Žiadne rokovania nezabránili ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi začať vlani brutálnu inváziu na Ukrajinu.

„Tí, ktorí tvrdia, že Ukrajina by teraz mala rokovať s Ruskom, sú buď ignoranti, alebo boli uvedení do omylu, alebo stoja na strane Ruska a chcú, aby Putin urobil prestávku pred ešte väčšou agresiou,“ napísal minister na sociálnej sieti X. „Nesmieme a nepadneme do tejto pasce,“ zdôraznil Kuleba.

Ruská redakcia BBC poznamenala, že podľa amerických médií niektorí americkí a európski predstavitelia začali nastoľovať otázku ohľadom možnosti usporiadania mierových rokovaní s Ruskom.