ONLINE: Zelenskyj: Budeme v EÚ. Maďarsko a Poľsko majú pre Kyjev špeciálne podmienky

6:36 Ministri zahraničných ekonomicky vyspelých krajín G7 v stredu ubezpečili, že zostanú jednotní v podpore Ukrajiny, ktorá od minulého roka čelí ruskej invázii. Zostanú takí aj napriek súčasnej situácii na medzinárodnom poli, uviedli na záver dvojdňovej schôdzky v Tokiu s odvolaním sa na konflikt medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, píše agentúra AFP.

Vrcholní diplomati krajín G7, kam patrí Japonsko, Británia, Spojené štáty, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Kanada, tiež uviedli, že budú pokračovať v zavádzaní „prísnych sankcií“ voči Moskve a urýchlia ukrajinské krátkodobé i dlhodobé snahy o obnovu.

Ukrajina, ktorá bojuje s ruskou armádou už takmer 21 mesiacov, sa obáva útlmu podpory zo strany spojencov vzhľadom na pokračujúci konflikt na Blízkom východe. Aj napriek tejto vojne sa záväzok pomôcť Ukrajine „nikdy nevyčerpá“, píše vo vyhlásení zverejnenom japonskou diplomaciou jej šéfka Jóko Kamikawaová.

5:55 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uistil Európsku úniu o ďalších reformách pred tým, ako Európska komisia (EK) v stredu predloží správu o pokroku Ukrajiny v reformách. Kyjev dúfa, že odporučí začatie prístupových rokovaní, uviedla agentúra DPA. Maďarsko hovorí o blokovaní vstupu Ukrajiny do EÚ, kým nevyrieši situáciu maďarskej menšiny, Poľsko stále trápi volyňský masaker a exhumácia tiel obetí.

Ukrajina pracuje na nových zákonoch a posilnení štátnych inštitúcií, aby v krajine zaviedla normy Európskej únie, uviedol Zelenskyj v utorkovom večernom videopríhovore. „Ukrajina bude v EÚ,“ povedal Zelenskyj s tým, že členstvo v Únii znamená pre Ukrajinu, ktorá bojuje proti vojenskej invázii Ruska, ekonomickú bezpečnosť a sociálnu stabilitu.

Eurokomisia zverejní v stredu správy o pokroku, ktoré dosiahli Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko pri plnení stanovených kritérií. Má tiež odporúčať, či s týmito krajinami začať rozhovory o členstve v EÚ, o čo budú následne rozhodovať lídri členských štátov na summite v Bruseli v polovici decembra.

Ukrajinskí predstavitelia už uviedli, že očakávajú odporúčanie začať prístupové rokovania do konca tohto roka.

Podľa Zelenského predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vyslala počas návštevy Kyjeva minulú sobotu pozitívne signály.

„Už pripravujeme naše ďalšie kroky po tejto správe,“ povedal ukrajinský prezident v utorok.

Požiadavky EÚ na reformy sa týkajú najmä oblasti súdnictva a boja proti korupcii, predovšetkým na vysokej úrovni. Ukrajina by mala tiež posilniť normy v boji proti praniu peňazí a legislatívne obmedziť neprimeraný vplyv oligarchov.

Maďarsko bude blokovať začatie rokovaní s Ukrajinou o vstupe do Európskej únie, kým Kyjev nesplní jeho požiadavky týkajúce sa maďarskej menšiny na Ukrajine. Podľa portálu Ukrajinska pravda to povedal Balázs Orbán, poradca maďarského premiéra Viktora Orbána. Tiež Poľsko upozornilo, že Ukrajina sa k EÚ nebude môcť pripojiť, kým nebude vyriešený spor o exhumáciu poľských obetí volyňského masakru z druhej svetovej vojny.

Balázs Orbán tvrdí, že „Maďarsko vždy podporovalo približovanie Ukrajiny k Európskej únii, avšak všetko zmenil prísnejší jazykový zákon“. Web Ukrajinska pravda píše, že zo zákona majú príslušníci menšín absolvovať najmenej 70 percent vyučovania v ukrajinčine. Maďarsko si kvôli tomu robí starosti, že deti vyrastajúce v maďarsky hovoriacich rodinách na Ukrajine budú mať v školách problémy.

„Stanovisko Maďarska je úplne jasné: Kým tento zákon existuje, nemožno s Ukrajincami rokovať o ich integrácii do Európskej únie,“ povedal Orbán, podľa ktorého zákon urobil život Maďarov na Ukrajine „neznesiteľným“. V Zakarpatí na západe Ukrajiny žije približne 150 000 etnických Maďarov.

Rádio Sloboda informovalo, že podľa Európskej komisie Ukrajina úplne splnila štyri zo siedmich kritérií na začatie rokovaní o vstupe do EÚ. Jednou z oblastí, v ktorej by Ukrajina podľa Bruselu mala pridať, sú zákony týkajúce sa národnostných menšín. Očakáva sa, že Európska komisia v stredu odporučí, aby sa prístupové rokovania s Ukrajinou začali, ale zrejme dá najavo, že trvá na tom, aby Kyjev splnil všetky podmienky.

Možné výhrady Poľska k prípadnému vstupu Ukrajiny do EÚ v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Radio Zet dal najavo aj námestník poľského ministra zahraničia Pawel Jabloński. Je to pre spor o exhumáciu obetí masakrov, ktorých sa nacionalisti z Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA) dopustili za druhej svetovej vojny na Poliakoch na Volyni a v Haliči a pri ktorých zomrelo na 100 000 Poliakov. „Bez vyriešenia tejto záležitosti podľa nás – a mnoho Ukrajincov si to tiež uvedomuje – si Ukrajina nemá nechať ani len zdať o tom, že vstúpi do EÚ,“ povedal Jabloński. „Ak máme byť v jednom zväzku so štátom, s ktorým máme zásadný spor, tak je potrebné ho vyriešiť, pretože inak bude ťažké spolupracovať,“ povedal Jabloński.

Šéf ukrajinského Ústavu národnej pamäti Anton Drobovyč tento rok v júni povedal, že Ukrajina nepovolí exhumácie ukrajinských nacionalistov, kým nebude obnovený pomník UPA na juhovýchode Poľska.