ONLINE: Kremeľ oponuje Zalužnému: Vojna nie je v slepej uličke, pokračujeme až do splnenia cieľov

Vojna na Ukrajine trvá už 618 dní

617. deň: Kyjev si chce na zimu prenajať systémy protivzdušnej obrany. Útoky v okolí Avdijivky poľavili

5:55 Konflikt na Ukrajine nie je v slepej uličke, reagoval na vyjadrenie náčelníka ukrajinského generálneho štábu Valerija Zalužného Kremeľ. Informovala o tom agentúra AFP. Zalužnyj v článku pre časopis The Economist v stredu uviedol, že sa armády oboch krajín po viac ako 20 mesiacoch konfliktu nachádzajú v patovej situácii, pričom Kyjev potrebuje nové schopnosti a technológie, aby vojnu zvrátil vo svoj prospech.

Pozemné boje na ukrajinskom fronte podľa AFP v poslednom viac ako roku zamrzli, a to aj napriek veľkej protiofenzíve, ktorú ukrajinské sily začali na začiatku tohtoročného júna. Tá doteraz viedla k iba obmedzeným územným ziskom. Ruská armáda naopak v posledných týždňoch vošla do protiútoku okolo miest Avdijivka v Doneckej oblasti a Kupjansk v Charkovskej oblasti, avšak aj bez výraznejších ziskov.

Ofenzívy na oboch stranách viedli k veľkým stratám vojakov aj vybaveniu, podotýka AFP. Ani jedna zo strán svoje straty nezverejňuje.

„Nie, konflikt nie je v slepej uličke,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Rusko podľa neho „neúnavne pokračuje vo svojej špeciálnej vojenskej operácii“, ako Moskva oficiálne nazýva svoju inváziu na Ukrajinu z 24. februára 2022. Peskov doplnil, že ruské jednotky budú pokračovať, kým „nedosiahnu všetky stanovené ciele“.

Zalužnyj v príspevku napísal, že „vojna teraz prechádza do novej fázy: do toho, čomu vo vojenstve hovoríme ‚pozičná‘ vojna so statickými a vyčerpávajúcimi bojmi, ako tomu bolo v prvej svetovej vojne“. Pravdepodobne podľa neho nedôjde k žiadnemu veľkolepému prelomu.

Generál tiež poznamenal, že ukrajinská armáda podľa neho potrebuje získať najmä leteckú podporu. Článok mal podľa analytikov západným spojencom Kyjeva, ktorí sa teraz sústredia na konflikt medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, okrem iného pripomenúť význam ďalšej podpory Ukrajine.

5:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok privítal nový balík sankcií USA voči Rusku a označil ho za „veľmi účinný“, informuje agentúra DPA.

„Moc sankcií je silou sveta,“ povedal Zelenskyj v Kyjeve v pravidelnom videoposolstve v súvislosti so sankciami USA voči desiatkam osôb, spoločností a zariadení, ktoré podporujú Rusko v jeho útočnej vojne proti susednej Ukrajine.

Podľa Zelenského je potrebné zabrániť tomu, aby Moskva mohla tieto sankcie obchádzať. Rusko, ktoré v súčasnosti už viac než 20 mesiacov vedie vojnu proti Ukrajine, opakovane označilo tieto sankcie za „neúčinné“.

Najnovšie sankcie sú okrem iného zamerané na oslabenie ruského energetického a surovinového sektora, vyplýva zo štvrtkového vyhlásenia amerického ministerstva financií a zahraničných vecí vo Washingtone. Namierené sú podľa nich aj voči tým, ktorí sa podieľajú na obchádzaní platných sankcií.

„Som presvedčený, že Ukrajina definitívne zvíťazí,“ povedal ďalej Zelenskyj. Ukrajinské médiá, ktoré prezidenta zväčša nekritizujú, poukázali na to, že Zelenskyj vo svojom videoposolstve nereagoval na vyjadrenia vrchného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl Valerija Zalužného, podľa ktorého sa opotrebovávacia vojna a Ukrajine dostala do slepej uličky. Prestávky na bojisku pritom podľa neho pomáhajú len Rusku v tom, aby vyrovnalo straty svojej armády.