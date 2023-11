Videli sme video z útokov Hamasu: najhoršia bola radosť teroristov z vraždenia

Najvyšší veliteľ spojeneckých vojsk, americký generál a neskorší prezident Dwight Eisenhower, v apríli 1945 navštívil čerstvo oslobodený koncentračný tábor v nemeckom Ohrdrufe. Na brutalitu nacistov, ktorej tam bol svedkom, nebol pripravený. Okrem šoku si však uvedomil ešte jednu vec. Určite sa nájdu ľudia, ktorí budú to všetko, čo videl, popierať a tvrdiť, že takéto zverstvá sa nestali. Preto tam zvolal kameramanov a fotografov, aby všetko zdokumentovali. Poslal tam tiež všetkých vojakov, ktorí práve neslúžili na fronte a nahnal tam aj nemeckých obyvateľov z okolia, ktorí sa dovtedy mohli tváriť, že o ničom nevedeli.

Záznam útoku z kamery auta Video Z celého záznamu sprístupnili izraelské ozbrojené sily minútový úsek, na ktorom je vidieť, ako teroristi z Hamasu zaútočili na civilné auto. / Zdroj: IDF

Z rovnakého dôvodu izraelské ozbrojené sily (IDF) zostavili kompiláciu záznamov teroristických útokov Hamasu zo 7. októbra. Prešiel totiž ledva mesiac a už sú ich zverstvá popierané. Teroristi sa nimi spočiatku sami chválili na svojich internetových účtoch. Rýchlo si však uvedomili, že to poškodzuje imidž bojovníkov za slobodu, ktorý sa snažili budovať. Preto začali tieto záznamy sami odstraňovať. A jeden z lídrov Hamasu Músa Abú Marzúk pre BBC pred dvoma dňami povedal, že „ženy, deti a civilisti boli pri útoku ušetrené“. Toto nemá nič spoločné s vyváženým spravodajstvom a poskytovaním priestoru obom stranám. To je zjavná lož.

Záznam z útoku Hamasu premietli najprv v Izraeli viacerým novinárom. Odvtedy ho prezentovali novinárom i politikom vo viacerých krajinách, ale vždy len neverejne. Je zakázané robiť si jeho kópie. Viacerí príbuzní obetí si totiž neželajú zverejnenie týchto záberov. Za rovnakých podmienok, teda bez možnosti zaznamenania, premietli video v stredu aj slovenským novinárom na izraelskom veľvyslanectve v Bratislave. Má 43 minút a zachytáva zabitie alebo mŕtve telá 138 ľudí. Z tohto počtu sa izraelskí vojaci dajú zrátať na prstoch jednej ruky. Zvyšok tvoria civilisti, najmä ženy a deti, vrátane tých najmenších. Toľko na margo klamstiev Hamasu, že civilistov ušetrili.

Útok teroristov na hudobný festival Video Toto video sa už skôr objavilo na sociálnych sieťach. Jeho dlhšia verzia je aj súčasťou premietaného záznamu. Zachytáva ako teroristi zobrali rukojemníka na hudobnom festivale. / Zdroj: IDF

Video je pozbierané zo všetkých dostupných zdrojov. Zábery vybrali zo stoviek hodín záznamov a pochádzajú z kamier, ktoré mali teroristi z Hamasu počas útoku na sebe alebo z ich mobilných telefónov. Sú tam aj záznamy z bezpečnostných kamier na uliciach či v domoch alebo z kamier v autách. Niektoré zábery urobili obete predtým, ako sa k nim teroristi dostali. Na záver je tam to, čo videli záchranári, keď dorazili na miesta útokov. Našli tam už len kopy mŕtvych tiel a všadeprítomné krvavé stopy.

Usmiati vrahovia

Najhoršia z toho všetkého je však nefalšovaná radosť teroristov zo zabíjania. Ako sa radujú, keď niekoho znesú zo sveta obzvlášť brutálnym spôsobom. Ako sa smejú od ucha k uchu, keď si robia selfie s telami svojich obetí. Podčiarkuje to záznam telefonátu, ktorý z napadnutého kibucu urobil jeden z útočníkov. Volal domov do Pásma Gazy, aby sa otcovi a mame pochválil. Povedal, že telefonuje z mobilu ženy, ktorú práve zabil aj s jej manželom. A že dokopy zabil desať ľudí. Hrdo oznamuje, že má ich krv na rukách. „Mama, tvoj syn je hrdina,“ kričí do telefónu a opakovane zdôrazňuje, aby sa pozreli na WhatsApp, pretože tam im poslal fotky svojich obetí.

Čítajte viac Izraelčania ukázali zverstvá teroristov. Neporovnávajte nás s Hamasom, odkazujú

Toto nie sú vojaci, toto nie sú bojovníci. Toto sú vrahovia, ktorí sa tešia zo zabíjania ľudí. Väčšine ľudí sa totiž zabíjanie prieči, a to vrátane vojakov, ktorí si potom často nesú so sebou psychické traumy. Svedčia o tom aj príklady a svedectvá z Ukrajiny, ktoré sa občas dostanú do sveta a naznačujú, aký veľký psychologický problém budú mať po vojne tamojší vojaci. Smrť a zabíjanie totiž nie je pre človeka prirodzené. Jeden z ukrajinských snajperov sa napríklad pre BBC zveril, že zakaždým, keď zabije nepriateľa, má pocit, že prišiel o kúsok svojej duše. A toto Putinovi nikdy neodpustí – že ho donútil zabíjať ľudí a strácať svoju dušu.

Izraelskí vojaci zasahujú v napadnutom kibuci Video Toto video zverejnila izraelská armáda a nebolo súčasťou premietaného dokumentu. Ukazuje zásah izraelských vojakov v napadnutom kibuci. Najprv zneškodnia teroristov v ukradnutom aute. Potom je vidieť, ako odvádzajú do bezpečia obyvateľov. / Zdroj: IDF

To sa však netýka vysmiatych a rozradostených teroristov z Hamasu. Na videách prenikajú do kibucov, do záhrad civilných domov a vkrádajú sa do nich cez okná a sieťky proti hmyzu ako zlodeji a vrahovia. Nedali obyvateľom žiadne varovanie, aby príbytky opustili a utiekli. Cieľom boli totiž samotní títo obyvatelia. Z viac ako 1400 izraelských obetí 7. októbra tvorili vojaci iba niečo vyše 300. Civilisti, a to aj celé rodiny, boli vraždení beštiálnym spôsobom. Ťažko zraneného muža, ktorý leží na zemi so zakrvaveným bruchom, udierali do hlavy. Z posledných síl sa snažil trochu kryť. Potom vzali tupú motyku a opakovane sa mu pokúšali odseknúť hlavu…

Masaker na festivale

Rodičov s deťmi, ktorí sa snažili ukryť pod stolíkmi pri stene, bez milosti postrieľali. Bez varovania strieľali na nič netušiacich vodičov áut, ktoré išli okolo. Veľká časť záznamu je venovaná útoku na hudobný festival. Tam zahynulo najmenej 270 ľudí a ďalší boli odvlečení ako rukojemníci. Na videu najprv vidno mladých ľudí, ako sa bezstarostne bavia. Potom sa začne streľba. Mládež hľadá úkryty, v tvárach majú obrovský strach. V úkrytoch ich ale nájdu a pozabíjajú. Vidno tiež ako sa mnohí snažia utiecť, ale padajú na zem po tom, čo ich teroristi zasiahnu.

Čítajte viac Izraelský veľvyslanec: Hamas odsekával deťom hlavy, je horší ako Islamský štát

Z festivalu pochádza aj krátke video, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach a je súčasťou premietaného dokumentu IDF. Na dlhšej verzii je vidieť, ako sa jeden mladík snaží prebehnúť, ale trafia ho a on zostane ležať zranený za bielym autom. Potom príde terorista a vytiahne z úkrytu v popredí iného mladíka, ktorého vezme ako rukojemníka. Ku zranenému za bielym autom potom príde iný terorista v teplákoch. Na dlhšej premietanej verzii IDF ho zblízka zabije dávkou z kalašnikova.

Aj na miesto konania festivalu potom prídu záchranári. Na záberoch vidno úkryt, v ktorom sa predtým schovávala mládež zo záznamu. Teraz tam ležia už len ich telá na kope. Jeden zo záchranárov zúfalo chodí po areáli a volá, či je niekto živý. Odpoveď však neprichádza a všade ležia len zakrvavené mŕtve telá. Dievčatá v tričkách, krátkych sukniach a v módnych topánkach boli pre Hamas zjavne „vojenským cieľom“.