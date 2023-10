Ďalší signál Putinovej slabosti. Režim v Moskve je neschopný strategicky viesť vojnu, myslí si Zelenskyj

„Mobilizovali všetky svoje sily, aby nestratili to, čo na Ukrajine zajali, no zároveň zamorili svoje územie takou mierou nenávisti a degradácie, že Rusko už druhýkrát v tomto roku stratilo kontrolu nad udalosťami. To všetko sú signály, že Rusko dokáže odolať nepriateľským akciám a na niektorých miestach zvýšiť tlak na fronte, ale nie je schopné strategicky odolať takejto konfrontácii,“ vyhlásil Zelenskyj.

Poznamenal, že v súčasnosti je dôležité, aby Ukrajina a jej západní spojenci boli „silní a jednotní“ a urobili všetko „možné aj nemožné“, aby túto vojnu zvládli.

Radikalizácia a roztrieštenosť Ruska

Násilné nedeľné nepokoje na letisku v ruskom Dagestane poukazujú na rastúcu radikalizáciu a roztrieštenosť ruskej spoločnosti, ktoré sú dôsledkom silne nacionalistických ideológií, ktoré posilnila ruská vojna na Ukrajine. Napísal to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) k dianiu v ruskej prevažne moslimskej autonómnej republike a k vyhláseniam ruských činiteľov vrátane prezidenta Vladimira Putina. Tvrdenie Kremľa o zahraničnom zapojení do nepokojov v Machačkale je pravdepodobne snahou odvrátiť pozornosť od kritiky antisemitizmu a rastúceho nepriateľstva voči etnickým a náboženským menšinám v Rusku, myslí si ISW.

Nepokoje v Machačkale nasledovali po niekoľkých ďalších antisemitských incidentoch na ruskom severnom Kaukaze v reakcii na izraelskú vojnu proti radikálom z Hamasu v Gaze, ktorí predtým podnikli krvavý útok na Izrael.

Inštitút pre štúdium vojny vo svojej analýze upozorňuje na názor jedného z ruských vojenských blogerov, ktoré sleduje v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajine. Podľa neho snaha Kremľa zvaliť vinu za nepokoje na zahraničné psychologické a informačné operácie umožňuje ruským predstaviteľom vyhnúť sa zodpovednosti za to, že pripustili posilnenie radikálnych nálad medzi ruskými moslimskými obyvateľmi.

ISW tiež cituje vyjadrenie riaditeľa centra pre strategickú komunikáciu pri NATO v lotyšskej Rige Jánisa Sārtsa, podľa ktorého udalosti v Machačkale predstavujú niektoré z prejavov radikalizácie ruskej spoločnosti, ktorú podnecuje ruská vojna na Ukrajine a mediálne prostredie. Ruské médiá podnecujú nenávisť voči Ukrajincom, Západu a Izraelu, uviedol Sārts a upozornil, že mnoho zabitých ruských vojakov, ktorí sa zúčastnili ruskej invázie na Ukrajinu, pochádzalo z Dagestanu.