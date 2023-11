ONLINE: Zelenskyj sa posťažoval, že úspechy ukrajinských jednotiek sa berú ako samozrejmosť

Podľa amerického denníka The New York Times je Volodymyr Zelenskyj frustrovaný z toho, že sa ukrajinské vojenské úspechy berú ako samozrejmosť.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 617 dní Ako Ukrajinci proti Rusom. NATO cvičí na zákopovú vojnu Video

Čítajte viac 616. deň: Vojna na Ukrajine zamrzla. Zalužnyj: Vo výhode je Rusko. Potrebujeme nové schopnosti a technológie

7:00 Keď americkí predstavitelia varovali senátorov pred zastavením vojenskej pomoci Ukrajine, prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že úspechy jeho jednotiek sú „vnímané ako samozrejmosť“, píše americký denník The New York Times v článku ‚Frustrovaný Zelenskyj hovorí, že ukrajinské vojnové úsilie sa podceňuje‘.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je frustrovaný tým, čo označil ako nereálne očakávania rýchleho úspechu na bojisku, v súvislosti s obavami, že pomalý postup proti zakoreneným ruským silám odradí kyjevských spojencov od poskytovania vojenskej pomoci.

„Moderný svet si rýchlo zvykne na úspech,“ povedal Zelenskyj vo svojom nočnom príhovore v utorok a sťažoval sa, že úspechy ukrajinských jednotiek „sú vnímané ako samozrejmosť“.

Zelenského komentáre prišiel v čase, keď Bidenova administratíva žiada Kongres o schválenie balíka pomoci vo vške 105 miliárd dolárov, ktorý má zahŕňať pomoc pre Izrael aj Ukrajinu. Niektorí republikáni sú však proti posielaniu ďalšej pomoci Ukrajine – a rozhodli sa oddeliť žiadosť o jej financovanie od pomoci pre Izrael.

Minister obrany Lloyd Austin podľa The New York Times v utorok varoval amerických senátorov, že ak prerušia financovanie Ukrajiny, ako to sľúbili niektorí republikáni, vojnu vyhrá ruský prezident Vladimir Putin.

„Môžem vám zaručiť, že bez našej podpory bude Putin úspešný,“ povedal Austin v Senáte. „Ak teraz spod nich vytiahneme koberec, Putin bude len silnejší a bude úspešný v tom, čo chce – získať suverénne územie svojho suseda,“ uviedol minister obrany.

Financovanie Ukrajiny sa medzi republikánmi stalo toxickým problémom, podotýka denník. Niektorí tvrdia, že na podporu vojnového úsilia Kyjeva sa už minulo príliš veľa peňazí, pričom sa to prejavilo len malým pokrokom, a podporujú uprednostňovanie vojenskej pomoci Izraelu v jeho vojne proti Hamasu v Gaze.

„Americkí daňoví poplatníci sú unavení z financovania nikdy nekončiacej patovej situácie na Ukrajine bez vízie víťazstva,“ napísalo v utorok osem republikánov zo Snemovne reprezentantov USA v liste adresovanom prezidentovi Joeovi Bidenovi, uviedol The New York Times. Hoci odporcov pomoci je v Kongrese menšina, aj tak sú stranícki podporovatelia Ukrajiny nahnevaní a znepokojení. Snažia sa nájsť spôsoby ako zvrátiť tento trend, kým sa výpadky financovania neprejavia na bojisku, pripomína americký denník.

V snahe obmedziť bojové schopnosti Moskvy sa Ukrajina čoraz viac zameriava na ruské vojenské vybavenie a sklady prostredníctvom útokov na veľké vzdialenosti. Zintenzívnila svoju domácu výrobu zbraní a vyčlenila viac ako jednu miliardu dolárov na výrobu dronov.

Analytici však podľa The New York Times tvrdia, že pri súčasnom raste vojenskej výroby v Rusku bude mať Moskva v najbližších mesiacoch na bojisku pravdepodobne materiálnu výhodu. Preto je podľa ukrajinských predstaviteľov kritická ďalšia pomoc od spojencov, ako sú Spojené štáty – najväčší vojenský podporovateľ Kyjeva.

„Ak budeme pokračovať v našej spoločnej spolupráci, vyhráme,“ povedal v utorok v rozhovore šéf ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov. „Ak nás necháte napospas osudu, bude to pre nás oveľa ťažšie,“ dodal podľa The New York Times.