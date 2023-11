Z Putina sa stáva nočný vták. Inšpiroval ho príklad ponocujúceho Stalina?

Podľa analýzy portálu Agentstvo.Novosti sa v októbri takmer polovica pracovných dní ruského prezidenta končila po dvadsiatej hodine.

V roku 2023 prezident Putin končil prácu po 20.00 h v priemere každý štvrtý deň, keď mal oficiálne podujatia, uvádza sa na webovej stránke Kremľa.

Rok predtým bolo takýchto pracovných dní v Putinovom rozvrhu oveľa menej – 15,3 percenta. Najčastejšie pracoval večer vo februári 2022, v mesiaci, keď spustil masívnu inváziu na Ukrajinu. Vtedy sa viac ako 30 percent dní, v ktorých mal stretnutia, schôdzky či telefonáty, končilo po dvadsiatej hodine.

V roku 2023 mal šéf Kremľa už štyri mesiace, v ktorých pracoval vo večerných hodinách takmer kaďý tretí deň. A v uplynulý mesiac Putin zaznamenal rekord tohto a minulého roka (ostatné roky redaktori portálu Agentstvo.Novosti neanalyzovali): viac ako 42 percent pracovných dní hlavy štátu sa začínalo po dvadsiatej hodine. Pre porovnanie, v októbri minulého roka bolo takýchto dní v Putinovom programe o polovicu menej – iba devätnásť percent.

Tento rok začal Putin častejšie pracovať v noci. Do novembra už uskutočnil najmenej osem nočných stretnutí a zasadnutí. Po pol dvanástej v noci hovoril v Kremli so zakladateľom opozičnej strany Jabloko Grigorijom Javlinským, premiérom Michailom Mišustinom, v Rostove na Done rokoval v sídle štábu ruských inváznych síl na Ukrajine, odpovedal na otázky novinárov, stretol sa s hlavami afrických štátov i prezidentom Juhoafrickej republiky a hovoril s gubernátorom Murmanskej oblasti.

Vlani Kremeľ informoval len o troch podujatiach s Putinovou účasťou po pol dvanástej v noci: 17. decembra navštívil veliteľstvo ruských vojsk v Rostove na Done, 24. februára telefonicky hovoril so zahraničnými lídrami, z ktorých posledným bol francúzsky prezident Emmanuel Macron, a 7. februára v noci sa s Macronom osobne stretol v Kremli.

Putinov zvyk pracovať večer a v noci sa objavil až v posledných rokoch. Spravodajca, ktorý bol dlhé obdobie akreditovaný v Kremli, pre Agentstvo.Novosti povedal, že ešte v rokoch 2015 až 2019 neexistovali žiadne „ponocovania“: „Bolo nepredstaviteľné, že by sa zasadnutie o ekonomike začínalo okolo deviatej večer. Z Kremľa som odchádzal najneskôr o siedmej večer, ale väčšinou skôr a v (prímoskovskej rezidencii prezidenta) Novo-Ogarjovo sa zvyčajne všetko odohralo zhruba medzi jednou a piatou popoludní. V rezidencii Bočarov Ručej v Soči sa všetko udialo tiež uprostred dňa.“

Putin nie je prvým ruským a sovietskym lídrom, ktorý pracuje po večeroch a v noci. Podobný zvyk Josifa Stalina je všeobecne známy.

„Je známe, že Stalin uprednostňoval prácu vo večerných a nočných hodinách. S tým museli počítať aj jeho spolupracovníci… V dvadsiatych a začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia sa ešte zriedkavo stávalo, že Stalin prijal návštevu dopoludnia. Koncom tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov už ale bolo raritou, keď sa prijatie konalo o 14. alebo 15. hodine“, – uvádza v knihe Na prijatí u Stalina vydavateľstvo Novyj chronograf.

Pri určovaní času udalostí portál Agentstvo.Novosti vychádzal z publikácií na webovej stránke Kremľa. Čas bol upravený len v prípadoch, keď bolo z tlačovej správy alebo mediálnych publikácií známe, že Putin uskutočnil podujatie v inom čase. Z analýzy boli vylúčené aj cesty prezidenta do regiónov v iných časových pásmach, ako aj na anektované územia Ukrajiny (tu mohol byť čas cesty uvedený z bezpečnostných dôvodov nepresne). Analýza nezohľadnila ani tradičnú účasť prezidenta na nočných bohoslužbách v chrámoch počas niektorých náboženských sviatkov.