Poľskú ranu Fico nezapláta. Orbánovi sa rúca neliberálny paneurópsky sen, píše NYT

Maďarská vládna strana Fidesz premiéra Viktora Orbána je doma silná, avšak inde jej vplyv slabne. Masívny pád poľského spojenca je pre Orbána hlbokou ranou a návrat staronového slovenského spojenca Roberta Fica túto stratu nedokáže vyvážiť. Denník New York Times (NYT) to napísal v stredu vo svojej analýze. S odvolaním sa na server rtl.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa NYT sa zdá, že túžba maďarského premiéra viesť neliberálne celoeurópske spojenectvo sa rúca. Poľská vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá bola partnerom Fideszu v bojoch s Európskou úniou o práva menšín, v otázke migrantov, právneho štátu a ďalších otázkach, vo voľbách v konečnom dôsledku prehralo. Vlani Orbánovi spojenci zaostali aj v Španielsku, v Slovinsku i v Českej republike.

Maďarskému premiérovi sa navyše podarilo nahnevať NATO a Európsku úniu tým, že spolu s Tureckom oddialil súhlas Maďarska so vstupom Švédska do NATO. Orbán sa snaží vydierať EÚ cez kauzu NATO, povedal pre NYT riaditeľ inštitútu Political Capital Péter Krekó. Podľa neho Orbán vníma otázku ratifikácie vstupu Švédska do NATO ako svoju poslednú šancu mať nejaký vplyv a chce ukázať, že nič nedá zadarmo.

Najväčšími podporovateľmi Maďarska v súčasnosti nie sú jeho európski susedia, ale pravicoví Američania, ako napríklad Donald Trump, píše NYT.

Jedinou európskou krajinou, ktorá momentálne plne podporuje Orbána, je Slovensko, ktoré po septembrových voľbách vedie Robert Fico. Ale podľa NYT z Orbánovho pohľadu Ficov návrat nevyváži porážku PiS v Poľsku, ktoré je z hľadiska ekonomického, politického a vojenského omnoho dôležitejšou krajinou.