Banánová Amerika? Trump túži byť prezidentom, aby sa pomstil

Čo je potrebné urobiť po návrate do vlády? Ovládnuť do takej miery inštitúcie, aby sa už nemohlo stať, že by prezidentovi a jeho ľuďom hrozilo stíhanie. Aj takto môže vyzerať Amerika, ak na budúci rok vyhrá opäť voľby Donald Trump.

Celebritný miliardár má podľa denníka Washington Post plán. "On a jeho spojenci začali mapovať konkrétne kroky na využitie federálnej vlády na potrestanie kritikov a oponentov, ak by vyhral druhé funkčné obdobie. Bývalý prezident vymenoval jednotlivcov, ktorých chce vyšetrovať alebo stíhať,“ informovali noviny s odvolaním sa na zdroj, ktorý tieto plány pozná, ale chcel zostať v anonymite. Trumpovi ľudia tiež pracujú na tom, aby mohli použiť armádu na potlačenie demonštrácií, ktoré očakávajú po tom, čo republikán znovu zasadne v Oválnej pracovni.

Prenasledovanie oponentov?

„Pripomínalo by to banánovú republiku, keby ľudia nastúpili do úradu, a len tak mirnix-dirnix začali prenasledovať svojich oponentov,“ povedal pre Washington Post Saikrishna Prakash, profesor ústavného práva na Virgínskej univerzite.

Lenže o to sa bude Trump s najväčšou pravdepodobnosť snažiť. Už verejne vyhlásil, že keby sa vrátil do Bieleho domu, poverí špeciálneho prokurátora, aby sa zaoberal súčasným prezidentom Joeom Bidenom a jeho rodinou. Nie je však jasné, čo im chce „dokázať“.

Je to Trump, ktorý čelí viacerým súdnym procesom, hoci ich označuje za politickú honbu na čarodejnice. Jeho problémy so zákonom sa týkajú sexuálneho násilia, pokútnych podnikateľských praktík, nezákonného využívania tajných dokumentov či snahy nelegálne zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020. Trump vtedy prehral súboj o Biely dom s demokratom Bidenom, ale porážku nikdy neuznal. Neustále šíri klamstvá a konšpiračné teórie, že víťazstvo mu ukradli.

Nemalá časť republikánov ho v tom priamo či nepriamo podporuje. Strana, ktorá má väčšinu v Snemovni reprezentantov, po dlhých vnútorných konfliktoch 25. októbra na čelo dolnej komory Kongresu zvolila Mikea Johnsona. Tento ultrakonzervatívny republikán v januári 2021 hlasoval proti potvrdeniu výsledkov prezidentských volieb, hoci súdy takmer vo všetkých prípadoch zmietli zo stola sťažnosti trumpovcov. Vyzerá to tak, že vlastná strana nebude klásť Trumpovi prekážky, keď sa opäť dostane k moci. Vôbec sa nedá vylúčiť, že republikáni budú mať po budúcoročných voľbách svojho človeka v Bielom dome a zároveň ovládnu obe komory Kongresu, teda Snemovňu reprezentantov i Senát.

Dokážu však spravovať krajinu v prípade, že sa Trump zameria len na osobnú pomstu? Celkovo je veľmi otázne, či majú republikáni vôbec ochotu skutočne vládnuť. Pre Pravdu to i v súvislosti s problematickým výberom šéfa Snemovne reprezentantov pripomenul expert na politickú históriu Ameriky Seth Cotlar z Willamette University v Oregone.

"Vedia republikáni vládnuť? Nie, a myslím si, že časť problému spočíva v tom, že je to akosi súčasťou politickej kultúry tejto strany v tom zmysle, že v skutočnosti nemá víziu, ako to robiť. Väčšina jej politických pozícií je protivládna. Ak by ste sa spýtali bežného republikána, aký je podľa neho jeden zákon, ktorý by sa mal prijať a ktorý by zlepšil krajinu, pravdepodobne by mal problém niečo povedať. Alebo by to bolo niečo také, že je potrebné zrušiť dane z príjmu či čosi podobne extrémne. Napríklad Jim Jordan, ktorý sa tiež uchádzal o post šéfa snemovne, za štrnásť rokov v Kongrese nenavrhol ani jednu legislatívnu zmenu. Takže ako člen snemovne nikdy nič nedokázal, a napriek tomu ho ľudia stále volia. A je neuveriteľne populárny,“ skonštatoval Cotlar.ä

Trumpove vyhliadky

Prezidentské voľby sa v USA majú konať 5. novembra 2024. Trumpove vyhliadky na víťazstvo sú v tejto chvíli pomerne dobré. Najprv musí vyhrať primárky v strane, ale v nej podľa prieskumov stále drví všetkých súperov. Aj z očakávaného súboja s Bidenom by mohol Trump vyjsť víťazne. Republikán takmer určite prehrá na celkový počet odovzdaných hlasov. No to ho vzhľadom na americký volebný systém nemusí trápiť. Dôležité totiž bude, v akých štátoch Trump vyhrá, a zatiaľ to vyzerá tak, že Bidena takmer valcuje.

Podľa prieskumu denníka New York Times a Siena College by v tomto momente populistický boháč ovládal Arizonu, Georgiu, Michigan, Nevadu i Pennsylvániu, hoci niekde je jeho náskok na úrovni štatistickej odchýlky. Keby Trump na budúci rok v týchto kľúčových štátoch skutočne vyhral, je v zásade isté, že bude i celkovým víťazom.

"Predpovede robené teraz majú tendenciu vyzerať o rok neskôr trochu inak,“ reagoval pre televíziu CNN Kevin Munoz, šéf Bidenovej kampane za znovuzvolenie.

"Áno, Trump má výhodu v niekoľkých dôležitých štátoch. V tesnom súboji o Biely dom sa práve v nich môže rozhodnúť, kto sa stane prezidentom,“ zdôraznil pre Pravdu Steffen Schmidt, profesor politológie na Iowskej štátnej univerzite. "Biden a demokrati robia veľmi zlú prácu pri informovaní voličov o pozitívach ich vlády vrátane znižovania inflácie, skvelej tvorby pracovných miest a silného ekonomického rastu. Mali by tiež zdôrazniť, že ľudia platia menej za mnohé dôležité lieky, ktoré potrebujú milióny, že sa robia investície do infraštruktúry a vzdelávania a nových tovární v Amerike,“ poradil odborník demokratom.

Podľa Schmidta by Bidena mali čísla zo spomenutého prieskumu vystrašiť, ale môže ich zvrátiť. "So svojím vekom nedokáže spraviť nič (prezident bude mať o necelé dva týždne 81 rokov, Trump mal v júni 77, pozn. red.). Demokrati však môžu urobiť viac, aby zdôraznili pokojný prístup Bidena v porovnaní s hrozbou ďalších štyroch rokov Trumpa. Súčasná situácia je veľmi náročná pre každého politika. Trumpovi ani Bidenovi väčšina ľudí nedôveruje. Za rok do volieb sa toho ešte môže stať a zmeniť veľmi veľa. Je to ako jeden celý život. Nedajbože budeme čeliť tretej svetovej vojne alebo sa, naopak, situácia na Ukrajine a v Izraeli a Palestíne môže stabilizovať,“ dodal Schmidt.