ONLINE: Bombardovanie zabilo podľa Palestínčanov desiatky ľudí. Choďte na juh, vyzýva armáda

Najdôležitejšie udalosti Po útoku na tábor Maghází zahynuli podľa Palestinčanov desiatky ľudí

6:34 Americký prezident Joe Biden v sobotu uviedol, že sa dosiahol pokrok v zabezpečení tzv. humanitárnej prestávky, dočasného zastavenia bojov, medzi Izraelom a palestínskou islamistickou organizáciou Hamas, na ktorej pracoval jeho minister zahraničných vecí. Informovala o tom agentúra AFP.

Na otázku, či sa v tomto ohľade dosiahol nejaký pokrok, Biden odpovedal „áno“ pri odchode z kostola v americkom štáte Delaware a zdvihol palec predtým, ako nastúpil do svojho vozidla. Ďalšie podrobnosti neuviedol.

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken novinárom po rozhovoroch s rezortnými kolegami z Egypta a Jordánska v jordánskom Ammáne povedal, že prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas by bolo kontraproduktívne. Dodal však, že môže podporiť nanajvýš tzv. humanitárne prestávky, ktoré by umožnili dopravovať zásoby do Gazy a odvážať odtiaľ civilistov.

6:00 Pri izraelskom bombardovaní Pásma Gazy zahynulo v utečeneckom tábore Maghází päť desiatok ľudí, prevažne žien a detí. S odvolaním sa na palestínsku agentúru WAFA to v nedeľu napísala agentúra Reuters. Informáciu o počte obetí nemožno nezávisle overiť, Izrael sa k nej zatiaľ nevyjadril.

Stanica Al-Džazíra v sobotu informovala o údere izraelských ozbrojených síl na tábor Maghází, kde podľa nej boli zrovnané so zemou dve obytné budovy. Hovorca ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ktoré ovláda hnutie Hamas, uviedol, že v Maghází zomreli najmenej tri desiatky ľudí. Agentúra WAFA udáva 51 obetí.

Agentúra AFP citovala fotoreportéra tureckej agentúry Anadolu, ktorý povedal, že pri bombardovaní sa čiastočne zrútil jeho dom v Maghází. Zahynuli pri tom jeho dvaja synovia vo veku 13 rokov a štyri roky a tiež jeho brat.

Reportér Al-Džazíry uviedol, že Izrael v noci na nedeľu opäť zintenzívnil útoky na rôznych miestach Pásma Gazy. Podľa neho bol cieľom napríklad aj utečenecký tábor Džabálija, kde izraelská armáda zničila jeden z hlavných zdrojov pitnej vody.

Hovorca izraelskej armády Avičaj Adrai v nedeľu na sociálnej sieti X opäť vyzval obyvateľov Pásma Gazy, aby sa presunuli do južnej časti tohto palestínskeho územia. Podľa neho armáda umožní bezpečný priechod medzi 10:00 a 14:00 miestneho času (9:00 až 13:00 SEČ).

Izraelská armáda v reakcii na útok Hamasu zo začiatku októbra pokračuje v bombardovaní cieľov spojených s hnutím v Pásme Gazy a minulý víkend začala rozsiahlu pozemnú operáciu s cieľom Hamas úplne zničiť. Zdravotnícke úrady v Gaze ovládané hnutím Hamas tvrdia, že izraelské bombardovanie pásma si za posledné štyri týždne vyžiadalo 9488 obetí.