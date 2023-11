Vagnerovci sú späť. Na ukrajinské bojiská smerujú v radoch Ruskej gardy

Oficiálne sa síce stane jednotkou Ruskej gardy, štruktúra, operačné postupy, ani symbolika vrátane loga s lebkou sa ale bývalej súkromnej vojenskej spoločnosti nezmenia. Aj velitelia, s výnimkou tých najvyšších, ktorí 23. augusta zahynuli po výbuchu ich lietadla, zostávajú tí istí. Oznámil to oficiálny kanál vagnerovcov na komunikačnej platforme Telegram.

Prigožin sa rozkričal: Šojgu! Gerasimov! Kde je munícia? Video Jevgenij Prigožin, šéf žoldnierskej skupiny vagnerovcov, v emotívnom videu nad telami padlých kričí na velenie ruskej armády a pýta si muníciu. / Zdroj: Tlačová služba jednotky Vagner

Vedenie žoldnierskej armády vyzvalo všetkých svojich zamestnancov, aby uzatvorili novú zmluvu alebo odpracovali zvyšok kontraktu podľa tej starej. Od konca októbra sú povolávaní žoldnieri zo zálohy a začal sa aj nábor nových príslušníkov. Podmienkou je vek od 20 do 55 rokov a to, že proti ním nie je vedené čerstvé trestoprávne konanie, nie sú pod policajným dohľadom ani na zozname hľadaných osôb.

Šéfovia vagnerovcov zároveň zdôraznili, že osoby, ktoré prešli zo žoldnierskej armády do štruktúr ministerstva obrany a dobrovoľníckych oddielov poddliehajúcich rezortu vedeného Sergejom Šojguom, nebudú prijaté späť.

Kontrakt inak môžu uzavrieť všetky kategórie – bývalí väzni, osoby s HIV i hepatitídou ako aj cudzinci. Minimálna doba kontraktu je 6 mesiacov. Okrem Ukrajiny sa ráta aj s pokračujúcim pôsobením v Bielorusku, kde sa vagnerovci po júnovej vzbure a nútenom odchode z Ruska zapojili do výcviku ozbrojených síl minského režimu. Tí, ktorí chcú slúžiť v ďalekej cudzine, napríklad v Afrike či Sýrii, sa musia upísať aspoň na 9 mesiacov.

Po registrácii a služobnom zaradení musia všetci noví príslušníci absolvovať jednomesačný výcvik.

Výška žoldu sa začína od 80-tisíc rubľov (810 eur) v závislosti od miesta a typu činnosti. Účastníci bojových akcií majú garantovaných minimálne 240-tisíc rubľov (2430 eur) mesačne. Zaopatrenie, liečenie a zdravotná rehabilitácia budú rovnaké, ako majú iní príslušníci Ruskej gardy, sľubuje telegramový kanál vagnerovcov.

Do vojny na Ukrajine sa vagnerovci vracajú ako nová jednotka Ruskej gardy. V prifrontovej zóne v Rostovskej oblasti pre nich postavia novú základňu.

Správy o tom, že sa niekoľko stoviek bývalých vagnerovcov vrátilo do bojovej zóny na Ukrajine, sa objavili už v septembri. Koncom minulého týždňa zase čečenský vodca Ramzan Kadyrov oznámil, že 170 vagnerovcov vstúpilo do čečenského práporu Achmat, ktorý bojuje na Ukrajine.

Ide ale iba o nepatrný zlomok početného stavu niekdajšej Prigožinovej súkromnej armády. Ruské ozbrojené sily do svojich radov prijali len tých vagnerovcov, ktorí sa koncom júna nezapojili do násilnej vzbury a s ministerstvom obrany podpísali kontrakt.

Väčšina vagnerovcov sa ale odmieta podriadiť rezortu, na čele ktorého stojí Šojgu, úhlavný nepriateľ Prigožina. Napokon, sám zakladateľ žoldnierskeho vojska túto ultimatívnu požiadavku zamietol a keď hrozilo, že mu ruské úrady jeho vyše tridsaťtisícovú súkromnú armádu rozpustia, nariadil svojim bojovníkom, aby sa vydali na pochod na Moskvu. Ten sa 24. júna skončil dvesto kilometrov pred bránami metropoly kompromisnou dohodou, že vzbúrenci budú môcť beztrestne odísť do Bieloruska.

Telegramový kanál VČK-OGPU nedávno napísal, že syn zosnulého Jevgenija Prigožina, Pavel, rokuje o prevode súkromenj armády pod velenie Ruskej gardy a jej šéfa Viktora Zolotova. Jeho zámerom údajne je, aby aby si vagnerovci „zachovali značku a aktíva“.

So Zolotovom nebohý Prigožin nemal konflikty. Navyše Ruská garda je úplne nezávislá od ministra Šojgua. Táto bezmála štyristotisícová armáda, ktorá vznikla v roku 2016 odčlenením od vojsk ministerstva vnútra, je priamo podriadená šéfovi Kremľa. Mimochodom, Zolotov bol kedysi Putinovým ochrankárom. Šéfovi Kremľa je absolútne oddaný. Podľa viacerých analytikov prezident posilňovaním Ruskej gardy vyvažuje vplyv Šojgua, ktorý po eliminácii Prigožina výrazne zosilnel.

Štátna duma, dolá komora ruského parlamentu, v polovici októbra schválila v prvom čítaní návrh zákona o vytvorení „dobrovoľníckych zoskupení“ ako súčasti Ruskej gardy.

Podľa VČK-OGPU Zolotov chce začlenenie vagnerovských dobrovoľníkov využiť na zintenzívnenie účasti Ruskej gardy vo vojne bez toho, aby do bojov musel vyslať svoje jednotky. Tie si mieni udržať v ruských regiónoch, aby dokázali potlačiť prípadné nepokoje. Ďalším bonusom pre neho môže byť, že získa kontrolu nad spoločensky aktívnymi sympatizantmi vagnerovcov.

Telegramový Kanal vizionera predpokladá, že Ruská garda by sa vďaka dobrovoľníkom z radov vagnerovcov mohla posilniť až o bezmála dvadsať tisíc príslušníkov. Polovica z nich by podľa plánov bojovala na Ukrajine, 6,5-tisíc by slúžilo v Afrike a 3 tisícky v Bielorusku.

Portál Moscow Times predpovedá, že šéfom vagnerovcov začlenených do Ruskej gardy nebude mladý Prigožin, ale veliteľ žoldnierov Anton Jelizarov, známy pod volacím znakom Lotos.

Jelizarov na Telegrame tvrdí, že vagnerovci už znova bojujú na Donbase. „Po dlhšej prestávke sa Vagnerova súkromná vojenská spoločnosť konečne vracia na svoje pozície. Teraz je väčšina našich bojovníkov v Avdiivke, druhá časť pokračuje vo výcviku nováčikov,“ napísal.