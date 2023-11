ONLINE: Pásmo Gazy je opäť bez spojenia, Chile a Kolumbia povolávajú veľvyslancov z Izraela

7:03 Deväť izraelských vojakov zahynulo v utorok počas bojových operácií v palestínskom pásme Gazy, oznámila armáda. Celkový počet izraelských vojakov zabitých vo vojne od 7. októbra stúpol na 326, informovala agentúra AFP.

Vojaci vo veku od 19 do 24 rokov z brigády Givati prišli o život po tom, čo ich obrnené vozidlo zasiahla protitanková riadená strela. Ďalší štyria vojaci vyviazli so zranením, uviedol spravodajský server The Times of Israel s odvolaním sa na izraelské ozbrojené sily. Portál pripomenul, že dvaja vojaci z brigády boli zabití pri dvoch stretoch v Pásme Gazy a že vážne zranenia utrpeli dvaja vojaci zo 7. obrnenej brigády a dvaja vojaci z brigády Givati.

Izraelská armáda v stredu tiež oznámila, že od začiatku prebiehajúceho konfliktu s Hamasom podnikli jej sily útoky na vyše 11 000 vojenských cieľov v pásme Gazy.

„Od začiatku vojny izraelské ozbrojené sily zasiahli viac než 11 000 cieľov patriacich teroristickým organizáciám v pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení

6:10 Telefónne linky, mobilné komunikácie a prístup na internet sú v Pásme Gazy, obliehanom izraelskou armádou, opäť „kompletne prerušené“, ohlásila v stredu podľa tlačových agentúr palestínska telekomunikačná spoločnosť Paltel.

„S poľutovaním musíme oznámiť našim krajanom v milovanej krajine úplné prerušenie komunikácie a internetových služieb v Gaze,“ citovala agentúra AFP z oznámenia spoločnosti, ktorá je podľa agentúry Reuters najväčším poskytovateľom telekomunikačných služieb v Pásme Gazy.

V nedeľu Paltel oznámil, že v Pásme Gazy opäť začína fungovať internet a telefonické spojenie, ktoré boli od piatka vyradené z prevádzky.

6:05 Čile a Kolumbia povolávajú svojich veľvyslancov z Izraela na konzultácie kvôli izraelskej operácii v Pásme Gazy. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie prezidentov oboch krajín. V utorok Bolívia prerušila diplomatické vzťahy s Izraelom.

Čile vyzýva veľvyslancov na konzultácie kvôli izraelskému porušovaniu medzinárodného humanitárneho práva v Pásme Gazy, uviedol čílsky prezident Gabriel Boric.

„Rozhodol som sa povolať nášho veľvyslanca v Izraeli. Ak Izrael nezastaví masaker Palestínčanov, nemôžeme tam byť,“ uviedol kolumbijský prezident Gustavo Petro v sociálnej sieti X.

Čílske ministerstvo zahraničia vo vyhlásení odsúdilo izraelské vojenské operácie v Pásme Gazy, ktoré označilo za „kolektívne trestanie“ civilného obyvateľstva. Vyzvalo na okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov, zadržiavaných radikálnym hnutím Hamas, ktoré vládne Pásmu Gazy, a na povolenie prepravy humanitárnej pomoci do Pásma Gazy pre približne dva milióny jej obyvateľov. K prímeriu nedávno vyzvala aj Brazília a Mexiko.

Čílska a kolumbijská kritika izraelských útokov na Gazu nasleduje po utorkovom rozhodnutí Bolívie prerušiť s Izraelom diplomatické styky. La Paz si myslí, že Izrael sa bombardovaním Pásma Gazy dopúšťa zločinov proti ľudskosti.

Izraelské ministerstvo zahraničia doteraz nereagovalo na žiadosť o reakciu na rozhodnutia spomínaných troch krajín, napísal Reuters.

Izrael začal bombardovanie Gazy po útoku islamistického hnutia Hamas na južný Izrael, pri ktorom podľa izraelských úradov 7. októbra zahynulo približne 1 400 ľudí, najmä civilistov. Úrady v Pásme Gazy, kde Hamas vládne, tvrdia, že pri odvetných izraelských útokoch odvtedy zahynulo viac ako 8 500 Palestín­čanov. Izrael vyhlásil, že cieľom jeho operácie je vykoreniť Hamas.

Bolívia diplomatické vzťahy s Izraelom na protest proti ofenzíve v Pásme Gazy prerušila v roku 2009 a obnovila ich až v roku 2020.

Šéf americkej diplomacie Antony Blinken v utorkovom telefonáte s izraelským prezidentom Jicchakom Herzogom „zdôraznil potrebu prijať uskutočniteľné opatrenia na minimalizáciu škôd na civilistoch“, uviedlo americké ministerstvo zahraničia podľa Reuters. „Minister zopakoval podporu USA právu Izraela brániť sa pred terorizmom v súlade s medzinárodným humanitárnym právom,“ dodal vo vyhlásení hovorca Matthew Miller.