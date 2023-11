Zelenskyj pokarhal Zalužného, podľa NYT to naznačuje trhliny v ukrajinskom vedení

Kancelária prezidenta Volodymyra Zelenského v sobotu pokarhala najvyššieho vojenského veliteľa Ukrajiny Valerija Zalužného za jeho verejné vyhlásenie, že vojna na Ukrajine je v patovej situácii a naznačila, že tieto komentáre pomáhajú ruskej invázii, napísal americký denník The New York Times.

Bolo to zarážajúce verejné pokarhanie, ktoré naznačilo vznikajúcu roztržku medzi vojenským a civilným vedením v už aj tak náročnom období pre Ukrajinu, píše New York Times v článku s titulkom „Zelenského pokarhanie generála naznačuje trhliny v ukrajinskom vedení“.

Zástupca vedúceho kancelárie prezidenta Ihor Žovkva v celoštátnej televízii povedal, že tvrdenie generála Zalužného, že boj proti Rusku je v slepej uličke, „uľahčuje prácu agresora“ a dodal, že tieto komentáre vyvolali paniku medzi západnými spojencami Kyjeva.

Žovkva vo svojom sobotňajšom komentári uviedol, že poznámky generála Zalužného môžu odrážať „veľmi hlboký strategický plán“, ale riskujú poškodenie vojnového úsilia Ukrajiny. Povedal, že esej podnietila zahraničných predstaviteľov, aby zavolali a spýtali sa: „Čo by som mal oznámiť svojmu lídrovi? Naozaj ste v slepej uličke?“ Žovkva sa pýta: „Bol to efekt, ktorý sme chceli dosiahnuť?“

V tom istom čase aj Zelenskyj odmietol generálovu charakteristiku bojov. „Čas pokročil, ľudia sú unavení, bez ohľadu na ich postavenie, a to je pochopiteľné,“ povedal na sobotňajšej tlačovej konferencii a dodal: „Nie je to však patová situácia, ešte raz to zdôrazňujem.“

Spochybnenie generála Zalužného prišlo deň po tom, čo prezidentská kancelária nahradila jedného z jeho zástupcov, veliteľa jednotiek špeciálnych operácií Viktora Chorenka. Nebolo jasné, či generál Zalužnyj, hlavný veliteľ ukrajinských síl, vopred vedel o plánovanom prepustení.

Americkí dôstojníci, ktorí spolupracovali s generálom Chorenkom, boli prekvapení správou o jeho zosadení. Uvádzali, že s ním mali úzky a efektívny pracovný vzťah. Toto rozhodnutie prekvapilo aj iných, pretože Chorenko zaznamenal sériu úspechov pri úderoch za nepriateľskými líniami, vrátane zasiahnutia lodí a infraštruktúry ruskej čiernomorskej flotily na Kryme a cieľov v Rusku. Útoky na veľké vzdialenosti a sabotážne operácie špeciálnych síl Ukrajincov nadchli, uvádza New York Times.

Hoci generál Zalužnyj zjavne nenaznačoval, že Ukrajina prehráva vojnu, a poukázal na to, že ani Rusko neurobilo žiadny podstatný pokrok, uznal, že obe strany sa dostali do „patovej situácie“. Prelomenie patovej situácie by si podľa neho vyžadovalo technologický pokrok na dosiahnutie vzdušnej prevahy, pričom zdôraznil úlohu dronov novej generácie a elektronického bo­ja.

Špekulácie o napätí medzi prezidentom a generálom kolovali v Kyjeve už viac ako rok, ale predtým neboli tak prepierané na verejnosti. Trhlina vo vedení prichádza v čase, keď Ukrajina bojuje vojensky aj diplomaticky. Jej vojenské operácie nepriniesli pokrok, výsledkom sú vysoké straty na oboch stranách. Ukrajina čelí zosilneným ruským útokom na východe a zároveň sa v niektorých európskych metropolách a medzi členmi Republikánskej strany v Spojených štátoch zvýšil skepticizmus ohľadom pomoci Ukrajine, uvádza New York Times. Ukrajinské vedenie sa tiež obáva, že pozornosť západných spojencov sa z vojny s Ruskom presúva na konflikt medzi Izraelom a Hamasom.

Komentátori vrátane opozičnej členky ukrajinského parlamentu uvádzajú, že odstavenie generála Chorenka sa zdá byť doteraz najvýznamnejším a rušivým politickým zasahovaním do armádneho vedenia vojny. Článok New York Times spomína tiež aj istú nespokojnosť poľných veliteľov či analytikov so strategickými rozhodnutiami, ktoré vnímajú ako politické, vrátane začatia obojživelného útoku cez rieku Dnipro na juhu Ukrajiny či odvolanie veliteľov, ktorí v lete velili jednotkám pri protiofenzíve na juhu Ukrajiny.