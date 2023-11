Petr Pavel: Situácia na Ukrajine hrá v prospech Ruska. Predpokladám mierové rozhovory

Súčasná situácia na bojisku na Ukrajine podľa českého prezidenta Petra Pavla nenasvedčuje tomu, že by Kyjev mohol získať vojenskú prevahu, a čas teraz hrá v prospech Ruska. Pavel to povedal na štvrtkovej konferencii Diplomacia a bezpečnosť s tým, že v budúcom roku by sa mohli začať rokovania. Upozornil však, že Západ musí v podpore napadnutej Ukrajiny vytrvať.