Ponorka a torpédoborec na Blízkom východe: na palube majú 250 striel Tomahawk

Americké námorníctvo vyslalo na Blízky východ jadrovú ponorku vyzbrojenú riadenými strelami. Nezvyčajné však bolo, že tento krok zverejnilo. Z toho jasne vyplýva snaha odstrašiť hocikoho, kto by chcel konflikt v Izraeli eskalovať.

US Navy

Foto: US Navy

Príchod ponorky oznámilo v pondelok na sociálnej sieti veliteľstvo ozbrojených síl USA pre Blízky východ, Perzský záliv a severnú Afriku (CENTCOM). Poloha jadrových ponoriek s riadenými strelami je zvyčajne utajovaná. Američania ju zverejňujú iba v prípade, že chcú vyslať signál. V minulých rokoch napríklad zverejnili v čase napätia okolo Taiwanu príchod takejto ponorky na Guam, do blízkosti Číny.

CENTCOM zverejnilo fotografiu ponorky pri moste neďaleko Káhiry, ako smeruje do Červeného mora. Bolo pri bej uvedené len to, že ide o plavidlo triedy Ohio. To vyvolalo isté špekulácie. Triedu Ohio totiž tvoria dve skupiny ponoriek. Štrnásť z nich nesie balistické rakety Trident II s jadrovými hlavicami a doletom viac ako 12-tisíc km. Štyri boli upravené na nosiče striel s plochou dráhou letu Tomahawk, ktoré sú konvenčne oveľa využiteľnejšie.

Americké ministerstvo obrany neskôr spresnilo, že ide o plavidlo z druhej skupiny, konkrétne SSGN-728 USS Florida. Táto ponorka je dlhá 170 metrov a má výtlak 19-tisíc ton. Posádku tvorí takmer 160 námorníkov. USS Florida je vyzbrojená 22 odpaľovacími šachtami a v každej z nich má sedem striel. Dokopy teda nesie 154 Tomahawkov. Každá z týchto striel má dolet viac ako 1 600 km a nesie 450 kg výbušniny.

zväčšiť Foto: US Navy americky torpedoboroec USS Gravely Suezsky prieplav Americký torpédoborec USS Gravely v Suezskom prieplave.

Ponorku nasledoval v Suezskom prieplave raketový torpédoborec triedy Arleigh Burke DDG-107 USS Gravely, z ktorého paluby fotky vznikli. Táto 155 metrov dlhá loď s výtlakom 9 300 ton má posádku 312 námorníkov. Jej výzbroj tvorí kanón kalibru 127 mm, torpéda a odpaľovacie šachty pre 96 rakiet. Medzi nimi môžu byť protilietadlové strely, rakety proti lodiam, ale aj strely s plochou dráhou letu Tomahawk.

Od 7. októbra, keď teroristi z Hamasu zaútočili na Izrael, USA významne posilňujú svoju prítomnosť na Blízkom východe. Do regiónu už poslali dve lietadlové lode a posilňujú aj obranu svojich spojencov. Do Saudskej Arábie posielajú protivzdušný systém THAAD a do Iraku, Jordánska, Kataru, Kuvajtu, Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov posielajú systémy Patriot.