300-tisíc mŕtvych. Nemecký prezident v Tanzánii požiadal o odpustenie za koloniálne násilie

Niekdajšie boje vyvolala nemecká koloniálna politika nútiaca domorodé obyvateľstvo pracovať na bavlníkových plantážach. Počas nepokojov zomrelo 75 000 až 300 000 ľudí, väčšinou však v dôsledku čiastočne umelo vyvolaného hladomoru.

„Napriek tejto temnej histórii ste ma, nemeckého prezidenta, dnes pozvali do svojej vlasti,“ ocenil Steinmeier „veľké gesto“ potomkov účastníkov povstania, konkrétne rodiny niekdajšieho miestneho náčelníka a národného hrdina Songey Mbana, ktorý bol ako jeden z vodcov povstania 7. februára 1906 v meste Songea spolu so 66 spolubojovníkmi popravený.

„Trúchlim s vami za náčelníka Songeu a ďalších popravených. Skláňam sa pred obeťami nemeckej koloniálnej vlády. A ako spolkový prezident by som chcel poprosiť o odpustenie za to, čo tu Nemci spôsobili vašim predkom,“ povedal nemecký prezident. „A ešte viac: Chcem vás uistiť, že my Nemci s vami budeme hľadať odpovede na otvorené otázky, ktoré vám nedávajú pokoja,“ dodal Steinmeier, ktorý je v Afrike na návšteve Tanzánie a Zambie.

Čítajte viac Afričania pracujú aj 10 hodín denne, cez dovolenku aj počas materskej. Kolegov nesmú nechať v štichu

V Afrike je v týchto dňoch aj britský kráľ Karol III., konkrétne v Keni, ktorú navštívil ako prvú z bývalých britských kolónií v úlohe britského panovníka. Karol III. síce na utorkovom štátnom bankete vyjadril „hlboké poľutovanie“ nad násilím spôsobeným Keňanom počas ich boja za nezávislosť, ale plné ospravedlnenie alebo ponuku reparácií nevyslovil.