Koniec veta a menej komisárov. Nemecko chce zásadne zmeniť EÚ, aj kvôli prijatiu Ukrajiny

Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková vyzvala na zásadnú reformu fungovania Európskej únie, ktorá je podľa nej podmienkou prijatia Ukrajiny a ďalších krajín. Únia by podľa nej mala opustiť jednomyseľné rozhodovanie či preorganizovať Európsku komisiu, v ktorej by každý štát nemusel mať svojho komisára. Informovala o tom agentúra Reuters a bruselský web Politico. S obmedzením jednomyseľnosti dlhodobo nesúhlasia viaceré zvlášť menšie členské krajiny.

„Nemôžeme jednoducho dovoliť, aby sa Európsky parlament a komisia stále rozrastali a rozrastali a boli stále väčšie,“ vyhlásila na stretnutí s kolegami z ďalších európskych krajín v Berlíne. „Musíme prijať odvážne, kurážne rozhodnutia. Krajiny ako Nemecko, napríklad, my sme pripravení obmedzený čas byť bez nášho vlastného komisára,“ povedala šéfka nemeckej diplomacie.

Z Berlína, ale aj Paríža sú v posledných mesiacoch počuť hlasy vládnych politikov vyzývajúcich k reforme rozhodovacích procesov únie. Dve najväčšie krajiny Únie chcú, aby blok 27 štátov obmedzil v niektorých otázkach požiadavku jednomyseľného rozhodovania. To sa v súčasnosti týka zahraničnej a bezpečnostnej politiky či daňových otázok. Zástancovia zmeny argumentujú napríklad prístupom Maďarska, ktorého vláda blokovala prijatie niektorých spoločných rozhodnutí od protiruských sankcií po globálnu firemnú daň.

Vládni činitelia mnohých krajín vrátane Česka sa však k zásadnejším zmenám, ako je obmedzenie počtu eurokomisárov, vyjadrujú skepticky s tým, že sa obávajú zníženia vplyvu svojich štátov na fungovanie únie.

Baerbocková však podotkla, že aby EÚ fungovala efektívne po plánovanom rozšírení, musí upraviť niektoré svoje princípy.

„Európska únia sa musí rozšíriť. To je geopolitický dôsledok ruskej útočnej vojny proti Ukrajine,“ povedala nemecká zelená politička. Podľa nej by jasné slovo mohli povedať lídri úniových štátov na decembrovom samite. Tam by mali debatovať o oficiálnom začatí prístupových rozhovorov s Ukrajinou, na ktoré tlačia najmä krajiny z východného krídla EÚ.

Ukrajinský minister zahraničia Dmytro Kuleba dnes podotkol, že by sa reforma EÚ a jej rozšírenie nemali dávať do súvislosti. „Reforma EÚ by nemala mať rozšírenie ako rukojemníkov, musíme nájsť správnu rovnováhu,“ povedal Kuleba v Berlíne.

O vstup do EÚ sa usiluje popri Ukrajine aj Moldavsko, Gruzínsko či šestica balkánskych krajín. Únijní činitelia odhadujú, že rozšírenie do konca tohto desaťročia nie je aj vzhľadom na zložitosť prijímacieho procesu a potrebnú jednomyseľnosť príliš reálne.