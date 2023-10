ONLINE: Hamas tvrdí, že bojuje s izraelskými tankami. USA teraz nepodporujú prímerie

Najdôležitejšie udalosti USA v tomto momente nepodporujú prímerie

Čítajte viac Netanjahu: Je čas na vojnu, Izrael nebude súhlasiť s prímerím

5:22 Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan spôsobil v pondelok rozruch, keď si počas mimoriadneho zasadania Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku venovaného vojne Izraela proti militantom z Hamasu v pásme Gazy pripol na chlopňu svojho saka Dávidovu hviezdu s nápisom „Nikdy viac“. Rovnako sa zachovali aj jeho spolupracovníci, uviedli agentúry AFP a DPA.

„Niektorí z vás sa za posledných 80 rokov nič nenaučili. Niektorí z vás zabudli, prečo bol tento orgán zriadený,“ povedal Erdan, keď kritizoval BR OSN za „mlčanie“ na margo bezprecedentného vpádu kománd Hamasu od južného Izraela, ktoré tam 7. októbra zavraždili vyše 1400 ľudí.

„Tak, ja vám to pripomeniem. Od tohto dňa si vždy, keď sa na mňa pozriete, spomeniete, čo znamená mlčať tvárou v tvár zlu. Rovnako ako moji starí rodičia a starí rodičia miliónov židov, odteraz budeme s mojím tímom nosiť žlté hviezdy,“ povedal veľvyslanec, postavil sa a jednu s nápisom „Nikdy viac“ si pripevnil na sako.

Podobala sa na žlté hviezdy, ktoré nacisti nútili nosiť Židov na verejnosti. On ju však bude nosiť „ako symbol hrdosti“ dovtedy, kým sa BR OSN „nezobudí a neodsúdi zverstvá Hamasu“ a nebude žiadať o okamžité prepustenie rukojemníkov zavlečených do pásma Gazy.

Pozemnú ofenzívu Izraela v Gaze prirovnal Erdan k vylodeniu spojencov v Normandii v roku 1944. „Je mi ľúto, že to hovorím, ale ak by táto rada existovala 6. júna 1944, intenzívne by sa diskutovalo o tom, koľko elektriny a paliva mali občania Mníchova, keď sa spojenci blížili k brehom Normandie. Táto rada by sa zamerala na diskusiu o počte obetí v radoch Nemcov a Britov. Táto rada by požadovala prímerie predtým, ako Rusi znovu dobyjú Stalingrad,“ sarkasticky reagoval veľvyslanec na obavy, že okrem tisícok civilistov už zabitých v Gaze môže zomrieť ešte viac nezúčastnených ľu­dí.

Hlboko rozdelený 15-členný orgán OSN za vyše tri týždne neprijal ani jeden zo štyroch návrhov rezolúcie k vojne medzi Izraelom a Hamasom. Niektoré návrhy zablokovali USA, spojenec Izraela, pretože nespomínali právo Izraela brániť sa. Návrh predložený Washingtonom, zasa vetovali Rusko a Čína, pretože jednoznačne nežiadal prímerie.

Stanovisko sa minulý piatok pokúsilo zaujať Valné zhromaždenie OSN, ktoré 120 hlasmi väčšinou prijalo nezáväznú rezolúciu požadujúcu „okamžité humanitárne prímerie“, ale nespomínajúcu Hamas. Erdan tento dokument označil za „hanebný“.

V rozprave vystúpil aj palestínsky veľvyslanec pri OSN Rijád Mansúr, citujúci najprv bývalého generálneho tajomníka OSN Daga Hammarskjölda, ktorý povedal: "OSN nebola založená preto, aby nás vzala do neba, ale aby nás zachránila pred peklom“.

Mansúr potom s odkazom na bombardovanie a ostreľovanie pásma Gazy povedal, že „Gaza je teraz peklom na zemi“. Vplyvný orgán OSN vyzval, aby s Palestínčanmi zaobchádzal ako s ľudskými bytosťami. „Nie sme podľudia. Nie sme z inej planéty,“ zdôraznil Mansúr.

5:01 Spojené štáty v súčasnosti nepodporujú množiace sa výzvy na prímerie vo vojne medzi Izraelom a islamistickým hnutím Hamas v Pásme Gazy. V pondelok to povedal hovorca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť John Kirby, informovala agentúra AFP.

„Nemyslíme si, že prímerie je práve teraz tá správna odpoveď. Momentálne ho nepodporujeme,“ uviedol Kirby. Namiesto toho by sa podľa neho mali zvážiť „prestávky“, počas ktorých by bola civilnému obyvateľstvu v pásme Gazy doručená pomoc.

USA sú si podľa Kirbyho isté, že v najbližších dňoch sa počet nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou, ktoré sa dostanú do pásma Gazy z Egypta cez prechod Rafah, zvýši na približne sto denne.

„V tejto prvej fáze, o ktorej sme hovorili s Izraelčanmi, sa pokúsime dostať na sto (vozidiel) za deň,“ povedal Kirby. "Sme presvedčení, že sa tam v najbližších dňoch dostaneme,“ dodal.

Podľa Organizácie Spojených národov je sto kamiónov denne nevyhnutné minimum na to, aby sa pokryli tie najnutnejšie potreby tamojšieho obyvateľstva.

Podľa hovorcu OSN Stéphana Dujarrica v nedeľu vstúpilo do pásma Gazy cez priechod Rafah len 33 nákladných áut vezúcich vodu, potraviny a zdravotnícky materiál. Pred rozpútaním vojny s Hamasom tam prichádzalo každý deň asi 500 nákladných áut s pomocou a iným tovarom.

5:00 V Pásme Gazy aj v noci na utorok pokračovali boje medzi izraelskou armádou a radikálnym palestínskym hnutím Hamas, ktoré Izrael 7. októbra napadlo. Spravodajský server BBC News s odvolaním sa na svedkov v oblasti ovládanej Hamásom informuje o explóziách. Hamas podľa agentúry Reuters tvrdí, že „strieľa guľometmi a protitankovými strelami“ na izraelské sily, ktoré sa blížia k mestu Gaza. Objavujú sa aj informácie o poškodení nemocníc v Pásme Gazy.

Brigády Kásam, čo je vojenské krídlo Hamasu, uviedli, že ich bojovníci sa v utorok skoro ráno stretli s izraelskými silami, ktoré vtrhli do Gazy. Bojovníci Hamasu tvrdia, že použili guľomety a zamerali štyri vozidlá protitankovými strelami miestnej výroby a cielili aj na dva izraelské tanky a buldozéry na severozápade oblasti.

Palestínsky Červený polmesiac v utorok podľa agentúry AFP uviedol, že je znepokojený útokmi blízko jednej zo svojich nemocníc na severe Pásma Gazy, kam sa civilisti uchýlili, aby sa ochránili pred izraelskými útokmi. „Budova sa otriasa a vysídlení civilisti a pracovné tímy majú strach a panikária,“ uviedla organizácia, ktorá o bombardovaní v tejto oblasti informovala aj v nedeľu večer.

Turecké ministerstvo zahraničia odsúdilo údajné izraelské bombardovanie, ktoré poškodilo nemocnicu turecko-palestínskeho priateľstva v Gaze. Nemocnica sa ako jediná v oblasti starala o pacientov s rakovinou a Ankara o zariadení spolufinancovanom Tureckom už skôr informovala Izrael, uviedlo ministerstvo podľa serveru The Times of Israel.

Informácie jednotlivých strán nemožno vo vojnových podmienkach overiť.