacov. Prvé rakety RIM-7 Sea Sparrow totiž sľúbili v januári tohto roka, no upravené systémy Buk s týmito strelami dorazili na Ukrajinu len nedávno. Potvrdila to Oleksandra Ustinová, šéfka ukrajinského parlamentného výboru, ktorý dozerá na dodávky západných zbraní. Dodala tiež, že Američania sú schopní upraviť maximálne päť systémov Buk mesačne.

V tomto prípade ide o skutočného Frankensteina. Rakety RIM-7 Sea Sparrow sú totiž určené pre použitie na vojnových lodiach. Museli ich teda zároveň upraviť na pozemné použitie a tiež na sovietske odpaľovacie zariadenia. Tieto rakety vyvinuli ešte v 60. rokoch na základe rakiet vzduch-vzduch AIM-7 Sparrow. Súčasné verzie boli upravené pre použitie v moderných vertikálnych odpaľovacích systémoch na palubách lodí. Dosah tejto rakety s radarovým navádzaním je 19 km. Okrem lietadiel dokáže ničiť strely s plochou dráhou letu a niektoré typy rakiet.

So sovietskymi radarmi

Na Ukrajinu už dorazili aj rakety AIM-9M Sidewinder upravené pre použitie zo zeme. Pôvodne ide tiež o rakety vzduch-vzduch krátkeho dosahu s infračerveným navádzaním. Podrobnosti o pozemnom odpaľovacom zariadení pre ukrajinské Sidewindery nie sú zatiaľ známe. Veľa sa špekuluje o tom, že by ich mohli vypúšťať zo samohybných systémov Osa (v kóde NATO Gecko).

Verzia AIM-9M pochádza z 80. rokov minulého storočia. Západné letectvá medzitým prešli na rakety AIM-9X, no verzie M je v skladoch stále dosť. Nevýhodou je, že nie je schopná si cieľ vyhľadávať sama po odpálení a musí sa naň zamerať ešte pred vypustením. S vyhľadávaním cieľov a ich zameraním pomáha pozemný radar. A tu to začína byť zaujímavé – Američania spojili tento systém so starými sovietskymi radarmi, ktorých má Ukrajina dostatok.

zväčšiť Foto: ZSU ukrajinsky system Patriot Ukrajinci sa v lete pochválili úspechmi systému Patriot.

Spojením so starými radarmi sovietskej výroby vznikol aj potenciálne najsilnejší systém z programu FrankenSAM. Tentoraz sú jeho súčasťou rakety Patriot. Strely by dodali USA a ich odpaľovacie zariadenia by poskytli viacerí spojenci. Spojili by ich s radarmi v ukrajinskej výzbroji. Testovanie tejto kombinácie stále prebieha. V októbri na raketovej strelnici v Novom Mexiku v USA uskutočnili skúšku, pri ktorej úspešne zničili cieľový dron. Na Ukrajinu by mali tento systém dodať v priebehu tejto zimy.