Ruské kniežatá sa klaňali chánom Zlatej Hordy a dostávali jarlyky na vládnutie, aby odolali Západu, a to isté sa v mnohom deje teraz v Rusku, vyhlásil šéf Kremľa Vladimir Putin na stretnutí s členmi Verejnej komory Ruskej federácie, poradným orgánom pre otázky občianskej spoločnosti.

Jarlyk bol špeciálna listina, vyhotovená na koži a opatrená zlatou pečaťou, ktorú v stredovek udeľovali mongolskí cháni Zlatej hordy ruským kniežatám, aby ich tak výmenou za bohaté výkupné potvrdili na ich postoch.

Ako príklad Putin spomenul Alexandra Nevského, ktorý bol v časoch Ivana Hrozného ruskou pravoslávnou cirkvou kanonizovaný a za vlády Putina v roku 2016 vybraný za patróna pozemných síl.

„Cestoval k Horde, klaňal sa chánom Hordy, dostal jarlyk na vládnutie, predovšetkým preto, aby účinne odolal invázii Západu. Prečo? Pretože Horda sa správala arogantne, kruto, ale nedotkla sa toho hlavného – nášho jazyka, tradícií, kultúry, na čo si západní dobyvatelia nárokovali,“ cituje Putina prezidentský web Kremlin.ru.

Šéf Kremľa zdôraznil, že práve pre túto voľbu je Alexander Nevský uctievaný ako svätý.

„Dnes sa deje takmer to isté,“ pokračoval prezident. „Hovoríme, že bránime naše morálne hodnoty, našu históriu, našu kultúru, náš jazyk, a to aj tým, že v tom pomáhame našim bratom a sestrám na Donbase a v Novorossii. Toto je kľúč k udalostiam, ktoré sa dnes dejú."

Putin pripomenul, že Rusko 4. novembra oslavuje Deň národnej jednoty, výročie oslobodenia Moskvy od Poliakov v roku 1612. Tento nový sviatok bol ustanovený v roku 2005 ako náhrada za sovietske pripomínanie si výročia tzv. Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie z roku 1917.

Udalosti zo 17. storočia sa podľa Putina „udiali relatívne nedávno“. „Čo je 400 rokov? Je to v priebehu piatich alebo šiestich generácií; čas letí veľmi rýchlo,“ dodal šéf Kremľa.

Čo chcel ruský prezident zmienkou o Horde povedať? Niekdajší pisateľ Putinových prejavov, v exile žijúci politológ Abbas Galliamov sa jeho slová pokúsil dešifrovať.

„Horda, o ktorej Putin hovorí, je Čína. Alexander Nevský, ktorý prisahal vernosť Horde, je on, Putin. Nevský je dobrý, a aj on, Putin je dobrý. Podkladal sa pod Hordu? To nič, ale zachránil ruskú kultúru pred Európanmi. A ak sa vám zdá, že Putin podkladá Rusko pod Čínu, tak sa nič strašné nedeje, zato zachráni naše duchovné spojivo od toho prekliateho Západu,“ napísal Galliamov na komunikačnej platforme Telegram.

To, čo Putin zachraňuje, je podľa politológa v skutočnosti „autoritárstvo, nezmeniteľná moc, homofóbia a nerešpektovanie ľudských práv“.