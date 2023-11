Taliansko udelilo občianstvo vážne chorému dievčatku. Chce zabrániť, aby ju Briti odpojili od prístrojov

Talianska vláda udelila občianstvo kriticky chorému britskému dieťaťu, osemmesačnej Indi Gregoriovej. Snaží sa tak zabrániť britským lekárom, aby ju postupne odpojili od prístrojov, a zároveň dosiahnuť jej prevoz do Talianska.

Indi Gregoryová trpí vzácnou mitochondriálnou poruchou, ktorá spôsobuje, že jej bunky neprodukujú dostatočné množstvo energie. Nemocnica v anglickom Nottinghame tvrdí, že ďalšie pokračovanie liečby nemá zmysel.

Minulý mesiac sa s týmto hodnotením stotožnil aj britský Najvyšší súd a rozhodol, že odpojenie od prístrojov je „v najlepšom záujme dieťaťa“. Okrem toho súd minulý týždeň zamietol žiadosť rodičov o prevoz dieťaťa do vatikánskej detskej nemocnice v Ríme.

Talianska vláda udelila Gregoryovej na svojom pondelňajšom mimoriadnom zasadaní talianske občianstvo. Umožnila jej tým prístup k zdravotníckej starostlivosti v Taliansku a prevoz do nemocnice Bambino Ges v Ríme. Ak by jej občianstvo udelené nebolo, bola by v pondelok odpojená od prístrojov, uviedol v pondelok na Facebooku zástupca ministra infraštruktúry a dopravy Galeazzo Bignami.

Nemenovaný zdroj z prostredia talianskej vlády pre Reuters uviedol, že rodičia dieťaťa teraz môžu požiadať talianske veľvyslanectvo o prevoz do Talianska, zároveň však dodal, že Spojené kráľovstvo nie je právne viazané žiadosti vyhovieť.

Podľa mimovládnej kresťanskej organizácie Christian Concern ponúkla talianska vláda uhradenie nákladov na liečbu v nemocnici Bambino Ges. Tlačové oddelenie nemocnice sa k správam nevyjadrilo, skupina Christian Concern však vydala vyhlásenie riaditeľa nemocnice, podľa ktorého je nemocnica pripravená prijať Gregoryovú ako pacientku.

Otec dieťaťa pripustil, že prevoz do Talianska môže byť rizikový, no napriek tomu je to lepšia možnosť ako zotrvanie v Spojenom kráľovstve, kde je jedinou alternatívou smrť.

Prípad pripomína situáciu z roku 2018, keď britská vláda odmietla povoliť prevoz takmer dvojročného Alfieho Evansa do nemocnice Bambino Ges. Evans niekoľko dní po odpojení od prístrojov zomrel.