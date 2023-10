Kimove granáty pomohli Rusom na východe Ukrajiny prejsť do ofenzívy

Šéf Kremľa Vladimir Putin v rozhovore so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom.

Výsmech bol predčasný, píše portál Moscow Times. Názor, že severokórejské možnosti vojensky podporiť Rusko neradno podceňovať, zastávajú aj vojenský expert Ryan Evans a analytik Carnegieho centra pre ruské a eurázijské štúdiá Michael Kofman.

Ruský minister obrany Šojgu po boku Kim Čong-una na prehliadke zbraní v KĽDR

„Severná Kórea má neuveriteľné kvantá delostrelectva – tento krok by mohol byť rozhodujúci v súčasnej fáze konfrontácie," poznamenal Evans v podcaste portálu War on the Rocks. Rusko sa podľa Kofmana snaží prevziať iniciatívu pred začiatkom zimy a výrazne mu v tom pomáhajú severokórejské granáty.

Tvrdé boje pri Avdijivke: Rusi prišli o ťažkú techniku Video Bol to ďalší zlý deň pre okupantov. Rusi utrpeli pri Avdijivke ťažké straty. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ruské lode začali prepravovať kontajnery obsahujúce s najväčšou pravdepodobnosťou zbrane zo Severnej Kórey do Prímorského kraja na ruskom Ďalekom východe v polovici augusta. V septembri tieto kontajnery putovali po železnici do zbrojných skladov v meste Tichoreck v Krasnodarskom kraji, ktorý susedí s Ruskom okupovaným územím Ukrajiny. Ukázala to analýza satelitných snímok, o ktorej výsledkoch informovali britský Kráľovský inštitút spojených služieb pre obranné a bezpečnostné štúdie (RUSI) ako aj hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby prostredníctvom denníka Washington Post

V septembri sa navyše prudko zintenzívnil pohyb nákladných vlakov na stanici Tumangan, jedinom hraničnom železničnom priechode medzi Severnou Kóreou a Ruskom, zistilo americké analytické centrum Beyond Parallel.

Vojenská spolupráca medzi oboma krajinami akcelerovala po návšteve ministra obrany Sergeja Šojgua v Pchjongjangu koncom júla a po stretnutí severokórejského diktátora Kim Čong-una so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom v polovici septembra.

Dovoz severokórejskýcg granátov zohral rozhodujúcu úlohu v tom, že Rusko spustilo ofenzívu na fronte v Doneckej oblasti a pokúša sa dobyť Avdijivku na jej juhovýchode a Kupjansk na severovýchode, píše s odvolaním sa na vojenských expertov v analýze súčasnej situácie denník El País. Vyslaním jednotiek na útok do takzvaného mlynčeka na mäso podrobuje ruská armáda ukrajinské pozície nepretržitému delostreleckému ostreľovaniu.

„Munícia pochádzajúca zo Severnej Kórey sa stala v Avdijivke rozhodujúcim faktorom,“ povedal pre El País John Helin z fínskej vojenskej informačnej skupiny Black Bird. „A Rusi dostanú oveľa viac, ako už majú,“ dodal.

Útok na strategický železničný uzol Kupjansk-Uzlovoj prebieha nepretržite. „Nepriateľ sa snaží obkľúčiť Kupjansk,“ povedal pre Rádio Svoboda Denys Jaroslavskyj, veliteľ veliteľ prieskumnej jednotky Ozbrojených síl Ukrajiny. Vysoké straty na ruskej strane na odhodlaní protivníka nič nemení. „Nemáme pocit, že nepriateľských síl ubúda. Situácia je veľmi zložitá,“ pripustil Jaroslavskyj.

Severná Kórea, ktorá je od päťdesiatych rokov 20. storočia oficiálne stále vo vojne s Južnou Kóreou, vyrába a skladuje vo veľkých množstvách dva druhy zbraní, ktoré ruské jednotky na Ukrajine aktívne používajú. Ide o 122 milimetrové náboje sovietskeho typu pre húfnice a rakety rovnakého kalibru pre viacnásobný raketový systém Grad. Rusko tiež potrebuje severokórejské raketomety a delostrelectvo, tvrdia podľa Moscow Times americkí predstavitelia a experti.