Odveta za podporu Izraela? Nigéria na poslednú chvíľu dala Fialovi stopku

„Nigéria nám oznámila, že nie je schopná zaistiť zodpovedajúce prijatie a program, vrátane podnikateľského fóra, preto sme sa dohodli, že návštevu rušíme,“ povedal českým novinárom Smolka. Upresnil, že oznámenie z nigérijskej strany prišlo dnes večer. Fiala, ktorý je od piatkového večera na týždennej návšteve subsaharskej Afriky, sa preto zdrží v Keni zrejme dlhšie, než bolo pôvodne v pláne. Na programe má potom návštevu Ghany a Pobrežia Slonoviny.

Česká republika bola spolu so Spojenými štátmi či Izraelom jednou zo 14 krajín, ktoré 27. októbra hlasovali proti rezolúcii Valného zhromaždenia OSN vyzývajúcej k okamžitému humanitárnemu prímeriu v Pásme Gazy. Štátom, ktoré takto hlasovali, vadilo najmä to, že text neobsahuje priame odsúdenie Hamasu za masaker izraelských civilistov zo 7. októbra. Za prijatie rezolúcie, ktorá je prvou spoločnou reakciou OSN na novú vojnu Izraela s hnutím Hamas, hlasovalo 121 štátov vrátane Nigérie.

Nigérijský minister zahraničia Yusuf Tuggar minulý týždeň pri stretnutí s palestínskym veľvyslancom v Nigérii Abdalláhom Šavešom zopakoval, že nigérijská vláda podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskej otázky. Súčasne odsúdil zabíjanie civilistov a obe strany konfliktu vyzval na zastavenie bojov, informovali miestne médiá. „Nezáleží na tom, kto násilie pácha. Nigéria je proti násiliu, a pokiaľ ide o súčasnú situáciu v Gaze, Nigéria hlasovala za zastavenie bojov. Taký je náš postoj a taký zostane,“ vyhlásil minister.

Fiala do Kene priletel v nedeľu z Addis Abeby, kde rokoval s vrcholnými predstaviteľmi a zahájil česko-etiópske obchodné fórum. Dnes predseda vlády začal obchodné fórum v Nairobi a navštívil miestne múzeum. V utorok sa podľa plánu stretne s kenským prezidentom Williamom Rutoom a potom sa čaká tlačová konferencia. Následne by Fiala mal rokovať aj s kenským ministrom obrany Adenom Dualom. Ďalší program v Keni vzhľadom na zrušený popoludňajší odlet do Nigérie je v tejto chvíli nejasný.

V minulosti sa niekoľkokrát stalo, že musela byť plánovaná návšteva českého člena vlády či prezidenta v zahraničí zrušená. Prevládajú zdravotné dôvody, príčinou ale bola napríklad aj zhoršená bezpečnostná situácia, prírodná katastrofa, nové neodkladné záležitosti v Česku či v hostiteľskej krajine, ale aj zhoršenie vzájomných vzťahov. To sa napríklad stalo v roku 2016, keď Čína zrušila plánovanú cestu ministra poľnohospodárstva Mariana Jurečku. Dôvody Peking neoznámil a médiá špekulovali, že príčinou bolo stretnutie vtedajšieho ministra kultúry Daniela Hermana s tibetským dalajlámom v Prahe.

V októbri 2003 palestínska politická kríza zmarila cestu českého ministra zahraničných vecí Cyrila Svobodu do arabských štátov. Minister mal navštíviť Egypt, Jordánsko a Palestínu. Sloboda nakoniec navštívil Palestínu a Egypt v januári 2004.