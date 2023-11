Girkin: Ruskí vojaci slabnú, nie sú schopní dobyť mestá a získať prevahu. Obáva sa západných zbraní

V liste, ktorý zverejnila väzňova manželka Miroslava Reginskaja, Girkin upozornil, že situácia ruských síl sa postupne zhoršuje a ruské jednotky slabnú, hoci boli celkom úspešne schopné odraziť ukrajinskú letnú a jesennú protiofenzívu. Neboli však už schopní zavŕšiť ani obmedzené útočné operácie pri Kupjansku, Lymane a Avdijivke, kde za obmedzený postup zaplatili veľkými stratami.

Varuje, že Ukrajinci nemusia zostať pri scenári pozičného boja a obáva sa, že by ukrajinské sily mohli byť úspešné v prelome, pretože ruské jednotky sú vyčerpané mesiacmi bojov.

Girkin dodal, že pozičné zisky pri Avdijivke viedli k významným stratám mužstva a vybavenia, takže sa ruská ofenzíva ďalej nerozvinula. Práve Avdijivka podľa Girkina ukázala neschopnosť ruských jednotiek „získať prevahu na veľmi úzkom sektore frontu“. Napriek tomu, že operáciu Rusi starostlivo pripravili a útočiace sily boli dobre koordinované a spolupracovali.

Varuje tiež, že ďalšia západná pomoc Ukrajine a to, že ruské vedenie nepristúpilo k mobilizácii, by mohlo umožniť Ukrajine v roku 2024 prejsť od pozičných bojov a podniknúť úspešnú ofenzívu. Predpokladá, že kvôli prezidentským voľbám Rusko nespustí ďalšie kolo mobilizácie pred nástupom jari. Domnieva sa, že nemožno očakávať ďalšie posilnenie jednotiek o dobrovoľníkov a vojakov získaných pomocou náboru, pretože sa už vyčerpal potenciál ľudí, ktorí majú záujem sami ísť do vojny.

Správu priniesol tiež portál Novinky.cz. Girkin spomína, že dodávky západných zbraní umožňujú zasahovať ruský tyl a dokonca zničiť berďanské letisko v okupovanej Záporožskej oblasti. Girkin sa obáva, že Ukrajina môže počas zimy ďalej ničiť ruský tyl. Varoval, že vďaka dodávkam amerických stíhačiek F-16 ukrajinské jednotky môžu dosiahnuť krátkodobú miestnu prevahu v akejkoľvek časti frontu.

Girkin je vo väzbe od júla, keď bol zatknutý kvôli podozreniu z podnecovania k extrémizmu. Girkin, známy tiež ako Igor Strelkov, od jari 2014 velil milíciám proruských separatistov v Donbase na východe Ukrajiny. Holandský súd vlani v novembri Girkina v neprítomnosti odsúdil na doživotie kvôli podielu na vražde 298 ľudí na palube malajzijského lietadla, zostreleného v lete 2014 nad východnou Ukrajinou. Rusko však osoby odsúdené v prípade letu MH17 odmieta vydať. Girkin je stúpenec vojny na Ukrajine, ale ostro kritizoval ruské vedenie, vrátane prezidenta Vladimira Putina, za nerozhodnosť a neschopnosť.

Jeho zadržanie je signálom, že Kremeľ sprísnil svoj prístup voči jastrabím kritikom po neúspešnej vzbure žoldnierskej Vagnerovej skupiny.