Do oblasti Blízkeho východu priplávala americká jadrová ponorka. Američania navyšujú odstrašujúcu silu v regióne

Do oblasti Blízkeho východu priplávala americká jadrová ponorka triedy Ohio.

Oznámilo to dnes na platforme X veliteľstvo ozbrojených síl USA pre Blízky východ, Perzský záliv a severnú Afriku (CENTCOM). Netradičné oznámenie doložilo fotografiou ponorky v Suezskom prieplave.

Identitu ponorky veliteľstvo nespresnilo a nie je jasné, či ide o jednu zo štyroch ponoriek schopných niesť strely Tomahawk, alebo jedna zo 14 ponoriek nesúcich balistické strely Trident-II.

Ide však o významné navýšenie americkej odstrašujúcej sily v regióne a schopnosti zaútočiť, pokiaľ to bude nevyhnutné, poznamenal izraelský denník The Jerusalem Post.

Spojené štáty v posledných týždňoch posilňujú svoju vojenskú prítomnosť v regióne v reakcii na eskalujúci konflikt medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas.

Po útoku Hamasu zo 7. októbra Washington vyslal do oblasti dve námorné skupiny s lietadlovými loďami. Okrem toho uviedol do pohotovosti 2-tisíc vojakov a avizoval vyslanie dodatočných stoviek vojakov do regiónu.