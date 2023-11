Totálna strata: zábery ukazujú zničenie ruskej korvety Askold v kerčskom prístave

Ak by v čase útoku nekotvila v prístave, už by bola na morskom dne. Objavilo sa video aj fotografie ruskej korvety Askold, ktoré potvrdzujú, že loď bola po zásahoch ukrajinskými strelami totálne zničená.

K útoku došlo v sobotu 4. novembra. Strely s plochou dráhou letu Storm Shadow mierili na lodenicu Zaliv v meste Kerč na východe okupovaného polostrova Krym. Ukrajinské aj ruské zdroje potvrdili zásah jednej lode, ale rozsah spôsobených škôd nebol bezprostredne po útoku známy. Ukrajinské vládne Centrum pre strategickú komunikáciu teraz uviedlo, že loď Askold bola vážne poškodená a jej oprava bude zrejme nemožná. Potvrdzuje to video i fotografie.

Storm Shadow v akcii: Ruské veliteľstvo čiernomorskej flotily v troskách Video Moment dopadu strely Storm Shadow na veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole na okupovanom Kryme. K tomuto útoku došlo v septembri. / Zdroj: Twitter/Nexta

Zasiahnutá loď bola korveta triedy Projekt 22800 Karakurt. Toto meno označuje jedovatého pavúka známeho ako európska čierna vdova. Ide o jedny z najnovších plavidiel ruského námorníctva. Prvú loď tejto triedy začali stavať v roku 2015 a spolu ich plánovali 18. Dve však boli úplne zrušené a stavba zvyšných sa neúmerne predlžuje najmä z dôvodu sankcií uvalených na Rusko. V aktívnej službe sú len štyri, z toho iba jedna (Ciklon) v Čiernomorskej flotile.

Z dvanástich zostávajúcich rozostavaných lodí bolo deväť spustených na vodu, no zatiaľ nebola žiadna z nich dokončená. Týka sa to aj šiestich korviet v Čiernom mori, medzi nimi aj lode Askold. Video zo sobotňajšieho útoku ukazuje v rýchlom slede za sebou dve veľké explózie na ľavoboku lode – na strane obrátenej k prístavu. Potom sa záznam na chvíľu vráti späť k druhej explózii a hneď po nej nastane ešte silnejší výbuch spôsobený zrejme muníciou a palivom na palube lode.

zväčšiť Foto: Centre for Strategic Communication znicena ruska korveta Askold Zničený ľavobok ruskej korvety Askold z triedy Karakurt.

Fotografia Askoldu po útoku ukazuje rozsiahle škody. Celý ľavý bok zhruba od prvej tretiny lode dozadu je nad čiarou ponoru roztrhaný a vyhorený. Strely Storm Shadow sú naprogramované tak, aby prenikli dovnútra a vybuchli až tam. Interiér korvety bude teda poškodený ešte viac. Tomu, aby loď úplne vyhorela a potopila sa, zabránilo len to, že stála v prístave pri móle a bolo teda možné ju účinne hasiť z brehu. Na otvorenom mori by nemala šancu.

Ukrajinský námorný dron zaútočil na ruský tanker Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Korvetu Askold spustili na vodu v septembri 2021 a nie je známe, koľko jej chýbalo do dokončenia. Do služby sa však zatiaľ nedostalo ani niekoľko lodí triedy Karakurt, ktoré spustili na vodu už v roku 2019, teda o celé dva roky skôr. Loď je dlhá 67 metrov a má výtlak 860 ton. Po dokončení by mala 70-člennú posádku a niesla by osem odpaľovacích šácht pre strely s plochou dráhou letu Kalibr. Výzbroj triedy Karakurt dopĺňa kanón kalibru 100 mm a osem odpaľovacích zariadení pre protilietadlové rakety krátkeho dosahu.

Lode Čiernomorskej flotily dlhodobo ostreľujú ukrajinské mestá raketami Kalibr. Ukrajina sa preto snaží o ich zničenie alebo vytlačenie čo najďalej od svojho pobrežia. Toto úsilie teraz vystupňovala pred očakávanou zimnou vlnou ruských útokov na energetickú infraštruktúru. To bol zrejme tiež dôvod, prečo strely Storm Shadow mierili na túto loď a nie na neďaleký Kerčský most. Ten je síce lákavejším cieľom, ale niekoľko zásahov by ho iba poškodilo a nie natrvalo vyradilo. Korveta Askold je však spoľahlivo zneškodnená.