Ukrajina čoskoro dostane aj novšie verzie rakiet ATACMS s dlhším doletom

Ukrajina ďalej úspešne zasahuje ruské ciele s raketami ATACMS, ktoré boli dodané v októbri. V januári by zároveň mala dostať novšie verzie, ktoré majú takmer dvojnásobný dolet, až 300 km. V ich dosahu sa tak ocitne aj Kerčský most spájajúci Rusko s okupovaným polostrovom Krym.

Prvý útok strelami ATACMS mieril 17. októbra na letiská v Berďansku v Záporožskej oblasti a v Luhansku. Na tom prvom bolo zničených alebo vážne poškodených až 29 vrtuľníkov, na tom druhom 17. Pre Rusov to bolo prekvapenie, pretože USA vopred neohlásili dodanie rakiet ATACMS na Ukrajinu.

V ich úspešnom používaní však pokračujú Ukrajinci aj naďalej. V posledných dňoch októbra tieto rakety zasiahli predsunuté letisko v Tokmaku v Záporožskej oblasti a batériu protivzdušného systému S-400 v Luhanskej oblasti. V tom druhom prípade boli zničené najmenej tri odpaľovacie zariadenia.

Úspešný útok na S-400 je zaujímavý najmä z toho hľadiska, že tento systém je určený na zostreľovanie balistických rakiet. V priamom súboji však prehral. Rakety ATACMS totiž s nepriateľskou obranou rátajú a jej prácu sa snažia všemožne skomplikovať. Po štarte naberú rýchlosť 3 Machy (trojnásobok rýchlosti zvuku) a zároveň začnú sériu manévrov, pri ktorých menia nielen výšku, ale aj smer letu. V boji proti balistickým raketám je dôležité najmä vyrátanie ich dráhy – čo v tomto prípade nie je možné. Manévrovanie ihneď po štarte tiež komplikuje určenie miesta, z ktorého boli rakety vystrelené. Tým je odpaľovacie zariadenie chránené pred odvetnou paľbou.

Ukrajina má zatiaľ najstaršiu verziu týchto rakiet s označením M39. Tá má dosah 165 km, kaliber 610 mm a nesie 950 kusov submunície M74. Každý z nich má veľkosť bejzbalovej loptičky a hmotnosť pol kila. Raketa sa roztrhne ešte vo vzduchu a jej submunícia zasype plochu viac ako tri hektáre. Črepiny na tejto ploche zabíjajú všetko živé a ničia neobrnenú techniku. Mnohé z vrtuľníkov zasiahnutých pri prvom útoku v Berďansku a v Luhansku nezhoreli, ale boli prederavené stovkami črepín, čo z nich spravilo nepoužiteľné vraky.

Od začiatku budúceho roka by však mali mať ukrajinské ozbrojené sily aj novšie verzie rakiet ATACMS s doletom 300 km. Vyplýva to z informácií stanice Hlas Ameriky. „Podľa vysokopostaveného predstaviteľa generálneho štábu Ukrajiny je výsledkom stretnutia vojenského velenia Ukrajiny s vojenským velením spojencov to, že sa tempo dodávok zbraní Ukrajine nezníži. V januári dostane Ukrajina nové rakety s dosahom 300 km,“ napísala novinárka Miroslava Gongadze z Hlasu Ameriky. Práve tento číselný údaj znamená, že pôjde o rakety ATACMS. Iné zbraňové systémy, o ktoré sa Kyjev tiež usiluje, majú totiž odlišný dolet.

Do úvahy prichádzajú tri varianty rakiet ATACMS s dosahom 300 km. Verzia M39A1 je tiež kazetová, nesie však iba 300 kusov submunície. Vďaka tomu má viac paliva a dlhší dosah. Má tiež presnejšie navádzanie, takže menší počet submunície neprekáža – pravdepodobnosť, že črepiny zasiahnu cieľ, je rovnaká. Nevýhodou však je, že tieto kazetové rakety nemožno použiť proti odolnejším cieľom.

Na to by mohli poslúžiť rakety M48 a M57. Ich dosah je tiež 300 km, ale obe verzie nesú jednu hlavicu s hmotnosťou 230 kg s prierazným účinkom. M57 sa od M48 líši o niečo presnejším navádzaním. Tieto strely už možno použiť aj proti cieľom, ako sú sklady munície či mosty. Dá sa predpokladať, že ich dodanie tiež nebude vopred ohlásené.