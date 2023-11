Rusko je posledné, kto nás bude poúčať, odkazuje Izrael Moskve

Izraelský veľvyslanec pri OSN Gilad Erdan so žltou Dávidovu hviezdu s nápisom „Nikdy viac“ na počesť tých, ktorí boli zabití pri bezprecedentnom útoku Hamasu. Veľvyslanec sa prihovoril členom Bezpečnostnej rady OSN v sídle Organizácie Spojených národov. 30. októbra 2023.

Izraelský diplomat podľa portálu Ynet reagoval na slová stáleho predstaviteľa Ruska pri OSN Vasilija Nebenziu, ktorý Izraelu uprel právo na sebaobranu.

„Je zábavné počuť od ruského predstaviteľa moralizovanie na adresu Izraela o ľudských právach a medzinárodnom práve. Zástupca krajiny, ktorá bola vylúčená z Rady OSN pre ľudské práva, diskutuje o morálke. Rusko je posledné, kto nás bude poúčať,“ povedal Erdan.

Moskva podľa veľvyslanca Erdana využíva útok Hamasu na Izrael „najzvrátenejším spôsobom“, aby odvrátila pozornosť sveta od invázie na Ukrajinu.

„Každý chápe, ako by Rusko reagovalo, keby terorostická organizácia zabila a uniesla tisíce jeho občanov,“ povedal izraelský diplomat.

Erdanove slová zazneli v reakcii na vyhlásenie stáleho predstaviteľa Ruska pri OSN Vasilija Nebenziu. „Izrael ako okupačná mocnosť nemá právo na sebaobranu, čo potvrdilo aj poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z roku 2004,“ povedal ruský diplomat vo štvrtok v prejave na mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Moskva podľa neho uznáva právo Izraela na zaistenie vlastnej bezpečnosti, ale to nie je to isté.

Ruský denník Kommersant v tejto súvislosti pripustil, že stanovisko Medzinárodného súdu z roku 2004 nehovorí nič o tom, že Izrael nemá právo na obranu.

Po útoku Hamasu na Izrael zaujal šéf Kremľa Vladimir Putin propalestínsky postoj a obvinil Spojené štáty zo zlyhania ich politiky na Blízkom východe.

Koncom októbra prišla do Ruska delegácia teroristického hnutia Hamas, ktorého ozbrojenci 7. októbra brutálne zaútočili na Izrael, pripomína portál Agentstvo.Novos­ti. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí to podľa agentúry Bloomberg označilo za nedôstojný krok Moskvy, ktorý „dodáva teroru vietor do plachát a legitimizuje zverstvá teroristov Hamasu“.

Putin pritom ešte necelý týždeň po teroristickom útoku Hamasu podľa agentúry Interfax povedal, že Izrael „samozrejme, má právo na obranu, má právo zabezpečiť svoju mierovú existenciu“.