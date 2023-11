ONLINE: Vojna s Hamasom vyjde Izrael na 47 miliárd eur. Do oblasti pricestoval šéf CIA

Najdôležitejšie udalosti Riaditeľ CIA Burns pricestoval do Izraela

USA posilnili svoju prítomnosť v oblasti jadrovou ponorkou

6:35 Do oblasti Blízkeho východu priplávala americká jadrová ponorka triedy Ohio. Oznámilo to v pondelok na platforme X veliteľstvo ozbrojených síl USA pre Blízky východ, Perzský záliv a severnú Afriku (CENTCOM). Nezvyčajné oznámenie sprevádzala fotografia ponorky v Suezskom prielive.

Identitu ponorky veliteľstvo nespresnilo a nie je jasné, či ide o jednu zo štyroch ponoriek schopných niesť strely Tomahawk, alebo jednu zo 14 ponoriek nesúcich balistické strely Trident-II. Ide však o významné zvýšenie americkej odstrašujúcej sily v regióne a schopnosti zaútočiť, ak to bude nevyhnutné, poznamenal k tomu izraelský denník The Jerusalem Post.

Spojené štáty v posledných týždňoch posilňujú svoju vojenskú prítomnosť v regióne v reakcii na eskalujúci konflikt medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas. Po útoku Hamasu zo 7. októbra Washington vyslal do oblasti dve námorné skupiny s lietadlovými loďami. Okrem toho uviedol do pohotovosti 2 000 vojakov a avizoval vyslanie dodatočných stoviek vojakov do regiónu.

6:15 Vojna Izraela s palestínskym hnutím Hamas v pásme Gazy bude židovský štát stáť v prepočte zhruba 47 miliárd eur. Uviedol to v nedeľu izraelský ekonomický denník Calcalist, ktorý citoval predbežné údaje izraelského ministerstva financií, informovala agentúra Reuters.

Calcalist uviedol, že ministerstvo očakáva náklady na vojnu s Hamasom na úrovni zhruba 200 miliárd šekelov (47,07 miliardy eur), čo predstavuje 10 % hrubého domáceho produktu (HDP) Izraela. Tento odhad, ktorý ministerstvo podľa Calcalistu považuje za „optimistický“ scenár, vychádza z predpokladu, že vojna bude trvať osem až 12 mesiacov, bude limitovaná iba na územie Gazy bez toho, aby do nej vstúpil libanonský Hizballáh, Irán či Jemen, a zhruba 350.000 povolaných rezervistov sa čoskoro vráti do práce.

Konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas vypukol 7. októbra po teroristických útokoch na izraelské územie, ktoré si vyžiadali 1400 obetí. Izrael reagoval odvetnými náletmi na pásmo Gazy, ktoré si dosiaľ podľa palestínskych úradov vyžiadali viac ako 9700 obetí.

Calcalist uviedol, že približne polovicu nákladov budú tvoriť výdavky na obranu, ktoré denne vychádzajú zhruba na miliardu šekelov. Ďalších 40 až 60 miliárd šekelov by mali predstavovať ušlé zisky, zhruba 17 až 20 miliárd šekelov kompenzácia pre podniky a zhruba 10 až 20 miliárd šekelov náklady na rekonštrukciu.

Izraelský minister financií Bezalel Smotrič už skôr uviedol, že izraelská vláda pripravuje balíček ekonomickej pomoci pre všetkých, korí utrpeli v dôsledku útokov Hamasu. Dodal, že tento balík bude „väčší a rozsiahlejší“ než pomoc v období pandémie nového koronavírusu.

V reakcii na konflikt medzi Izraelom a Hamasom ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) zhoršila výhľad ratingu Izraela zo stabilného na negatívny. Reagovali aj konkurenčné ratingové agentúry Fitch a Moody's, ktoré presunuli rating Izraela do režimu preverovania s možnosťou jeho zníženia.

6:10 Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns v nedeľu pricestoval do Izraela, kde bude rokovať s lídrami a predstaviteľmi rozviedok o vojne v Pásme Gazy a o snahe vyslobodiť rukojemníkov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. S odvolaním sa na nemenovaných amerických a izraelských činiteľov o tom informujú médiá v oboch krajinách. Burns podľa nich plánuje navštíviť tiež niekoľko arabských krajín.

Šéf americkej tajnej služby je v Izraeli dva dni po tom, ako v židovskom štáte rokoval šéf americkej diplomacie Antony Blinken. Ten rovnako na rokovania s izraelskými lídrami nadväzuje rozhovory s predstaviteľmi arabských krajín v snahe zabrániť rozšíreniu bojov do iných častí Blízkeho východu či koordinovať dodávky humanitárnej pomoci do Gazy.

Burns sa zrejme stretne s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ministrom obrany Joavom Galantom aj šéfom izraelskej tajnej služby Mossad Davidom Barneom, píše spravodajský web Axios.

Jeho návšteva prichádza v čase, keď Washington od Izraela žiada, aby robil viac pre ochranu civilistov v Pásme Gazy, kde sa izraelská armáda snaží zničiť bojovníkov Hamasu. Americká vláda tiež volá po „humanitárnych prestávkach“ v bojoch s ohľadom na katastrofálnu situáciu v husto zaľudnenej zóne konfliktu, zatiaľ čo Izraelčania pokračujú v masívnom bombardovaní a v invázii severnej Gazy.

Po Izraeli podľa amerických médií Burns plánuje zastávky v Egypte alebo Katare, ktorý je kľúčový sprostredkovateľ pre akékoľvek vyjednávanie s Hamasom. Podľa spravodajského portálu The Times of Israel budú témou rokovaní najmä snahy o vyslobodenie rukojemníkov Hamasu. Izrael ich prepustením podmieňuje akékoľvek pozastavenie bojov, ktoré trvajú už skoro mesiac.