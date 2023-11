Na ľavom brehu Dnepra majú Ukrajinci prevahu v dronoch, používajú ich aj ako nástražné míny

Základom pre ukrajinský úspech sa stalo účinné rušenie dronov nepriateľa. Na malom úseku, v dĺžke približne 25 km, sa im podarilo zhromaždiť prostriedky rádioelektronického boja v takom počte a kvalite, že ruské drony nedokážu operovať. Naopak, tie ukrajinské lietajú nad bojiskom úplne nerušene. Vykonávajú prieskum, vyhľadávajú ciele pre ukrajinské delostrelectvo a najmä útočia na ruské jednotky.

Nepretržitá paľba: ukrajinské delostrelectvo ničí ruské ciele Video Ukrajinské delostrelectvo je zamerané na ruské pozície. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Kamikadze drony pri tom začali využívať novú taktiku. Potvrdili to samotní ruskí vojaci, ktorí sa na to sťažujú. Samovražedný dron s tzv. pohľadom prvej osoby (FPV), kde operátor priamo vidí, na čo útočí, má väčšinou obmedzenú výdrž vo vzduchu. Ukrajinci sa rozhodli šetriť ich baterky tým, že ich používajú doslova ako nástražné míny.

Terén na ľavom brehu Dnepra je na to ideálny. Väčšinou je močaristý a popretkávaný množstvom vodných plôch. Miest, ktorými sa dá bez problémov prejsť, je len zopár. Ukrajinci tak môžu ľahko vytypovať cestičky, po ktorých budú ruskí vojaci pri svojich protiútokoch postupovať. Do blízkosti týchto trás potom zaletia s kamikadze dronom, pristanú tam v úkryte niekde za kríkom a vyčkávajú. Keď idú Rusi okolo, s dronom vyletia a rovno sa na nich vrhnú.

Ukrajinské drony ničia ruské tanky Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Masívne nasadenie dronov je bežné aj na iných úsekoch frontu. Sústredenie rušičiek, v ktorých má Rusko inde prevahu, však naznačuje, že Ukrajina to s predmostím na ľavom brehu Dnepra myslí vážne a nejde len o zastierací manéver na odlákanie ruských vojsk z iných oblastí. Ďalším náznakom ukrajinských úmyslov je presun techniky na druhý breh. Doteraz tam operovala len ľahká pechota s podporou práve dronov a delostrelectva z pravého brehu. Včera však prišiel prvý záber ukrajinského vozidla, ktorý údajne vznikol na ľavej strane. Pochádzal z ruských zdrojov a zachytával osemkolesové bojové vozidlo BTR-4.

Včera večer sa potom na telegramových účtoch objavili svedectvá ďalších ruských vojakov, ktorí síce vozidlá nevideli, ale počuli. A podľa charakteristických zvukov, ktoré prichádzali z ukrajinských pozícií, boli medzi nimi aj tanky. Bez ďalších dôkazov je však tiež možné, že išlo len o psychologickú hru a Ukrajinci púšťali ruským vojakom tieto zvuky z ampliónov, aby im ešte viac brnkali na nervy.

Čo strela, to zásah. Ukrajinci na drony Šáhid dostanú austrálsky prak

Do tretice môže o vážnosti ukrajinských úmyslov svedčiť jedna zdanlivá drobnosť. Medzi ukrajinskými operátormi dronov je veľmi populárny (a úspešný) jeden, ktorý pochádza z Podkarpatskej oblasti a má prezývku Maďar. V minulosti on a jeho jednotka pôsobili na najťažších a najdôležitejších úsekoch frontu. A najnovšie boli aj oni prevelení do Chersonskej oblasti.

Náhrada delostrelectva

Ľavý breh Dnepra v Chersonskej oblasti je jedným z mála úsekov frontovej línie, kde Ukrajinci získali takúto výraznú prevahu. Inak aj v počte dronov aj v počte prostriedkov rádioelektronického boja ťahajú za kratší koniec. Príkladom je línia pri Kupjansku na severovýchode Ukrajiny. Ruské delostrelectvo tam malo vlani na jeseň výraznú početnú prevahu. Ukrajinci jej dokázali čeliť lepšou kvalitou svoej artilérie, ktorá bola navádzaná dronmi.

Rozsiahlym nasadením rušičiek však Rusi túto kvalitatívnu prevahu dokázali zotrieť. Ukrajinské delostrelectvo pri Kupiansku naďalej odoláva, musí sa však spoliehať na staršie metódy navádzania – napríklad na predsunutých pozorovateľov s ďalekohľadmi. Ruské rušičky sa medzitým stali veľmi dôležitým a vyhľadávaným cieľom, potrvá však ešte dlho, kým ich všetky postupne zničia húfnicami a raketometmi.

zväčšiť Foto: ZSU ukrajina gulomet strelba dron Ukrajinský vojak strieľa z guľometu na ruský dron.

Rusi medzitým čoraz viac nahrádzajú svoje delostrelectvo kamikadze dronmi. Množia sa tak zábery, na ktorých zasahujú ukrajinskú techniku, ale aj zabíjajú ukrajinských obrancov v zákopoch. Veľkú dôležitosť dronov, obrany proti nim a prostriedkov rádioelektronického boja nedávno spomínal v texte pre magazín The Economist aj náčelník generálneho štábu ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj.

Veľká spotreba

Z ruskej strany nie sú známe údaje o počtoch a výrobe dronov, no ukrajinská strana uvádza, že ich každý mesiac dodá na front približne 12-tisíc až 15-tisíc. Do marca budúceho roka by sa toto číslo malo zvýšiť na 30-tisíc. Nie je známe, koľko z týchto dronov je FPV a koľko sa používa na prieskum či na opakované útoky s pomocou zhadzovanej munície. Nedávno však bol zverejnený údaj, že Ukrajina príde každý mesiac o približne 10-tisíc dronov.

Šéf jednej ukrajinskej firmy, ktorý vyrába drony doma, hovorí, že v auguste 2022 vyrobili 20 dronov. V auguste tohto roka to bolo už 2 743 dronov. V decembri plánujú zvýšiť tempo na 4-tisíc dronov mesačne. „Najväčším problémom sú diely, pretože mnohé stále dovážame z Číny,“ priznáva šéf spoločnosti. Peking oficiálne zakazuje dovoz dronov vyrobených v Číne na Ukrajinu (a aj do Ruska). Dielov sa to zatiaľ netýka, no to sa môže zo dňa na deň zmeniť.

zväčšiť Foto: Telegram drony FPV kamikadze RPG Ukrajinské FPV kamikadze drony s protitankovými hlavicami z RPG-7.

Firma tiež funguje ako prostredník medzi súkromnými darcami a vojenskými jednotkami. Mnoho dronov si totiž musia Ukrajinci stále zháňať rôznymi zbierkami a darmi. Na druhej strane to je výhoda, pretože takéto kade-tade pozháňané drony sú od rôznych výrobcov a pracujú na rôznych frekvenciách. A čím viac frekvencií, tým ťažšia práce pre ruské rušičky.

Malý dosah

Ďalším problémom je malý dosah kamikadze dronov. Tie sú spotrebným materiálom a ich výdrž nie je prioritou. Prvé FPV drony tak mali dosah len šesť kilometrov. Ako píše analytik Donald Hill, viacerí ruskí velitelia teraz vydávajú rozkazy, že tanky, ktoré sú v rezerve a nezúčastňujú sa priamych útočných akcií, sa nesmú priblížiť k frontu na menej ako 10 km, aby sa vyhli útokom dronov.

Ukrajinské drony si nájdu aj zakopaných Rusov Video Dronová vojna pokračuje. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

K dispozícii sú teraz aj drony s dosahom okolo 20 km, len tie sú, samozrejme, drahšie. To vyvoláva na Ukrajine ďalšie komplikácie. Počas vojny sa výrazne zvýšila citlivosť na korupciu. To na jednej strane vedie k jej zvýšenému odhaľovaniu a trestaniu páchateľov. Na druhej strane však laická verejnosť šípi korupciu aj v takýchto prípadoch, pretože nechápe zvýšenie cien. No dvakrát výkonnejší dron je aj dvakrát drahší.

Podľa nepotvrdených správ sa jednému operátorovi dronu zo 47. brigády podaril v októbri rekordný zásah na vzdialenosť 22 km. On sám sa nachádzal štyri kilometre od frontu na svojej strane a zasiahol tank, ktorý bol v tom čase 18 km na druhej strane línie. Ruský tank bol po zásahu imobilizovaný. Na zničenie zvyčajne treba viac dronov. A tým sa opäť dostávame k ich vysokej spotrebe.